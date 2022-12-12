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Воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" воюють за Бахмут і Соледар. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб опублікував фото бойової роботи воїнів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, які наразі захищають від окупантів Бахмут і Соледар на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Незламності нам, браття та сестри! На світлинах - воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр воюють за Бахмут і Соледар", - йдеться у повідомленні.

Воїни 93-ї бригади Холодний Яр воюють за Бахмут і Соледар 01
Воїни 93-ї бригади Холодний Яр воюють за Бахмут і Соледар 02
Воїни 93-ї бригади Холодний Яр воюють за Бахмут і Соледар 03
Воїни 93-ї бригади Холодний Яр воюють за Бахмут і Соледар 04
Воїни 93-ї бригади Холодний Яр воюють за Бахмут і Соледар 05
Воїни 93-ї бригади Холодний Яр воюють за Бахмут і Соледар 06
Воїни 93-ї бригади Холодний Яр воюють за Бахмут і Соледар 07

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Автор: Ірина Дашківська
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Господи, Матінко Богородице бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.12.2022 13:49 Відповісти
Холодний Яр - століття війни за Волю України

Вірю в Бога та ЗСУ !
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12.12.2022 14:04 Відповісти
Це наші, з Черкаського). Хлопці, хай береже вас Господь і Матір Божа!
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12.12.2022 14:17 Відповісти
Хоча, всі воїни ЗСУ - НАШІ !
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12.12.2022 14:19 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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12.12.2022 14:35 Відповісти
Ніколи в житті так ніким і нічим не пишалась, як зараз пишаюся Українською Армією! Вони як Янголи охоронці для мене!
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12.12.2022 14:39 Відповісти
Віримо ЗСУ І ГЕНЕРАЛУ ЗАЛУЖНОМУ 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️‼️
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12.12.2022 15:08 Відповісти
 
 