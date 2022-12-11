Маршрутка в’їхала у блокпост біля Чернігова: 8 постраждалих. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Поблизу Чернігова маршрутний автобус наїхав на конструкцію блокпосту, семеро пасажирів і водій звернулися по медичну допомогу.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Поліція розслідує обставини ДТП з автобусом неподалік Чернігова.
В результаті наїзду маршрутного автобуса на конструкцію блок-посту по медичну допомогу звернулися семеро пасажирів та водій автобуса.
10 грудня на автодорозі "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" сталася ДТП: водій маршрутного автобуса рухаючись з с.Роїще в напрямку Чернігова не впорався з керуванням і допустив наїзд на блок-пост.
В результаті автопригоди всі семеро пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження), що карається штрафом або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Триває досудове розслідування.
Поліція закликає водіїв: під час ускладнення погодних умов та погіршення видимості на дорозі уникайте різкого маневрування, обирайте таку швидкість руху та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Блокпости відіграють ВЕЛИКУ роль під час "військового стану (положення)":
1) Якби блокпости були до початку 24 лютого, то не було б такого стрімкого вторгнення "окупаційних військ російських нацистів" на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину та ін. областей України, через тисячі зґвалтованих, закатованих та вбитих Українок та Українців. (ЦЕ ВЕЛИКА ТРАГЕДІЯ НА ВІКА!!! ЯКУ ПОВИННІ БУДУТЬ СПОКУВАТИ ТІ, ЩО НЕ ЗАПОБІГЛИ ЦЬОМУ...)
2) У всіх українських областях (ВОЛИНСЬКА, РІВНЕНСЬКА, ЖИТОМИРСЬКА, КИЇВСЬКА, ЧЕРНІГІВСЬКА, СУМСЬКА, ХАРКІВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА, ХЕРСОНСЬКА), що межують з білорусю та московією (А ), повинні бути пронизені блокпостами (нацгвардія та поліція) задля виявлення ворожих "ДРГ" та "Агентів" при "фільтрації" та "перевірки", та у разі атаки груп ворожої армії - бути форпостним захистом, щоб знову не допустити кровопролиття громадян від рук окупаційних військових російських нацистів.
1) Якби блокпости були до початку 24 лютого, то не було б такого стрімкого вторгнення "окупаційних військ російських нацистів" на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину та ін. областей України, ЧЕРЕЗ ЩО тисячі зґвалтованих, закатованих та вбитих Українок та Українців. (ЦЕ ВЕЛИКА ТРАГЕДІЯ НА ВІКА!!! ЯКУ ПОВИННІ БУДУТЬ СПОКУВАТИ ТІ, ЩО НЕ ЗАПОБІГЛИ ЦЬОМУ...)
2) У всіх українських областях (ВОЛИНСЬКА, РІВНЕНСЬКА, ЖИТОМИРСЬКА, КИЇВСЬКА, ЧЕРНІГІВСЬКА, СУМСЬКА, ХАРКІВСЬКА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА, ХЕРСОНСЬКА, МИКОЛАЇВСЬКА, ОДЕСЬКА ТА ВІННИЦЬКА), що межують з білорусю та московією (а також з чорним, азовським морями, а також з "придністров'ям" та тимчасово окупованими територіям), повинні бути пронизені блокпостами (нацгвардія та поліція) задля виявлення ворожих "ДРГ" та "Агентів" при "фільтрації" та "перевірки", та у разі атаки груп ворожої армії - бути форпостним захистом, щоб знову не допустити кровопролиття громадян від рук окупаційних військових російських нацистів.