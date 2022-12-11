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колонія (229) вербування (193) найманці РФ (1968)

У російській колонії побили ув’язнених, які виступали проти вербування на війну в Україні, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У російській виправній колонії 4 в Калузькій області, бійці спецпідрозділу ФСВП і оперативники побили ув’язнених, які відмовилися їхати на війну проти України і не схвалювали відправку на війну інших засуджених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал Gulagu.net

"Відео та фото зі службового архіву ВЧ-4 УФСВП по Калузькій області. Бійці ОСН ФСВП та оперативники вирішили провести "виховну роботу" із ув'язненими, які відмовилися їхати для участі у війні проти України за своїми переконаннями та також не схвалювали відправку на війну інших засуджених"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вербують до своєї армії в’язнів українських колоній, - Генштаб

У російській колонії побили ув’язнених, які виступали проти вербування на війну в Україні, - ЗМІ 01
У російській колонії побили ув’язнених, які виступали проти вербування на війну в Україні, - ЗМІ 02
У російській колонії побили ув’язнених, які виступали проти вербування на війну в Україні, - ЗМІ 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
А ведь на фотках - абреки. Абреки не хотят воевать в Украине.
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12.12.2022 00:00
+9
Раньше на Кавказе так называли людей, по тем или иным причинам ставших вне закона либо изгнанных из рода.Абрек может быть просто бандитом или борцом с властью.
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12.12.2022 00:41
+8
не факт что вообще они граждане раиси
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12.12.2022 00:04
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А ведь на фотках - абреки. Абреки не хотят воевать в Украине.
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12.12.2022 00:00 Відповісти
не факт что вообще они граждане раиси
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12.12.2022 00:04 Відповісти
Так там никто никого и не бьёт особо судя по видео, а фсиновцы в масках традиционно терроризируют зэков по поводу непризнания ими воровских идей. Просто месье Осечкин немного перебарщивает с хайпом и пытается сделать себе немного шума на нашей войне. Кстати это же касается большинства руссо-либерало, которые ну очень вумни на словах, но ничего не могут в жизни поделать со всем этим беспределом, но уже готовы делить постфюреровское наследство
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12.12.2022 00:19 Відповісти
та вони ще гірше від путіна, бо їх в Європі мало не жертвами режиму вважають, а вони як той гівняний дождь, такі самі імперці, просто робили би то саме що путін тільки хитріше.
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12.12.2022 02:35 Відповісти
последние абраги закончились еще в 70-х годах. А это так... не пойми что, манкурты. Хаджиреты из них не получатся.
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12.12.2022 00:18 Відповісти
Какое время, такие и абреки. Гачага Керима( Керим Искендер оглы Моллазал) из этих не получится, но хоть в Украину не поедут...надеюсь.
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12.12.2022 00:25 Відповісти
Кто такие абреки?
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12.12.2022 00:37 Відповісти
Раньше на Кавказе так называли людей, по тем или иным причинам ставших вне закона либо изгнанных из рода.Абрек может быть просто бандитом или борцом с властью.
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12.12.2022 00:41 Відповісти
кацапский скот молча идет куда гонят, а эти могут и отказаться
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12.12.2022 10:06 Відповісти
Петушармия негодуетъ?
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12.12.2022 00:48 Відповісти
Не хоче народ арестанський ходити під началом пітуха-Пригожина.

Але ще прийде час (наша Перемога!) - лусьне недоімперія і вийдуть ось ці ув'знені на волю...навіть знаю яка їх ціль буде першою, мало місця буде на планеті для вертухаїв. Будуть їм і швабри і кип'ятильник від самого щирого сердця у саму...мусорську душу.
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12.12.2022 00:54 Відповісти
Кавказці. Етнічна русня-зеки із задоволенням ідуть з параші до Вагнера
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12.12.2022 01:42 Відповісти
Это движение закончится тем, что прошедших на сотрудничество с Вагнером обьявят ****** и предъявит тот факт, что из-за них народ стали прессовать и гнать на фронт. А это значит, что сук будут резать, причём и на воле тоже.
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12.12.2022 06:03 Відповісти
Стадо превратили в зомби и правильные блатные тут ситуацию вряд ли исправят.
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12.12.2022 11:29 Відповісти
Слушают о чём говорит им стол
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12.12.2022 13:50 Відповісти
 
 