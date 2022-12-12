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До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

До Свято-Михайлівського Золотоверхого собору доставили Вифлеємський вогонь миру. Це щорічна скаутська акція напередодні Різдва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Православної церкви України.

Щороку Вифлеємський вогонь миру в Україну доставляють члени скаутської організації "Пласт".

Пластуни отримали вогонь від скаутів з Відня на українсько-словацькому кордоні у пункті пропуску "Малий Березний", а далі його доставили до кафедрального собору ПЦУ в столиці. Там пластунів з Вогнем зустрів предстоятель ПЦУ Блаженніший митрополит Епіфаній.

"Зустрічаємо цей вогонь, який свідчить, що світло завжди перемагає темряву", — зазначив митрополит Епіфаній.

У Михайлівському Золотоверхому соборі можна буде запалати свічку від вогню з Вифлеєму протягом різдвяних свят.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скаути вручили Зеленському та його дружині Вифлеємський вогонь. ФОТОрепортаж

До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру 01
До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру 02
До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру 03
До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру 04
До Михайлівського Золотоверхого собору в Києві привезли Вифлеємський вогонь миру 05

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Пропагуйте Різдво в Україні по світовому календару. Най люди звикнуть.
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12.12.2022 02:32
+9
Уже не кацапська. Ти страждаєш?
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12.12.2022 06:05
+5
Шо це за суміш української з новоязом? А ще вважаєш себе щирим українцем.
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12.12.2022 07:03
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Пропагуйте Різдво в Україні по світовому календару. Най люди звикнуть.
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12.12.2022 02:32 Відповісти
в ******** без змін..
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12.12.2022 06:14 Відповісти
Шо це за суміш української з новоязом? А ще вважаєш себе щирим українцем.
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12.12.2022 07:03 Відповісти
щось мене при слові мир вже тіпає

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12.12.2022 02:58 Відповісти
Моя церква.. і церква де майже виросли мої діти..
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12.12.2022 03:21 Відповісти
Уже не кацапська. Ти страждаєш?
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12.12.2022 06:05 Відповісти
А Гундяю теж привезли?
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12.12.2022 05:03 Відповісти
власники церкви у Віфлеємі - сирійці. їм аби гроші - вони і людоїда б туди пустили.
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12.12.2022 12:22 Відповісти
Ракет би краще привезли, далекобійних
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12.12.2022 07:06 Відповісти
з Віфлеєму? чим ви думаєте?
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12.12.2022 09:45 Відповісти
Звісно ж що ні. Просто в Україні гинуть люди - мирні та військові, а молитви та двіж з іконами та доставкою вогню миру з Віфлеєму щось не працюють
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12.12.2022 11:45 Відповісти
Оксаночка, Ви ж досі живі! І більшість із нас чудом живі. попри шашликову банду наші воїни ще мають дух і волю захищати рідну землю.
не порівнюйте нас з кацапнею - у них церковники служать дияволу, а в нас Творцю Всесвіту (хай не дуже вміло). І віра в нашу правду робить нас значно сильнішими.
А "двіж з іконами" - зовнішній прояв дійства зв'язку з Творцем. Я підозрюю всіх, кому не подобається наша віра, у погано прихованій злобі на українців. Що посміли бути самими собою.
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12.12.2022 12:20 Відповісти
 
 