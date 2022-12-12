Мешканцю Снігурівки, який добровільно погодився співпрацювати з окупантами, оголошено підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Мешканець Снігурівки, під час окупації міста, зголосився співпрацювати з російськими загарбниками. Допомагав військовим реалізовувати автозапчастини та мастило.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, проросійськи налаштований чоловік під час окупації у м. Снігурівка погодився на пропозицію представника збройних сил РФ. Підозрюваний мав продавати автозапчастини, а частину прибутку передавати представнику держави-агресора. З вересня по листопад 2022 року громадянин самовільно зайняв один з магазинів на місцевому ринку. Він почав торгувати автозапчастинами та мастилами для авто, які йому передавав на реалізацію військовий РФ",- йдеться в повідомленні.

За таку співпрацю підозрюваний мав привілеї перед іншими місцевими мешканцями. Крім того, йому дозволялося безперешкодно виїжджати до тимчасово окупованого Херсону.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури мешканцю міста Снігурівка повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві суд заарештував без можливості внесення застави "головного бухгалтера" російської окупаційної адміністрації



