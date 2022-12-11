УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15591 відвідувач онлайн
Новини Фото За кордоном
20 656 110
Новий рік (422) Росія (47118) ялинка (104) русский мир (376)

Новорічну ялинку в Твері прикрасили гірляндою з "ворогами Росії". Там є і Зеленський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

На новорічній ялинці в центрі російського міста Твер повісили гірлянду із зображенням "ворогів Росії". Кожному з них пропонують "відірвати щось".

Фото гірлянди опублікував місцевий телеграм-канал "Закрой за мной Тверь", повідомляє Цензор.НЕТ.

Гірлянда складається із зображень президентів України, США та Франції - Володимира Зеленського, Джо Байдена та Емманюеля Макрона. А також артистів Алли Пугачової, Максима Галкіна та Лайми Вайкуле.

Кожна фігурка має пунктирні лінії та напис "Оторви мне что-нибудь".

Ялинка розташована в центрі Твері, біля будівлі міськадміністрації.

Також читайте: У Києві встановлять головну ялинку, але не буде масових заходів, концертних програм і фастфудів, - Кличко

Новорічну ялинку в Твері прикрасили гірляндою з ворогами Росії. Там є і Зеленський 01
Новорічну ялинку в Твері прикрасили гірляндою з ворогами Росії. Там є і Зеленський 02
Новорічну ялинку в Твері прикрасили гірляндою з ворогами Росії. Там є і Зеленський 03
Новорічну ялинку в Твері прикрасили гірляндою з ворогами Росії. Там є і Зеленський 04

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+105
Такое не в каждом сумасшедшем доме придумают. Эти смогли
показати весь коментар
11.12.2022 12:10
+47
Вони не перестають вражати своєю дикістю. Божевільні люди.
показати весь коментар
11.12.2022 12:12
+40
******** человеко подобные Я думаю достоевский приукрасил раскольникова все было не так .
показати весь коментар
11.12.2022 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
покажите это европейцам. Папе римскому, любителям оперы Борис годунов, долбаному макрону (который тоже висит на этой елке).
Он недавно ж* рвал что кацапы должны быть на олимпиаде которая будет во франции. Бо спорт вне политики. Пусть посмотрит на себя на этом дереве. Может дойдет что-то? хотя нет. Вряд ли.
показати весь коментар
11.12.2022 17:48 Відповісти
Ще один виніс мозгу риских уродов від Дмитра Чекалкіна, це шось - https://www.youtube.com/watch?v=tyQcCzW8DAA
показати весь коментар
11.12.2022 17:49 Відповісти
таким чином вони поплюжать Велике Християнське Свято
показати весь коментар
11.12.2022 18:35 Відповісти
О чём это говорит...Свинособаки боятся и очень боятся!
показати весь коментар
11.12.2022 18:39 Відповісти
Ну що тут скажеш?Ці недоумки з російської чи то твері чи то тварі умудрилися прикрасити ялинку для дітей гирляндами з намальованими членами.Не подивуюся якщо вони повісять просто члени на дитячу ялинку.Це ж рівень російської культури та мистецтва
показати весь коментар
11.12.2022 19:21 Відповісти
А ведь в Твери не только ёлка красивая, есть и другие достопримечательности, самолётики там всякие ...

показати весь коментар
11.12.2022 19:27 Відповісти
Ге ж...
Відривання паперових члеників, безумовно, означає незаперечну військову перемогу расєї над хахламі!
Дуже втішаються бідолахи!
показати весь коментар
11.12.2022 19:50 Відповісти
сборище дегенератов....биомусор
показати весь коментар
11.12.2022 21:18 Відповісти
Если все по отрывать кроме писюнов, то останется висеть только *****, )))
и что будет с автором сего творения с гирляндами в застенках фсб, думаю не стоит говорить.)
показати весь коментар
11.12.2022 21:53 Відповісти
Так они же и Путина на той гирлянде изобразили! Куда же они без Путина!
показати весь коментар
12.12.2022 12:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 