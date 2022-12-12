За минулу добу росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини, 3 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупаційні війська РФ за минулу добу вбили 1 цивільного жителя в Донецькій області.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 11 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Великій Новосілці.
Ще 3 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар12.12.2022 08:11 Відповісти Мені подобається 0
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