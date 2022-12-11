Трьом зрадникам Харківщини, які працювали на окупантів, заочно повідомили про підозру. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прокурори встановили ще трьох колаборантів зі смт Борова Ізюмського району, які працювали на окупантів у "народній міліції".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із повідомленням на Харківську обласну прокуратуру.
Так, 31-річний чоловік працював "старшим патрульним" та агітував місцевих мешканців працевлаштуватися до псевдоправоохоронного органу.
Ще один підозрюваний — 27-річний мешканець смт Борова, який обійняв посаду "оперуповноваженого". Чоловік патрулював населений пункт та охороняв будівлю фейкової поліції.
У квітні 31-річна жінка долучилась до лав незаконного правоохоронного органу, де обійняла посаду "дізнавача". Колаборантка проводила "досудові розслідування" кримінальних правопорушень, призначала затриманим громадянам "покарання" у виді громадських робіт та контролювала їх виконання.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру трьом особам за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.
Будь ласка, зачекайте...
Чего боится Украина?
Что их будет знать народ?
Наоборот- они должны «висеть на каждом столбе».
Это их новый юридический статус « подозреваемый».
Они сбежали. Их разыскивают органы государственной власти.
Этого достаточно что бы их фото были развешаны на всех заборах.
(А решение суда это уже будетдругой этап).
1. Приветствуешь оккупантов в родном Купянске.
2. Сбиваешь украинскую символику для картинки пропагандонов.
3. После освобождения города, бежишь в Белгород.
4. Тебя призывают в армию оккупантов.
5. Утилизация под Бахмутом
Жизнь удалась!
Факт панування прокрелівської Зе влади такожд не додає оптимізму у вирішення питаннь зі зрадниками України.
ЯК ЗРАДНИКИ УКРАЇНИ ЯКІ ВІДДАЛИ ВАГНЕРІВЦІВ КАЦАПАМ БУДУТЬ КАРАТИ ЗРАДНИКІВ УКРАЇНИ ?
Думаю особливо ніяк, бо це їх електорат, електорат Зе влади.
Ваши варианты: как оно голосовало в 19-м году?
Говорят, владелец переобулся один из первых и значительно расширил свой бизнес. Осенью, когда понял, что русня уже точит лыжи, попытался провернуть финт, разыграв с кацапами скандал с украинскими песнями в забегаловке. Но херсонцы всё помнят.
А ведь есть и такие, кто не сильно надеясь на судебную систему, уже заныкал коробку ВЗД-6 и Д-5М. А тротил долго еще не будет дефицитом.