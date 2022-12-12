До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
До Свято-Михайлівського Золотоверхого собору доставили Вифлеємський вогонь миру. Це щорічна скаутська акція напередодні Різдва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Православної церкви України.
Щороку Вифлеємський вогонь миру в Україну доставляють члени скаутської організації "Пласт".
Пластуни отримали вогонь від скаутів з Відня на українсько-словацькому кордоні у пункті пропуску "Малий Березний", а далі його доставили до кафедрального собору ПЦУ в столиці. Там пластунів з Вогнем зустрів предстоятель ПЦУ Блаженніший митрополит Епіфаній.
"Зустрічаємо цей вогонь, який свідчить, що світло завжди перемагає темряву", — зазначив митрополит Епіфаній.
У Михайлівському Золотоверхому соборі можна буде запалати свічку від вогню з Вифлеєму протягом різдвяних свят.
Будь ласка, зачекайте...
не порівнюйте нас з кацапнею - у них церковники служать дияволу, а в нас Творцю Всесвіту (хай не дуже вміло). І віра в нашу правду робить нас значно сильнішими.
А "двіж з іконами" - зовнішній прояв дійства зв'язку з Творцем. Я підозрюю всіх, кому не подобається наша віра, у погано прихованій злобі на українців. Що посміли бути самими собою.