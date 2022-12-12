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17 вантажівок з БК через Маріуполь та Нікольське вирушили в бік Розівки, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Маріуполі фіксують черговий рух військової техніки окупантів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо черговий рух військової техніки. 17 вантажівок з БК через Маріуполь та Нікольське в бік Розівки. Знов ожив Запорізькій напрям в переміщенні техніки. 
Встановлено використання нових, удосконалених позначок. Тепер - "V" в квадраті на техніці, що рухається на Розівку. Проста V зберігається на техніці, що рухається Донецьким напрямом", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В окупованому Маріуполі та навколо міста зростає військова активність ворога, - Андрющенко

17 вантажівок з БК через Маріуполь та Нікольське вирушили в бік Розівки, - Андрющенко 01

Автор: Наталя Джума
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на ящики с б\к можно еще чмобов посадить, потому что от Угледара до Розовки 50 км )
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12.12.2022 14:12 Відповісти
Якщо не помиляюсь, то це Нахімова, одразу за Кронштадьскою. Тобто вони їдуть до порта, потім через Моряків на виїзд з міста в напрямку Мелекіно і так далі.
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12.12.2022 14:20 Відповісти
А Хаймерсы знают?
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12.12.2022 14:24 Відповісти
😏🤗
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12.12.2022 14:27 Відповісти
Вже знають
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12.12.2022 15:02 Відповісти
 
 