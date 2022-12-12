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Франція передасть Україні чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми, - Шмигаль

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він обговорив із міністеркою енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше підтримку енергетичного сектору нашої держави після російських обстрілів, необхідність і можливість запровадження санкцій проти Росії в частині постачань ядерного пального та технологій для атомної енергетики.

"Наголосив на необхідності спільної протидії російському ядерному тероризму. Подякував за надану допомогу - майже 73 тонни енергетичного обладнання вже передано українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми. Працюємо з партнерами, аби Україна успішно пройшла зиму та перейшла до стійкого відновлення і впровадження нових сучасних технологій в енергетиці", - додає Шмигаль. 

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Франція передасть Україні чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми, - Шмигаль 01

Автор: Ірина Дашківська
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У нас поміняли трансформатор який розбили ще в жовтні. Привезли чи то з Австрії чи з Чехії, виробництва АВВ. Електрики ходять з квадратними очима ,- настільки воно космос на фоні старих ще радянських...
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12.12.2022 17:59 Відповісти
 
 