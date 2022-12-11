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Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські війська поцілили в рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Про це пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляє в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні росіяни поцілили в рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу людям, що залишаються у пошматованому бойовими діями Бахмуті.

На щастя, ніхто не постраждав, однак внаслідок артилерійського обстрілу отримав пошкодження оперативний автомобіль 47-ї державної пожежно-рятувальної частини: тріщини лобового скла, вибите заднє вікно, посічений задній бампер та задня частина автомобіля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники розбили ДРГ росіян у районі Бахмута. ВIДЕО

Цією автівкою рятувальники розвозили гуманітарну допомогу та воду зокрема до будинку, куди в ніч на 11 грудня поцілили росіяни. Мешканці багатоповерхівки допомагали рятувальникам гасити пожежу, що сталася внаслідок обстрілу своєю водою, тому для співробітників ДСНС важливо було повернути людям дорогоцінні запаси", - йдеться у повідомленні.

Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 01
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 02
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 03
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 04
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 05
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 06
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 07
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 08
Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут 09
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Топ коментарі
+14
Дети, женщины живут себе спокойно, что у них в головах? Они понимают что будет с городом, если туда войдут тысячи зеков, которые сейчас штурмуют город?
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11.12.2022 18:04
+7
Знищення автономного посту технічного спостереження "Гренадер" прикордонної служби ФСБ РФ за допомогою Switchblade 300

https://twitter.com/i/status/1601932277390675968
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11.12.2022 18:07
+5
Вы нормальные? Да несколько домов целые . Много домов разрушены. А тут как под копирку: ,, Зеля сказал -дома разрушены, а они неразрушены . ,, Это новая форма диванного выпиндрёжа?
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11.12.2022 18:34
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дома стоять не зруйновані.
а Зеля говорив що міста немае.
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11.12.2022 18:02 Відповісти






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11.12.2022 18:10 Відповісти
Мізків у Зе немає.
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11.12.2022 20:49 Відповісти
Дети, женщины живут себе спокойно, что у них в головах? Они понимают что будет с городом, если туда войдут тысячи зеков, которые сейчас штурмуют город?
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11.12.2022 18:04 Відповісти
То мо вони того й чекають
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11.12.2022 18:08 Відповісти
Da
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11.12.2022 18:38 Відповісти
Ви про який спокій пишите? Не стидно звинувачувати людей,що вони живуть, тримаються і вірять в Україну. Евакуацію повинна проводити верещук. До неї питання чому діти ,жінки і старці не евакуйовано
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11.12.2022 21:00 Відповісти
Знищення автономного посту технічного спостереження "Гренадер" прикордонної служби ФСБ РФ за допомогою Switchblade 300

https://twitter.com/i/status/1601932277390675968
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11.12.2022 18:07 Відповісти
А преЗедент недавно сказав, шо місто зруйноване..... Хм...

https://m.censor.net/ua/video_news/3386073/****************************************************************

Окупанти фактично зруйнували Бахмут - іще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни.
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11.12.2022 18:12 Відповісти
Путин отравил русских своими СМИ. Украина должна нанести массированный удар по останкино! Оста́нкино - это крупнейший в Европе вещательный центр, а точнее это излучатель отравляющий людей. Останкино надо сжечь!!! и пропагандистов нужно дронами уничтожить, как США уничтожили генерала Сулеймани. Да и Путина также дронами. Нужно уничтожать все рычаги центра зла находящегося в Кремле. Кремль - это ящик пандоры из которого вылетает зло. Нужно прежде всего закрыть ящик пандоры, а не пытаться остановить зло вылетающее из ящика в мир. Зло выпускает Кремль ибо Кремль - это новый ящик пандоры. Нужно ящик уничтожить и Путина открывшего его. Убить власть России и пропагандистов. И новое зло перестанет вылетать, а старое зло начнет развееваться.
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11.12.2022 18:22 Відповісти
Добре що це починають люди розуміти.
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11.12.2022 20:52 Відповісти
Одни ждуны остались, а эта барышня с ребенком с удовольствием будет рассказывать как ВСУ их бомбили. Как когда-то роженица с Мариуполя.
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11.12.2022 18:32 Відповісти
Як що тобі у полоні будуть два місяці мізки викручувати, то хто його знає.
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11.12.2022 20:51 Відповісти
Гадаю ви переселенець, який зробив свій вибір між тим чи залишитися хоча і в зруйнованому але в своєму світі, чи зробити крок у бік невідомого, в якому ви не знаєте, що будете робити, що й за що їсти, де і за що жити. І що ви б розповідали, якби від ваших слів залежало життя вашої щойно народженої дитини і у вас був вибір отримати пайку у вигляді однієї хлібини і пляшки мінеральної води, чи залишатися голодними?
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12.12.2022 02:29 Відповісти
Я з Запоріжжя. В ньому і залишився. Так що вся твоя теорія до одного біса.
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12.12.2022 06:56 Відповісти
Ну якщо моя теорія хибна, то виходить, що ти і є отой ждун, який сидить у Запоріжжі і чекає на окупантів, аби дати їм інтерв'ю.
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12.12.2022 17:16 Відповісти
Боти ви такі смішні.
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12.12.2022 20:53 Відповісти
Вы нормальные? Да несколько домов целые . Много домов разрушены. А тут как под копирку: ,, Зеля сказал -дома разрушены, а они неразрушены . ,, Это новая форма диванного выпиндрёжа?
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11.12.2022 18:34 Відповісти
без броневика мазохизм..обварить тачку броней что неззя..день работы...чернухой 5мм..ресоры втулить..будет рикошетить..
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11.12.2022 18:37 Відповісти
Садо мазо.
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11.12.2022 20:44 Відповісти
 
 