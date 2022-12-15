Сотні маріупольців на холоді годинами у чергах чекають на теплу їжу, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У тимчасово окупованому Маріуполі жителі стоять у чергах по їжу.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніколи такого не було і от знов. Лівобережжя. Щотижнева розвага - черги з сотень маріупольців за тарілкою теплої каши та булкою хліба. Замерзлі люди мерзунуть годинами аби отримати хоч якусь гарячу їжу. Прості радощі в холодомор. Ще рік тому ніхто з цих людей уявити нем міг, що таке можливо.
Холодомор триває….", - зазначив він.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Во вторых-я видела немало пожилых людей в Киеве,что выехали из под оккупации,ещё в 14м.Я видела в Польше,Германии.Сейчас принимают везде-и в Украине,и в Европе.В Европе дают и жилье,и пособие,и гуманитарку.В 14м мы выехали от "руського мира "-с узелком вещей,на машине,оставив жилье,хороший бизнес.И начали жизнь с нуля-без помощи,пособий,льгот-без ничего...на пустом месте.Но не стали жить под оккупации.И тоже не молоды.
У каждого свое мнение по данному вопросу
Вам лучше на сайт -ру.
І українською не треба розмовлять, будуть язиком жерти і язиком варнякать!
УКРАЇНЦІ можуть лише спитати ну що кацапоморда підоруzzка бл*дь тепер вам подобається ваша "кака разніца"...???!!! ...
Ця підоруzzка кацапоморда мерзота от так і звикла жити в гавні, в нещіті, в розваленах бараків біля смітників та купи мерців та могил...!!!
В Україні вже листівці про моцкалів 100 років, але її актуальність тільки зростає...!!!
"Мацкаль" це не житель росії.
Це та падлюка, яка живе на Україні
і йому все не подобається;
ні іжа, ні мова, ні наші вродливі жінки.
Але і до росії ця падлюка їхати не хоче...!!!
Чого ця кацапоморда підоруzzка мерзота-(чухраінцов) чекає в МАРІУПОЛІ...???!!!
Бо УКРАЇНЦІВ там вже усіх ВБИЛИ...!!!
"Лучшой жізні" чи 2метра землі...???!!!
Чумайдан-вокзал-підоросія...!!!
НАХ... з УКРАЇНИ у свій голодний та холодний барачний скрєпостан кацапоморда підороська мерзота бомжів з какай разніцей...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
ВІЧНА ПАМЯТЬ ТА СЛАВА УСІМ ПОЛЕГЛИМ ВІДВАЖНИМ ГЕРОЯМ, ЩО БОРОНИЛИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ НЕ ШКОДУЮЧИ СВОГО ЖИТТЯ ЗА НАШЕ МАЙБУТНЄ ТА ВОЛЮ УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ кацапомордим підоруzzкім вбивцям...!!!