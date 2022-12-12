УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15795 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Агресія Росії проти України
1 709 2
Миколаївська область (1819) обстріл (20945) Очаків (183)

Російські війська вдень 12 грудня обстріляли Очаків на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські військові 12 грудня обстріляли цивільні будинки в Очакові Миколаївської області.

Про це повідомив начальник Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 10:35 російські військові знову обстріляли м. Очаків. Значних руйнувань зазнали житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцеві мешканці не постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл акваторії Очаківської громади на Миколаївщині

Російські війська вдень 12 грудня обстріляли Очаків на Миколаївщині 01
Російські війська вдень 12 грудня обстріляли Очаків на Миколаївщині 02
Російські війська вдень 12 грудня обстріляли Очаків на Миколаївщині 03
Російські війська вдень 12 грудня обстріляли Очаків на Миколаївщині 04
Російські війська вдень 12 грудня обстріляли Очаків на Миколаївщині 05
Російські війська вдень 12 грудня обстріляли Очаків на Миколаївщині 06

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А підар тимощук вирішив відкрити свого брудного рота та пробекати:цитата-"нє всьо так адназначна"та "мі адінинарот"🤦
показати весь коментар
12.12.2022 13:33 Відповісти
У этой этой бабули на каляске явно в доме была база НАТО, твари фашисские.
показати весь коментар
12.12.2022 13:36 Відповісти
 
 