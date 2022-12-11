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Американська гуманітарна організація Direct Relief надасть $1 млн центру "Незламні" у Львові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перше медоб’єднання Львова та американська гуманітарна організація Direct Relief у суботу підписали меморандум про співпрацю, у межах якої партнери зі США профінансують на 1 млн доларів національний реабілітаційний центр "Незламні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Я вражений роботою лікарні і вашою роботою, я вражений стійкістю всіх українців. Ви стикаєтеся з численними викликами, які виходять за межі поля бою, включно з тими, з якими стикаються постачальники медичних послуг, які постраждали від обстрілів, і люди, які отримали поранення під час бойових дій. Ми розуміємо, що для багатьох ці травми залишаться на все життя. Саме тому ми підтримуємо UNBROKEN. Ми дуже щасливі бути частиною цього проєкту, я дуже надихаюся Україною", - зазначив Томас Тіге, президент і генеральний директор Direct Relief.

Мер Львова Андрій Садовий зауважив, що підписання цього меморандуму – це ще один вагомий крок до створення повноцінної системи реабілітації у Львові. Водночас він запропонував гостям спільно провести наступного року масштабний форум на тему реабілітації.

Зазначається, що за час повномасштабного вторгнення у центрі "Незламні" у Львові допомогу отримали понад 7 тисяч поранених українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львів компенсує половину вартості генераторів власникам ресторанів та магазинів

Американська гуманітарна організація Direct Relief надасть $1 млн центру Незламні у Львові 01
Американська гуманітарна організація Direct Relief надасть $1 млн центру Незламні у Львові 02
Американська гуманітарна організація Direct Relief надасть $1 млн центру Незламні у Львові 03
Американська гуманітарна організація Direct Relief надасть $1 млн центру Незламні у Львові 04

Автор: Наталя Джума
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ну..а як жеж без Садового
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11.12.2022 10:47 Відповісти
Садовий пішов на союз з Медведчуком і продає йому свою медіа-імперію: телеканал «24», ТРК «Люкс», сайт Zaxid.net
Але ж то нічого страшного.
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11.12.2022 11:20 Відповісти
звідки інфа? сподіваюсь не від ОП?
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11.12.2022 16:47 Відповісти
То було ще 2019 чи 2020 році. Можно загуглити
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11.12.2022 19:05 Відповісти
піар невід'ємна складова української політики
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11.12.2022 12:30 Відповісти
У Львові.... там були "жорсткі" обстріли.... не те що Харків чи Херсон зараз або Бахмут.... треба... треба...
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11.12.2022 12:02 Відповісти
реабілітацію проходять у Львові постраждалі в Харкові, Херсоні, Бахмуті...що тобі не до вподоби? Що реабілітують не під обстрілами?
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11.12.2022 12:29 Відповісти
Ви наївний, чи зацікавлений, у нас всі ці трабли з реабілітаційними центрами, ще з 14-го року, завжди закінчувалися розкраданням коштів, а хлопцям на реальне лікування скидався весь світ....
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11.12.2022 13:04 Відповісти
я зацікавлений, зацікавлений щоб гівно не кидали на вентилятор диванні антикоррупційні експерти, які не здатні побачити суть в моїх словах
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11.12.2022 16:49 Відповісти
 
 