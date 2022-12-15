УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4080 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
9 351 57
війна (56389) Маріуполь (2820) окупація (5831) Андрющенко Петро (636)

Сотні маріупольців на холоді годинами у чергах чекають на теплу їжу, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У тимчасово окупованому Маріуполі жителі стоять у чергах по їжу.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніколи такого не було і от знов. Лівобережжя. Щотижнева розвага - черги з сотень маріупольців за тарілкою теплої каши та булкою хліба. Замерзлі люди мерзунуть годинами аби отримати хоч якусь гарячу їжу. Прості радощі в холодомор. Ще рік тому ніхто з цих людей уявити нем міг, що таке можливо.
Холодомор триває….", - зазначив він.

Також читайте: Росіяни демонтували в Маріуполі понад 30 багатоквартирних будинків

Сотні маріупольців на холоді годинами у чергах чекають на теплу їжу, - Андрющенко 01
Сотні маріупольців на холоді годинами у чергах чекають на теплу їжу, - Андрющенко 02
Сотні маріупольців на холоді годинами у чергах чекають на теплу їжу, - Андрющенко 03
Сотні маріупольців на холоді годинами у чергах чекають на теплу їжу, - Андрющенко 04

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
О, сбылась мечта идиотов в шоветский шоюз вернуться и в очередях постоять.
показати весь коментар
15.12.2022 10:30
+25
Хотели "русский мир" - получите, только не заляпайтесь
показати весь коментар
15.12.2022 10:27
+23
Помню как такие же дурачки на девятое мая стояли в очередях организованных комунистами и рыгами за *фронтовой кашей* и мечтали вернуть те сталинские времена. Сбылось.
показати весь коментар
15.12.2022 10:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хотели "русский мир" - получите, только не заляпайтесь
показати весь коментар
15.12.2022 10:27 Відповісти
Да там одни пенсы сссровские, они щасливы так-то
показати весь коментар
15.12.2022 10:31 Відповісти
"..., и нахлебников из европы кормить не будем!" ))
показати весь коментар
15.12.2022 10:37 Відповісти
показати весь коментар
15.12.2022 10:39 Відповісти
зато дома "строят" вам оккупанты. так вы еще ходите ролики показываете как вам все нравиться.
показати весь коментар
15.12.2022 10:27 Відповісти
О, сбылась мечта идиотов в шоветский шоюз вернуться и в очередях постоять.
показати весь коментар
15.12.2022 10:30 Відповісти
Помню как такие же дурачки на девятое мая стояли в очередях организованных комунистами и рыгами за *фронтовой кашей* и мечтали вернуть те сталинские времена. Сбылось.
показати весь коментар
15.12.2022 10:35 Відповісти
сотни мариупольских СТАРУХ и вспоминают какой пломбир был вкусный на американском оборудовании
показати весь коментар
15.12.2022 10:33 Відповісти
Не забываем про пломбир!
показати весь коментар
15.12.2022 10:57 Відповісти
...и по американской рецептуре. А чудо-докторская колбаса по 2.20? Кстати тоже постарались американцы и товариСЧ микоян.)
показати весь коментар
15.12.2022 11:10 Відповісти
ёлочку бы им туда асфабодители ещё поставили. шоб спросить можно было бы, нравится она им? )
показати весь коментар
15.12.2022 10:33 Відповісти
поставят и елочку...а ВСУ "зажгут".
показати весь коментар
15.12.2022 11:12 Відповісти
Ще й внутрішнім світом росіян прикрасять по гілках.
показати весь коментар
15.12.2022 11:15 Відповісти
Почему не выезжают,живут в оккупации?неужели после превращения цветущего Мариуполя в руины,стараниями "русского мира"-есть те,кто поддерживает эту срань?
показати весь коментар
15.12.2022 10:34 Відповісти
зато без биндер
показати весь коментар
15.12.2022 10:36 Відповісти
Кто с головой уже давно выехали. Остался совок, которого там всегда было подавляющее большинство. Как бы грубо не звучало, но это уже динозавры.
показати весь коментар
15.12.2022 10:38 Відповісти
И чо их жалеть теперь? Мне тех кто голосовал за ОПЗЖдец вообще ниразу не жаль. это не люди, это биомасса
показати весь коментар
15.12.2022 10:58 Відповісти
А чего эта ракета прилетела? В чом причина? А причина в галочке в бюлетене и ватка в голове. Выбрали бы Порошенко, а не боневтика, то и войны бы такой какая она счас вовсе не было и ракеты бы не летели. За 2014 парить не нада мантру, тогда был овощь презом и он по сути тот же боневтик, только крупнее по габаритам.
показати весь коментар
15.12.2022 11:09 Відповісти
А почему ***** говорил: "Нас на украине устраивает любой презедент, лишь бы не порошенко" ?
показати весь коментар
15.12.2022 11:20 Відповісти
Я так же помню как кремль потом говорил что зеленский фашист и хотел предоставить порошенку политическое убежище.
показати весь коментар
15.12.2022 12:47 Відповісти
Вопервых-не тыкайте незнакомым людям.
Во вторых-я видела немало пожилых людей в Киеве,что выехали из под оккупации,ещё в 14м.Я видела в Польше,Германии.Сейчас принимают везде-и в Украине,и в Европе.В Европе дают и жилье,и пособие,и гуманитарку.В 14м мы выехали от "руського мира "-с узелком вещей,на машине,оставив жилье,хороший бизнес.И начали жизнь с нуля-без помощи,пособий,льгот-без ничего...на пустом месте.Но не стали жить под оккупации.И тоже не молоды.
показати весь коментар
15.12.2022 13:01 Відповісти
Во первых,если у человека другой взгляд- кто вам дал право хамить и называть чушью?здесь площадка для обмена мнениями.Уважать нужно оппонента, а не только тех,кто вам поддакивает.
У каждого свое мнение по данному вопросу
Вам лучше на сайт -ру.
показати весь коментар
16.12.2022 00:02 Відповісти
