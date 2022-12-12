Воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" воюють за Бахмут і Соледар. ФОТОрепортаж

Генштаб опублікував фото бойової роботи воїнів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, які наразі захищають від окупантів Бахмут і Соледар на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Незламності нам, браття та сестри! На світлинах - воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр воюють за Бахмут і Соледар", - йдеться у повідомленні.















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