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У молитовниках окупантів Путіна прирівняли до провідника небесного воїнства, а хрест обрамляють автомати. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У молитовниках, подарованих російським військовослужбовцям, Путін прирівняний до провідника небесного воїнства, а православний хрест обрамляють автомати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фільм телеканалу "Спас".

"Даруй верховному головнокомандувачу Володимиру, мужньому архістратигу та боголюбному Правителю Російському Перемогу", - йдеться у молитовнику. 

У стрічці священнослужитель розповідає провладному медіаменеджеру Корчевникову, що "де командир має божественний дух, рота непереможна". На кадрах у цей час показано ікону Божої Матері з нашивками "Росія" та медалями, а також цей молитовник з автоматами Калашнікова. Судячи з кадрів, його окупантам подарували священики, які приїхали на Донбас.

У молитовнику "верховний головнокомандувач Володимир", серед іншого, називається архістратигом. Так у православному каноні називають Архангела Михайла - цей титул означає "глава святого воїнства Ангелів та Архангелів". Архістратигом називав полководця Олександра Суворова імператор Павло, коли присвоював йому звання генералісімуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патріарх РПЦ Кирил назвав Путіна борцем з Антихристом

У молитовниках окупантів Путіна прирівняли до провідника небесного воїнства, а хрест обрамляють автомати 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Это уже даже не дно. Полный здец.
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12.12.2022 09:20
+11
Середньовічні мракобіси.🤦
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12.12.2022 09:21
+9
Геральдичний спадок Мозамбіка та інших передових африканських країн. Жуй кокоси, пий бояру, молись і убивай.
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12.12.2022 09:29
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Это уже даже не дно. Полный здец.
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12.12.2022 09:20 Відповісти
Геральдичний спадок Мозамбіка та інших передових африканських країн. Жуй кокоси, пий бояру, молись і убивай.
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12.12.2022 09:29 Відповісти
Звичайні орки. Не сприймайте їх як людей і все стане на свої місця.
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12.12.2022 09:52 Відповісти
Середньовічні мракобіси.🤦
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12.12.2022 09:21 Відповісти
Мракобіси, як виявляється, не тільки в Середньовіччі були. Ще Соломон з мракобісами розбирався. І до нього теж проблеми з ними були, просто раніше це все ще так не фіксувалося.
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12.12.2022 09:24 Відповісти
Провідник на тои Світ -- Харон .
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12.12.2022 09:21 Відповісти
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12.12.2022 09:40 Відповісти
Валите всех. Пусть их чёрти в аду сортирует.
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12.12.2022 14:24 Відповісти
сатаністи, як вони є, і як в Біблії написано: нічого свого створити не зможе, тільки зіпсути чуже. Кризис жанру довічний у них.
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12.12.2022 09:23 Відповісти
або ПАПІР ВСЕ СТЕРПИТЬ...
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12.12.2022 09:41 Відповісти
Ну я же говорил что ето сатанисты и нужно гнать а лучше арестовать московских агентов и3 наших церквей, которые еще и деньги собирают с наших людей для росийской армии. А вам все неначасе
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12.12.2022 09:23 Відповісти
"У стрічці священнослужитель розповідає провладному медіаменеджеру Корчевникову, що "де командир має божественний дух, рота непереможна". На кадрах у цей час показано ікону Божої Матері з нашивками "Росія" та медалями, а також цей молитовник з автоматами Калашнікова. "
Згадується діяльність фельдкурата Каца у "Походеньках бравого солдата Швейка" І "молитовник" - "Господь завжди з геройським батальйоном!"
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12.12.2022 09:23 Відповісти
Бараны блд.
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12.12.2022 09:25 Відповісти
как-то это все совсем не вяжется со зверствами войск рф на оккупированных территориях (убийства мирных, изнасилования младенцев и взрослых мужчин!!!)
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12.12.2022 09:25 Відповісти
виправдовують свої звірства "Божим провидением", і водночас займаються профанацією християнських символів, християнської моралі, Віри, тобто нищать христианство.
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12.12.2022 09:29 Відповісти
не получаються із орків Християни..
Як із контрабандистів Патріархи...

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12.12.2022 09:55 Відповісти
Це профанація.
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12.12.2022 09:25 Відповісти
служителі зла. єслі нє ми, то мір существовать нє должен. ця їх муть звучить досить давно. Але різним "глибоко стурбованим" цього мало. їх переконає хіба що ядерне бомбування. Але може бути пізно.
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12.12.2022 09:29 Відповісти
Тим часом у балашихє під москвою палає черговий торговельний центр
https://twitter.com/i/status/1602194407301812225
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12.12.2022 09:30 Відповісти
Талібан просто відпочиває... Вилупив очі і каже... А шо так можна було... 😂
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12.12.2022 09:35 Відповісти
країна армія мова віра ху@лостана - все фейк.
пересічні орки це почали усвідомлювати і їхній страх за своє майбутнє досяг гіпертрофованого тваринного рівня
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12.12.2022 09:35 Відповісти
А що скажуть на це кадировці і буряти всякі? Для правовірного мусульманина Мухамед - ОСТАННІЙ пророк на Землі!
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12.12.2022 09:37 Відповісти
Особливої святості всій отій написаній хрєні додають два калаша біля хреста...
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12.12.2022 09:39 Відповісти
а небесне воїнство в курсі, що до них приєднали пук іна?
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12.12.2022 09:39 Відповісти
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12.12.2022 09:43 Відповісти
А кацапня пи*дiла що загинув тiльки водiй паливозаправника..Ну може там вже й пiлоти ппiдробляють..на пiв-ставки..))
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12.12.2022 10:03 Відповісти
Це вже навіть не секта, а карго-культ якійсь.
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12.12.2022 09:47 Відповісти
Деструктивний культ.
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12.12.2022 11:10 Відповісти
особливо точно "воінство святое" позначує убивць і педофілів із зеків Вагнера
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12.12.2022 09:52 Відповісти
Не країна, а помилка природи!!!
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12.12.2022 09:53 Відповісти
А все почалося з кацапської ікони де Свята Матрона благославляє сраліна на війну. А канонізація убиць почалася з олекесандра невського
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12.12.2022 10:04 Відповісти
"Впрочем, это неудивительно: если сам сатана принимает вид ангела света" (с)
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12.12.2022 10:06 Відповісти
Нічого дивного... Типові служки сатани... Андрофагами були ще при Геродоті, андрофагами залишилися в ІІІ тисячолітті...
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12.12.2022 10:10 Відповісти
Психічних захворювань не виявлено. Просто дебіли. )))
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12.12.2022 10:18 Відповісти
І цій "церкві" підпорядкована УПЦ МП!
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12.12.2022 11:43 Відповісти
В Подмосковье горит красиво Бавовна...🤣💥 Мабуть опять ТунгуSSkий метеорита прилетела..площадь возгорания 25 000 кв.метров...🤣жертв нет, все идёт по плану, Хенерал Каздлашенков 🦍🤣💥
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12.12.2022 12:38 Відповісти
Интересно, каким языком это писано? Если это современный русский (стилизованными буквами), то что это за "молим Ти ся"? Если церковнославянский, то где, например, твердые знаки?
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12.12.2022 13:34 Відповісти
 
 