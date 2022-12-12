Знешкоджено ворожу агентуру, яка наводила російські ракети на школи та пологові будинки у Донецькій області, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу спецслужб РФ в результаті спецоперації в Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

За даними спецслужби, зловмисники збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька. Крім цього, передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об’єктів, серед яких школи, пологові будинки й студентські гуртожитки.

"Отримані відомості окупанти планували використати для підготовки й проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність і затримали учасників російської агентурної групи. Серед затриманих ˗ троє місцевих мешканок, яких підконтрольне РФ "МДБ "ДНР" завербувало після початку повномасштабного вторгнення. Вони отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до країни-агресора у разі успішного виконання ворожих завдань", - повідомили в СБУ.

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Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах. Потім отриману інформацію передавали своєму "зв’язковому", який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці. А він вже "звітував" куратору агентурної мережі. Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного РФ місцевого "МДБ "ДНР". Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьований анонімний канал інтернет-звʼязку. Саме через нього агенти пересилали координати українських об’єктів з матеріалами фото-, відеофіксації та детальним описом.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисниць правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом та паспорти РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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