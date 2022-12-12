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Рашисти обстріляли Херсон та передмістя із РСЗВ і артилерії, є загибла й поранені. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

12 грудня російські військові завдали чергових артилерійських ударів по Херсону та приміських населених пунктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 12 грудня 2022 року військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали чергові артилерійські удари по місту Херсону та приміських населених пунктах. Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня", - йдеться в повідомленні. 

Від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок.

За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни 45 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Є загиблі

Рашисти обстріляли Херсон та передмістя із РСЗВ і артилерії, є загибла й поранені 01
Рашисти обстріляли Херсон та передмістя із РСЗВ і артилерії, є загибла й поранені 02
Рашисти обстріляли Херсон та передмістя із РСЗВ і артилерії, є загибла й поранені 03

Автор: Марина Макєєва
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Потвори кацапські.
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12.12.2022 13:08 Відповісти
Жах... Херсонцям співчуття... Тримайтесь.
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12.12.2022 13:22 Відповісти
Тобто ніякого моніторингу і протидії кацапським двіжнякам на лівому березі немає? Це ж не калібри,не іскандери,не с-300. Виїхали, полупили по місту з гармат та й спетляли. А де ж ті радари контрбатарейні?
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12.12.2022 13:23 Відповісти
БУДТЕ ПРОКЛЯТI, КАЦАПИ РУСОФАШИСТСКI. ВАС, МРАЗЕЙ, МИ, УКРАIНЦI, IЗ ПIД ЗЕМЛI ДIСТАНЕМО, ТВАРI!!!! ЗА ВСЕ, ПАСКУДИ *****, ВIДПОВIДАТИ ДОВЕДЕТЬСЯ!!! ГНIДИ СВИНОРИЛИЕ, НЕ ДОВГО ВАМ ЗАЛИШИЛОСЯ СВIЙ ГНОЙ ТА БЛЮВОТИНУ РОЗКИДУВАТИ НА МОIЙ РIДНIЙ УКРАIНСЬКIЙ ЗЕМЛI. УСI ЗДОХНИТЕ, ПОТВОРИ!!!! СВОЛОТА!
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12.12.2022 13:38 Відповісти
 
 