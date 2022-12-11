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Трьом зрадникам Харківщини, які працювали на окупантів, заочно повідомили про підозру. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прокурори встановили ще трьох колаборантів зі смт Борова Ізюмського району, які працювали на окупантів у "народній міліції".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на Харківську обласну прокуратуру.

Так, 31-річний чоловік працював "старшим патрульним" та агітував місцевих мешканців працевлаштуватися до псевдоправоохоронного органу.

Ще один підозрюваний — 27-річний мешканець смт Борова, який обійняв посаду "оперуповноваженого". Чоловік патрулював населений пункт та охороняв будівлю фейкової поліції.

У квітні 31-річна жінка долучилась до лав незаконного правоохоронного органу, де обійняла посаду "дізнавача". Колаборантка проводила "досудові розслідування" кримінальних правопорушень, призначала затриманим громадянам "покарання" у виді громадських робіт та контролювала їх виконання.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру трьом особам за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

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Трьом зрадникам Харківщини, які працювали на окупантів, заочно повідомили про підозру 01
Трьом зрадникам Харківщини, які працювали на окупантів, заочно повідомили про підозру 02
Трьом зрадникам Харківщини, які працювали на окупантів, заочно повідомили про підозру 03

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Зачем прикрывать лица предателей?!
Чего боится Украина?

Что их будет знать народ?

Наоборот- они должны «висеть на каждом столбе».
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11.12.2022 13:35
+3
якщо не видно обличя, швидше за все це ліві пасажири, які ні сном, ні духом.
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11.12.2022 13:43
+2
В Херсоне местные жители задержали мужчину, который начал ссориться с военными из-за приветствия лозунгом «Слава Украине». Херсонец, вероятно, не знал об освобождении города от оккупации российскими фашистами и стал угрожать военным поездкой в российскую комендатуру.
Ваши варианты: как оно голосовало в 19-м году?
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11.12.2022 17:00
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Зачем прикрывать лица предателей?!
Чего боится Украина?

Что их будет знать народ?

Наоборот- они должны «висеть на каждом столбе».
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11.12.2022 13:35 Відповісти
якщо не видно обличя, швидше за все це ліві пасажири, які ні сном, ні духом.
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11.12.2022 13:43 Відповісти
Без оголошення судового вироку, ці "зрадники" ще не зрадники.
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11.12.2022 14:07 Відповісти
Справді. Вони ж не цигани. Яких показують навіть після кишенькових крадіжок.
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11.12.2022 14:23 Відповісти
Им официально « повидомили про пидозру».
Это их новый юридический статус « подозреваемый».

Они сбежали. Их разыскивают органы государственной власти.

Этого достаточно что бы их фото были развешаны на всех заборах.

(А решение суда это уже будетдругой этап).
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11.12.2022 14:23 Відповісти
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11.12.2022 14:28 Відповісти
Навіщо те фото якщо писки закриті?
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11.12.2022 15:09 Відповісти
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11.12.2022 15:18 Відповісти
Обычная судьба коллаборанта:
1. Приветствуешь оккупантов в родном Купянске.
2. Сбиваешь украинскую символику для картинки пропагандонов.
3. После освобождения города, бежишь в Белгород.
4. Тебя призывают в армию оккупантов.
5. Утилизация под Бахмутом
Жизнь удалась!
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11.12.2022 16:57 Відповісти
Дадуть умовне та відпустять. В Хмельницькому затримали пенсіонерів, які активно агітували в соцмережах за "русскій мір" та виправдовували агресію і як покарання їм заборонили на десять років обіймати державні посади.
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11.12.2022 15:30 Відповісти
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11.12.2022 15:50 Відповісти
Не так і багато, але сам факт їх існування...
Факт панування прокрелівської Зе влади такожд не додає оптимізму у вирішення питаннь зі зрадниками України.
ЯК ЗРАДНИКИ УКРАЇНИ ЯКІ ВІДДАЛИ ВАГНЕРІВЦІВ КАЦАПАМ БУДУТЬ КАРАТИ ЗРАДНИКІВ УКРАЇНИ ?
Думаю особливо ніяк, бо це їх електорат, електорат Зе влади.
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12.12.2022 20:19 Відповісти
В Херсоне местные жители задержали мужчину, который начал ссориться с военными из-за приветствия лозунгом «Слава Украине». Херсонец, вероятно, не знал об освобождении города от оккупации российскими фашистами и стал угрожать военным поездкой в российскую комендатуру.
Ваши варианты: как оно голосовало в 19-м году?
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11.12.2022 17:00 Відповісти
В Херсоне обновили "Аль Капоне".
Говорят, владелец переобулся один из первых и значительно расширил свой бизнес. Осенью, когда понял, что русня уже точит лыжи, попытался провернуть финт, разыграв с кацапами скандал с украинскими песнями в забегаловке. Но херсонцы всё помнят.
А ведь есть и такие, кто не сильно надеясь на судебную систему, уже заныкал коробку ВЗД-6 и Д-5М. А тротил долго еще не будет дефицитом.
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11.12.2022 17:07 Відповісти
А ОЧНО ЇХ ЗНИЩИТИ СЛАБО ⁉️
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12.12.2022 20:15 Відповісти
 
 