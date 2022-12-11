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Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для київської дитячої лікарні, - МОЗ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для столичної дитячої лікарні, зокрема роботизовані реабілітаційні системи, спеціальні апарати для дітей з аутизмом тощо.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що також були передані до лікарні модернізовані прилади для лабораторних досліджень, лапароскопічних операцій та діагностики.

У міністерстві повідомили, що передання обладнання здійснили у межах ініціативи Посольства Ізраїлю в Україні та ізраїльського агентства з міжнародного співробітництва у сфері розвитку MASHAV для Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2.

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Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для київської дитячої лікарні, - МОЗ 01
Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для київської дитячої лікарні, - МОЗ 02
Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для київської дитячої лікарні, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Передав саме дитячій лікарні. Бо якби в лікарню для дорослих, то там, не доведи яхве, ще лікувалися б націоналісти із "Азова", які вбивали "ніуінауатих рюзькє салдатоф", жорстко спалювали "мірниє рюзькє танкі", неначе кати з Аушвіца-Біркенау.
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11.12.2022 09:50
+5
якщо врахувати скільки грошей пейсоносці викачали з України в "Ізраїль" за 30 років....2 рентгенапарати це щедра подачка! дуже щедра.
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11.12.2022 10:40
+3
До середини 2019 року - недодержава ізгаель успішно передавала комплектуючі москалям для безпілотників - офіційно !!! А не офіційно може передавати і сьогодні
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11.12.2022 09:59
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....а також електронну начинку для нових рашен дронів?
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11.12.2022 09:12 Відповісти
Юра Мудко.
Понимаю, что евреи тебе все мозги выели и поэтому ты общепризнанный ментальный инвалид, но Израиль никакой электронной начинки ни для каких "новых рашен дронов" не передавал.
Да и не имеют они никаких дронов, ни новых, ни старых
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11.12.2022 09:17 Відповісти
Да ісраель нікаґда нікакіх дґоноф нє ізґатавлял, і нікаму не пґадавал сваї тєхналоґіі, а с расієй нє імєєт нікакіх таґґово-еканамічєскіх связєй!
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11.12.2022 09:54 Відповісти
Ваня.
У меня такое чувство, что у тебя нечеткая дикция по причине того, что ты еще не закончил утренний минет товарищу прапорщику.
Закончи дело(точнее он в тебя закончит) и после этого постарайся излагать свои мысли более четко.
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11.12.2022 10:20 Відповісти
До середини 2019 року - недодержава ізгаель успішно передавала комплектуючі москалям для безпілотників - офіційно !!! А не офіційно може передавати і сьогодні
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11.12.2022 09:59 Відповісти
Ваня №2.
Израиль передал россии технологию устаревшего БПЛА Сёрчер в 2010 и на основании этой технологии они стали разрабатывать свой Форпост.
В 2014 сотрудничество прекратилось, а из Форпоста получился пшик.
Сейчас сотрудничество в военно-промышленной сфере сошло к нулю.
Это то, что есть в реальности.
А как тебе кажется и как тебе представляется, это меня уже не касается.
Мне тоже много чего представляется.
Например, слухами земля полна, что некий сотрудник Лахтинской троллефермы по прозвищу Амосов Борис не удовлетворяется жалкими копейками, что ему платит товарищ Пригожин и догоняет свой заработок ночью на вокзале, обслуживая истосковавшихся по овечкам кавказцев.
До овцы своими внешними качествами ты конечно еще не дотягиваешь, но уже весьма близок к ней
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11.12.2022 10:30 Відповісти
Чого чекати від представника деградованого народу ))) тварини є тварини ((( Ти звісно Ти тупе брехло - але ж від фактів нікуди не дітись https://detaly.co.il/izrail-ne-daet-oruzhie-ukraine-no-postavlyaet-rossii-komplektuyushhie-dlya-bpla/
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11.12.2022 11:09 Відповісти
Амосов Ваня.
Я же тебя открыто в жопу послал. Чего ты дергаешься еще?
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11.12.2022 11:13 Відповісти
Я розумію що у таких тварей як ти - одні думки щоб їх хтось в жопу ...ав , але я не по цих справах ))) але ж тобі топому треба показати - ти брехло і крім того недорозвинуте
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11.12.2022 11:16 Відповісти
цей чувачок тут уже примелькався. схоже,він тут пасеться постійно.із завдянням аправергать все,що негативно пишеться про "Ізраїль"...відчувається почерк каламутної конторки під назвою "Центр Сімона Візенталя"....
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11.12.2022 10:36 Відповісти
Юра Мудко.
Понимаю, что насчет евреев и Израиля у тебя в голове пунктик, но все же раззуй глаза и посмотри внимательно на дату регистрации.
Твой собеседник однодневный пригожинский служебный тролль.
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11.12.2022 10:46 Відповісти
ніяких пунктиків у мене немає.ні заслугою ні виною людини не є те ким вона народилася. просто,я об"єктивно оцінюю картину світу і в.т.ч. ту ,яка пов"язана з євреями та Ізраілем.їх роллю та ставленям до укр-рос війни,роллю у створенні в України олігархічно-кримінального ладу тощо
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11.12.2022 11:32 Відповісти
Мудко, не муди.
Мне насрать на твои предпочтения.
Я тебе говорю, что ты ввязался в дискуссию с лахтинским однодневным троллем.
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11.12.2022 11:40 Відповісти
Ха-ха-ха!!!
Восьмимісячний відбілювач "боґоізбґанноґо нарота" буде змагатись тут датами реєстрації.
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11.12.2022 14:32 Відповісти
Передав саме дитячій лікарні. Бо якби в лікарню для дорослих, то там, не доведи яхве, ще лікувалися б націоналісти із "Азова", які вбивали "ніуінауатих рюзькє салдатоф", жорстко спалювали "мірниє рюзькє танкі", неначе кати з Аушвіца-Біркенау.
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11.12.2022 09:50 Відповісти
якщо врахувати скільки грошей пейсоносці викачали з України в "Ізраїль" за 30 років....2 рентгенапарати це щедра подачка! дуже щедра.
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11.12.2022 10:40 Відповісти
ай нене хава нагила и эй ромале..кучаре кукумара учуре)
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11.12.2022 11:38 Відповісти
 
 