Коли рускій мір дуже чекають, то він приходить. Але при цьому зникають всі нормальні умови існування. Зате не треба розмовляти українською...
показати весь коментар
15.12.2022 10:35 Відповісти
++++++++!!!!!!
показати весь коментар
15.12.2022 10:45 Відповісти
а що руцький світ уже не подобається?
показати весь коментар
15.12.2022 10:37 Відповісти
Ага. Вы подойдите к етой очереди и скажите им что рузкие и сталин ето плохо. Они вам в глаза когтями вцепятся и будут с пеной у рта визжать что во всем винавата америка, и ето Сорос разбомбил Мариуполь и отобрал у них хлеб и тд. А святой путен их спас и росийские солдаты их спасли потому что их хатели убить и изнасиловать салдаты НАТЫ
показати весь коментар
15.12.2022 10:48 Відповісти
Дивлячись на ліца це 100% вата вони вірять що місто розбомбили бандерівці,краще так в черзі ніж з бандеровцями думають вони і продовжують чекати в черзі на свою тарілку баланди
показати весь коментар
15.12.2022 10:38 Відповісти
Не дай, Боже, брати тарілку кацапської похльобки від рашинських убивць.
показати весь коментар
15.12.2022 10:39 Відповісти
Так нормуль же все! Асвабадители пришли - теперь всьо как при товарище сралине. Живіть і насолоджуйтесь.
показати весь коментар
15.12.2022 10:40 Відповісти
а шо не так ? маріупольські ватани не довольні асвабаждєнієм ? як так ? ви ж можите на радном язикє тепер говорити? українскій учіть нє надо!
показати весь коментар
15.12.2022 10:43 Відповісти
Той самий Маріуполь. 2014.
показати весь коментар
15.12.2022 10:43 Відповісти
этого следовало ожидать. Там большая половина с кацапскими корнями живут. Как и на остальной части территории Украины, которая граничит с ордой.
показати весь коментар
15.12.2022 10:51 Відповісти
какое то чмо грязными руками дает жижу, может в ту бочку любую гадость бросить, плюнуть.
показати весь коментар
15.12.2022 10:43 Відповісти
как насрали в макеевский родничок?
показати весь коментар
15.12.2022 10:54 Відповісти
Та там вже давно було насрано..просто тiльки зараз хтось зрячий роздивився що то плаває..
показати весь коментар
15.12.2022 14:00 Відповісти
Іронія долі що найбільше постраждали від росії саме ті міста де найбільше чекали на руській мір. Але, можливо, це не іронія долі, а божа кара за тупість.
показати весь коментар
15.12.2022 10:44 Відповісти
Той самий Маріуполь. 2014.
показати весь коментар
15.12.2022 10:46 Відповісти
Недавно встретила в Германии "земляков",с Донецка.Разговорились.Радуються,что наши скоро победят,освободят города,кончиться война.Мне в голову не пришло уточнить,кто "наши"..Оказывается,наши-это орда,а "освободят от бендер".И они пришли в церковь к украинцам,попросить помощи с документами.Пили вместе чай,угощались конфетами.И желали смерти украинцам.Случайно открылись. И такие люди едут в Германию, другие страны,страны НАТО,как беженцы пользуются льготами,получают пособия,при этом ненавидят западный мир.Как,после возвращения Донбасса жить вместе с таким сбродом,с промытыми напрочь мозгами?куда они потянут Украину?если в Мариуполе находиться недоумки,то что говорить о других городах?
показати весь коментар
15.12.2022 10:52 Відповісти
Так и есть. Тоже знаю знакомых ватников которые с пеной у рта доказывают что ето Украина и Америка во всем виновата. И если бы Украина ровно в 4 часа утра вероломно не напала на росийские ракеты которые мирно летели на Киев чтобы закончить войну то войны бы уже через три дня небыло бы.
показати весь коментар
15.12.2022 11:08 Відповісти
Так ось і тягнули, постійно голосуючи за ригів. А потім ще й вперто протискали бидлюковича свого. І таки протиснули. І вже раділи перемозі. Але не так сталося як гадалося. А чому? Там тому що більшість з них абсолютно примітивні та недалекі персонажі. Та ще й з російським корінням. З Україною їх нічого не поєднує. Весь їхній "культурний простір" це кацапстан. Поназвозили їх туди ешелонами свого часу і наказали там жити замість українців. Ось вони і виконують досі наказ. Але при цьому до своєї улюбленої расєї повертатися не поспішають. Бо там немає "дурних хахлов", які їм з ними будуть поводити себе як з нормальними людьми. Там їм швидко пояснять, хто вони і яке місце займають у кацапській ієрархії. А спробують пікнути - одразу отримають всі "прєлєсті" рскава міра: концтабір та швабру в п'яту точку.
показати весь коментар
15.12.2022 11:09 Відповісти
Смачненького від кацапів, їжте з насолодою!
І українською не треба розмовлять, будуть язиком жерти і язиком варнякать!
показати весь коментар
15.12.2022 10:54 Відповісти
Когда, было жарко, надо было горд защищать, если бы встали все ,как один в Киеве , хер бы вас захватили .
показати весь коментар
15.12.2022 11:00 Відповісти
Підлога Маккартні ,то може, кіт зробив, Украинский
показати весь коментар
15.12.2022 11:03 Відповісти
на кота не схоже, то собака так міг навалить
показати весь коментар
15.12.2022 11:30 Відповісти
Все граждане дороги для страны ? Если бы "кормильцы" не развели дерьмо в 2014-м "Донбасс не слышат" , может быть всё было бы по-другому .
показати весь коментар
15.12.2022 11:20 Відповісти
Ждуны дождались.
показати весь коментар
15.12.2022 11:31 Відповісти
У Маріуполі залишилися лише одні кацапоморді чухраінські підороси котрі волали на усю УКРАЇНУ "кака разніца" і "укляіна нас усцімляєт", бомжі котрих з усяких холодних та голодниг мухосранськів з урала, сибіру, камчатки, півночі та заполярья, одним словом бомжів з підоросії завозили в УКРАЇНУ на "лучшую жізнь" та інфікування цими бомжами-підоросами УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ...!!!

