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Воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" воюють за Бахмут і Соледар. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генштаб опублікував фото бойової роботи воїнів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, які наразі захищають від окупантів Бахмут і Соледар на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Незламності нам, браття та сестри! На світлинах - воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр воюють за Бахмут і Соледар", - йдеться у повідомленні.
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