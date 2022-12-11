Новорічну ялинку в Твері прикрасили гірляндою з "ворогами Росії". Там є і Зеленський. ФОТО

На новорічній ялинці в центрі російського міста Твер повісили гірлянду із зображенням "ворогів Росії". Кожному з них пропонують "відірвати щось".

Фото гірлянди опублікував місцевий телеграм-канал "Закрой за мной Тверь", повідомляє Цензор.НЕТ.

Гірлянда складається із зображень президентів України, США та Франції - Володимира Зеленського, Джо Байдена та Емманюеля Макрона. А також артистів Алли Пугачової, Максима Галкіна та Лайми Вайкуле.

Кожна фігурка має пунктирні лінії та напис "Оторви мне что-нибудь".

Ялинка розташована в центрі Твері, біля будівлі міськадміністрації.

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