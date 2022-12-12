Російські війська вдень 12 грудня обстріляли Очаків на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Російські військові 12 грудня обстріляли цивільні будинки в Очакові Миколаївської області.

Про це повідомив начальник Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 10:35 російські військові знову обстріляли м. Очаків. Значних руйнувань зазнали житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцеві мешканці не постраждали.

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