У російській колонії побили ув’язнених, які виступали проти вербування на війну в Україні, - ЗМІ. ФОТО

У російській виправній колонії 4 в Калузькій області, бійці спецпідрозділу ФСВП і оперативники побили ув’язнених, які відмовилися їхати на війну проти України і не схвалювали відправку на війну інших засуджених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал Gulagu.net

"Відео та фото зі службового архіву ВЧ-4 УФСВП по Калузькій області. Бійці ОСН ФСВП та оперативники вирішили провести "виховну роботу" із ув'язненими, які відмовилися їхати для участі у війні проти України за своїми переконаннями та також не схвалювали відправку на війну інших засуджених"

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