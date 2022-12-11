УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15515 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж ДТП
7 495 8
ДТП (4208) Нацполіція (13914) Чернігів (583) Чернігівщина (1309) блокпост (207)

Маршрутка в’їхала у блокпост біля Чернігова: 8 постраждалих. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поблизу Чернігова маршрутний автобус наїхав на конструкцію блокпосту, семеро пасажирів і водій звернулися по медичну допомогу.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція розслідує обставини ДТП з автобусом неподалік Чернігова.

В результаті наїзду маршрутного автобуса на конструкцію блок-посту по медичну допомогу звернулися семеро пасажирів та водій автобуса.

10 грудня на автодорозі "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" сталася ДТП: водій маршрутного автобуса рухаючись з с.Роїще в напрямку Чернігова не впорався з керуванням і допустив наїзд на блок-пост.

В результаті автопригоди всі семеро пасажирів маршрутки зазнали травм різного ступеня тяжкості. Водій після надання медичної допомоги не госпіталізовувався.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих в ДТП під час блекауту в Києві зросла у 6 разів, - патрульна поліція

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження), що карається штрафом або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

Поліція закликає водіїв: під час ускладнення погодних умов та погіршення видимості на дорозі уникайте різкого маневрування, обирайте таку швидкість руху та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки", - йдеться у повідомленні.

Маршрутка в’їхала у блокпост біля Чернігова: 8 постраждалих 01
Маршрутка в’їхала у блокпост біля Чернігова: 8 постраждалих 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скорость гололед делают свое дело...
показати весь коментар
11.12.2022 19:40 Відповісти
І що тут не винен ні Зе,ні СН,ні Єрмак?Це ж через них війна і блокпост на дорозі.І світло,напевне навкруги було вимкнене,через пошкодження інфраструктури ...
показати весь коментар
11.12.2022 20:16 Відповісти
Лизнув. І зразу тобі краще.
показати весь коментар
11.12.2022 20:36 Відповісти
Це лише моя суб"єктивна, однак моя думка, як громадянина, яка владі може бути і не цікава зовсім. Блокпости, у нинішніх умовах, не можуть виконувати функцій, які їм приписують, а навпаки -це як дисонанс Скажімо райцентр , на в"їзді-виїзді - стоять поліціянти, ТРО. Практично усім мешканцям відомі шляхи об"їзду таких постів, чим і користуються. Утримання постів, харчування, забезпечення - накладні для громад. Влаштовані ж, як буває, так, що можуть самі пости стати об"єктами нападу. З часом увага на таких зникає, ніхто вже так детально, як у перші дні, не перевіряє. При цьому перед постами блоки фундаментні, затори через них і ДТП в т.ч. зі смертельними наслідками. Боже упаси і від повторення трагедії у Волновасі, коли пам"ятаємо, під обстріл росіян, ніби у 2015-му, потрапив автобус з пасажирами. Можливо патрулювання на авто було би ефективнішим за стаціонари???
показати весь коментар
11.12.2022 21:14 Відповісти
Не згоден з Вами!

Блокпости відіграють ВЕЛИКУ роль під час "військового стану (положення)":

1) Якби блокпости були до початку 24 лютого, то не було б такого стрімкого вторгнення "окупаційних військ російських нацистів" на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину та ін. областей України, через тисячі зґвалтованих, закатованих та вбитих Українок та Українців. (ЦЕ ВЕЛИКА ТРАГЕДІЯ НА ВІКА!!! ЯКУ ПОВИННІ БУДУТЬ СПОКУВАТИ ТІ, ЩО НЕ ЗАПОБІГЛИ ЦЬОМУ...)

2) У всіх українських областях (ВОЛИНСЬКА, РІВНЕНСЬКА, ЖИТОМИРСЬКА, КИЇВСЬКА, ЧЕРНІГІВСЬКА, СУМСЬКА, ХАРКІВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА, ХЕРСОНСЬКА), що межують з білорусю та московією (А ), повинні бути пронизені блокпостами (нацгвардія та поліція) задля виявлення ворожих "ДРГ" та "Агентів" при "фільтрації" та "перевірки", та у разі атаки груп ворожої армії - бути форпостним захистом, щоб знову не допустити кровопролиття громадян від рук окупаційних військових російських нацистів.
показати весь коментар
12.12.2022 00:31 Відповісти
Маршрутчики взагалі їздять із значним перевищенням швидкості,порушують правила.Сам водій із більш як 50-річнм стажем,водив все,що рухається.Їдеш отак кілометрів під сто,в межах дозволеного,і тут через суцільну осьову тебе маршрутка обганяє.Сам колись автобус водив деякий час,там і стаж потрібен був,і категорія,це були справжні аси.А зараз...
показати весь коментар
11.12.2022 22:30 Відповісти
Блокпости відіграють ВЕЛИКУ роль під час "військового стану (положення)":

1) Якби блокпости були до початку 24 лютого, то не було б такого стрімкого вторгнення "окупаційних військ російських нацистів" на Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину та ін. областей України, ЧЕРЕЗ ЩО тисячі зґвалтованих, закатованих та вбитих Українок та Українців. (ЦЕ ВЕЛИКА ТРАГЕДІЯ НА ВІКА!!! ЯКУ ПОВИННІ БУДУТЬ СПОКУВАТИ ТІ, ЩО НЕ ЗАПОБІГЛИ ЦЬОМУ...)

2) У всіх українських областях (ВОЛИНСЬКА, РІВНЕНСЬКА, ЖИТОМИРСЬКА, КИЇВСЬКА, ЧЕРНІГІВСЬКА, СУМСЬКА, ХАРКІВСЬКА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА, ХЕРСОНСЬКА, МИКОЛАЇВСЬКА, ОДЕСЬКА ТА ВІННИЦЬКА), що межують з білорусю та московією (а також з чорним, азовським морями, а також з "придністров'ям" та тимчасово окупованими територіям), повинні бути пронизені блокпостами (нацгвардія та поліція) задля виявлення ворожих "ДРГ" та "Агентів" при "фільтрації" та "перевірки", та у разі атаки груп ворожої армії - бути форпостним захистом, щоб знову не допустити кровопролиття громадян від рук окупаційних військових російських нацистів.
показати весь коментар
12.12.2022 00:36 Відповісти
 
 