17 вантажівок з БК через Маріуполь та Нікольське вирушили в бік Розівки, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Маріуполі фіксують черговий рух військової техніки окупантів.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Фіксуємо черговий рух військової техніки. 17 вантажівок з БК через Маріуполь та Нікольське в бік Розівки. Знов ожив Запорізькій напрям в переміщенні техніки.
Встановлено використання нових, удосконалених позначок. Тепер - "V" в квадраті на техніці, що рухається на Розівку. Проста V зберігається на техніці, що рухається Донецьким напрямом", - йдеться в повідомленні.
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