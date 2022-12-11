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Новорічну ялинку в Твері прикрасили гірляндою з "ворогами Росії". Там є і Зеленський. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
На новорічній ялинці в центрі російського міста Твер повісили гірлянду із зображенням "ворогів Росії". Кожному з них пропонують "відірвати щось".
Фото гірлянди опублікував місцевий телеграм-канал "Закрой за мной Тверь", повідомляє Цензор.НЕТ.
Гірлянда складається із зображень президентів України, США та Франції - Володимира Зеленського, Джо Байдена та Емманюеля Макрона. А також артистів Алли Пугачової, Максима Галкіна та Лайми Вайкуле.
Кожна фігурка має пунктирні лінії та напис "Оторви мне что-нибудь".
Ялинка розташована в центрі Твері, біля будівлі міськадміністрації.
Топ коментарі
+105 jklpqrs
показати весь коментар11.12.2022 12:10
+47 Myroslav Hrabovsky 9c770479
показати весь коментар11.12.2022 12:12
+40 Yakov Nemo
показати весь коментар11.12.2022 12:13
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Он недавно ж* рвал что кацапы должны быть на олимпиаде которая будет во франции. Бо спорт вне политики. Пусть посмотрит на себя на этом дереве. Может дойдет что-то? хотя нет. Вряд ли.
Відривання паперових члеників, безумовно, означає незаперечну військову перемогу расєї над хахламі!
Дуже втішаються бідолахи!
и что будет с автором сего творения с гирляндами в застенках фсб, думаю не стоит говорить.)