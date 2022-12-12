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Наслідки ворожого обстрілу житлового сектора Херсона: пошкоджено будинок та лінії електропостачання. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти продовжують завдавати ударів по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон. Російські війська завдали удару по житловому сектору. Пошкоджено будинок. Також внаслідок удару пошкоджено лінії електропостачання. На місці працюють рятувальні служби", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожого обстрілу житлового сектора Херсона: пошкоджено будинок та лінії електропостачання 01
Наслідки ворожого обстрілу житлового сектора Херсона: пошкоджено будинок та лінії електропостачання 02
Наслідки ворожого обстрілу житлового сектора Херсона: пошкоджено будинок та лінії електропостачання 03

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Автор: Ірина Дашківська
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Кацапи б'ють туди, куди дістають. Потрібно потерпіти, коли наші ЗСУ відкинуть цю сволоту спочатку в бік Криму, а потім і за межи України. Кацапня більше нічого не може і тому впирається і вимагає від міжнародної спільноти всадовити за стіл переговорів Україну, щоб залишити кацапам захоплені частини Запорізької, Херсонської областей із ЗАЕС і Азовським морем, а також Донецьку і Луганську область. Кацап перестане гадити і підбивати на цію ганебну справу поневолені народи тільки тоді, коли буде мертвим.
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12.12.2022 15:15 Відповісти
 
 