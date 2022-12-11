Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для київської дитячої лікарні, - МОЗ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для столичної дитячої лікарні, зокрема роботизовані реабілітаційні системи, спеціальні апарати для дітей з аутизмом тощо.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що також були передані до лікарні модернізовані прилади для лабораторних досліджень, лапароскопічних операцій та діагностики.
У міністерстві повідомили, що передання обладнання здійснили у межах ініціативи Посольства Ізраїлю в Україні та ізраїльського агентства з міжнародного співробітництва у сфері розвитку MASHAV для Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2.
Топ коментарі
+6 Corvo Attano
показати весь коментар11.12.2022 09:50
+5 Юра Малко
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+3 амосов борис
показати весь коментар11.12.2022 09:59
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Будь ласка, зачекайте...
Понимаю, что евреи тебе все мозги выели и поэтому ты общепризнанный ментальный инвалид, но Израиль никакой электронной начинки ни для каких "новых рашен дронов" не передавал.
Да и не имеют они никаких дронов, ни новых, ни старых
У меня такое чувство, что у тебя нечеткая дикция по причине того, что ты еще не закончил утренний минет товарищу прапорщику.
Закончи дело(точнее он в тебя закончит) и после этого постарайся излагать свои мысли более четко.
Израиль передал россии технологию устаревшего БПЛА Сёрчер в 2010 и на основании этой технологии они стали разрабатывать свой Форпост.
В 2014 сотрудничество прекратилось, а из Форпоста получился пшик.
Сейчас сотрудничество в военно-промышленной сфере сошло к нулю.
Это то, что есть в реальности.
А как тебе кажется и как тебе представляется, это меня уже не касается.
Мне тоже много чего представляется.
Например, слухами земля полна, что некий сотрудник Лахтинской троллефермы по прозвищу Амосов Борис не удовлетворяется жалкими копейками, что ему платит товарищ Пригожин и догоняет свой заработок ночью на вокзале, обслуживая истосковавшихся по овечкам кавказцев.
До овцы своими внешними качествами ты конечно еще не дотягиваешь, но уже весьма близок к ней
Я же тебя открыто в жопу послал. Чего ты дергаешься еще?
Понимаю, что насчет евреев и Израиля у тебя в голове пунктик, но все же раззуй глаза и посмотри внимательно на дату регистрации.
Твой собеседник однодневный пригожинский служебный тролль.
Мне насрать на твои предпочтения.
Я тебе говорю, что ты ввязался в дискуссию с лахтинским однодневным троллем.
Восьмимісячний відбілювач "боґоізбґанноґо нарота" буде змагатись тут датами реєстрації.