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Рашисти вранці обстріляли Гірник на Донеччині: Загинули 2 особи, ще 10 дістали поранення. ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська вдарили по Гірнику на Донеччині, внаслідок чого загинули 2 особи, десять громадян дістали поранення.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"8 людей поранено - наслідок ранкового удару по Гірнику. Усі поранені доставлені до лікарні, обсяги завданої шкоди встановлюємо.

Це - чергова атака російської армії на мирне населення. Цього разу ворог застосував РСЗВ Ураган", - розповів він.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили, що російські окупанти вдарили по місту касетними боєприпасами. Обстріл було здійснено з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

"Снаряди влучили у центральну частину міста. В результаті обстрілу загинули двоє громадян, ще десять отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалі евакуйовані до лікарні м. Селидове, їм надається кваліфікована медична допомога. Також пошкоджено п'ятиповерхові будинки, відділення банку", - йдеться в повідомленні.

Рашисти вранці обстріляли Гірник на Донеччині: Загинули 2 особи, ще 10 дістали поранення 01
Рашисти вранці обстріляли Гірник на Донеччині: Загинули 2 особи, ще 10 дістали поранення 02
Рашисти вранці обстріляли Гірник на Донеччині: Загинули 2 особи, ще 10 дістали поранення 03
Рашисти вранці обстріляли Гірник на Донеччині: Загинули 2 особи, ще 10 дістали поранення 04
Рашисти вранці обстріляли Гірник на Донеччині: Загинули 2 особи, ще 10 дістали поранення 05

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Рашисти вранці обстріляли Гірник на Донеччині: Загинули 2 особи, ще 10 дістали поранення 06
Рашисти вранці обстріляли Гірник на Донеччині: Загинули 2 особи, ще 10 дістали поранення 07
Рашисти вранці обстріляли Гірник на Донеччині: Загинули 2 особи, ще 10 дістали поранення 08
Рашисти вранці обстріляли Гірник на Донеччині: Загинули 2 особи, ще 10 дістали поранення 09

Автор: Богдан Гуньковський
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