Російські війська вдень 12 грудня обстріляли Очаків на Миколаївщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські військові 12 грудня обстріляли цивільні будинки в Очакові Миколаївської області.
Про це повідомив начальник Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 10:35 російські військові знову обстріляли м. Очаків. Значних руйнувань зазнали житлові будинки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місцеві мешканці не постраждали.
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Garry Grant
показати весь коментар12.12.2022 13:33 Відповісти Мені подобається 3
Вадим Думи
показати весь коментар12.12.2022 13:36 Відповісти Мені подобається 5
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