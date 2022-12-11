У російській колонії побили ув’язнених, які виступали проти вербування на війну в Україні, - ЗМІ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У російській виправній колонії 4 в Калузькій області, бійці спецпідрозділу ФСВП і оперативники побили ув’язнених, які відмовилися їхати на війну проти України і не схвалювали відправку на війну інших засуджених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал Gulagu.net
"Відео та фото зі службового архіву ВЧ-4 УФСВП по Калузькій області. Бійці ОСН ФСВП та оперативники вирішили провести "виховну роботу" із ув'язненими, які відмовилися їхати для участі у війні проти України за своїми переконаннями та також не схвалювали відправку на війну інших засуджених"
Топ коментарі
+9 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар12.12.2022 00:00
+9 Maxim Ak-Murza
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+8 MrStepanovM
показати весь коментар12.12.2022 00:04
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Але ще прийде час (наша Перемога!) - лусьне недоімперія і вийдуть ось ці ув'знені на волю...навіть знаю яка їх ціль буде першою, мало місця буде на планеті для вертухаїв. Будуть їм і швабри і кип'ятильник від самого щирого сердця у саму...мусорську душу.