Франція передасть Україні чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми, - Шмигаль

Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він обговорив із міністеркою енергетичного переходу Франції Аньєс Паньє-Рюнаше підтримку енергетичного сектору нашої держави після російських обстрілів, необхідність і можливість запровадження санкцій проти Росії в частині постачань ядерного пального та технологій для атомної енергетики.

"Наголосив на необхідності спільної протидії російському ядерному тероризму. Подякував за надану допомогу - майже 73 тонни енергетичного обладнання вже передано українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми. Працюємо з партнерами, аби Україна успішно пройшла зиму та перейшла до стійкого відновлення і впровадження нових сучасних технологій в енергетиці", - додає Шмигаль.

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