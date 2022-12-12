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Внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранення дістали 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники вели обстріли на кількох ділянках фронту Донецької області.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку під обстріли потрапили Новоукраїнка та Богоявленка Вугледарської громади - постраждалих немає.

На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді: пошкоджено 7 будинків у Кураховому та господарча будівля у Курахівці. Вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та Красногорівки, а під ранок - Соловйового Очеретинської ТГ та Авдіївки. Без жертв.

На Горлівському напрямку росіяни поранили 1 людину у Костянтинівці, поцілили в будинок та колишню школу. У Бахмуті поранено 2 людини, пошкоджено залізничний об'єкт та житловий будинок. 5 будинків пошкоджено у Васюківці Соледарської ТГ.

На Лисичанському пошкоджено 2 будинки у Лимані, також на території громади тривають обстріли Торського і Зарічного. Без жертв", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранення дістали 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 01
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранення дістали 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 02
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранення дістали 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 03
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранення дістали 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 04
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранення дістали 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 05
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранення дістали 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 06
Внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранення дістали 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 07

Автор: Богдан Гуньковський
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