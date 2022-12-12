Наслідки ворожого обстрілу житлового сектора Херсона: пошкоджено будинок та лінії електропостачання. ФОТО

Окупанти продовжують завдавати ударів по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон. Російські війська завдали удару по житловому сектору. Пошкоджено будинок. Також внаслідок удару пошкоджено лінії електропостачання. На місці працюють рятувальні служби", - йдеться у повідомленні.







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