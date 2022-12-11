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Рашисти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, здійнялася пожежа, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора вночі російські окупанти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Внаслідок ворожого удару зайнялася пожежа площею 30 метрів квадратних.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на місце події одразу виїхали рятувальники, їм вдалося оперативно ліквідувати пожежу.

Через ворожий обстріл знищено 3 службові автомобілі, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки.

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Рашисти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, здійнялася пожежа, - ОВА 01
Рашисти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, здійнялася пожежа, - ОВА 02
Рашисти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, здійнялася пожежа, - ОВА 03
Рашисти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, здійнялася пожежа, - ОВА 04
Рашисти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, здійнялася пожежа, - ОВА 05
Рашисти обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні, здійнялася пожежа, - ОВА 06

Автор: Ірина Дашківська
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Обстріляйте об'єкт критичної інфраструктури в Бєлгороді.

Чому в Бєлгородській області ще не погашене світло?

Чому одесити мають мучитись без світла, а бєлгородці мають комфортно жити при світлі, і ще й підйобувати українців: "ну що там , павербанкі зарядили? фонарікі зарядили?"
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11.12.2022 10:44 Відповісти
На яку вiдповiдь наших захiдних партнерiв ти очiкуєш, пiсля обстрiлiв кацапського мирняка? Грошi та зброю де будеш брати,невiгласе? В iранi?
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11.12.2022 11:38 Відповісти
інфраструктури у Херсоні но докладывает глава Харківської ОВА Ярослав Янушевич ? что за дебилизм
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11.12.2022 11:28 Відповісти
Местные писаки даже не знают, кто где работает Может они не украинцы ?

Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА)
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11.12.2022 13:14 Відповісти
 
 