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За минулу добу росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини, 3 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупаційні війська РФ за минулу добу вбили 1 цивільного жителя в Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 11 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Великій Новосілці.

Ще 3 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За минулу добу росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини, 3 особи зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: Наталя Джума
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12.12.2022 08:11 Відповісти
 
 