УКРАЇНЦІ можуть лише спитати ну що кацапоморда підоруzzка бл*дь тепер вам подобається ваша "кака разніца"...???!!! ...

Ця підоруzzка кацапоморда мерзота от так і звикла жити в гавні, в нещіті, в розваленах бараків біля смітників та купи мерців та могил...!!!

В Україні вже листівці про моцкалів 100 років, але її актуальність тільки зростає...!!!

"Мацкаль" це не житель росії.
Це та падлюка, яка живе на Україні
і йому все не подобається;
ні іжа, ні мова, ні наші вродливі жінки.
Але і до росії ця падлюка їхати не хоче...!!!

Чого ця кацапоморда підоруzzка мерзота-(чухраінцов) чекає в МАРІУПОЛІ...???!!!
Бо УКРАЇНЦІВ там вже усіх ВБИЛИ...!!!
"Лучшой жізні" чи 2метра землі...???!!!

Чумайдан-вокзал-підоросія...!!!
НАХ... з УКРАЇНИ у свій голодний та холодний барачний скрєпостан кацапоморда підороська мерзота бомжів з какай разніцей...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

ВІЧНА ПАМЯТЬ ТА СЛАВА УСІМ ПОЛЕГЛИМ ВІДВАЖНИМ ГЕРОЯМ, ЩО БОРОНИЛИ НАШУ БАТЬКІВЩИНУ НЕ ШКОДУЮЧИ СВОГО ЖИТТЯ ЗА НАШЕ МАЙБУТНЄ ТА ВОЛЮ УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ УСІМ кацапомордим підоруzzкім вбивцям...!!!
показати весь коментар
15.12.2022 12:22 Відповісти
З цих"страдальцев" відсотків 90-95 це вата упорота. Те саме ждуни з Бахмута та Сєвєра.... Не шкода.
показати весь коментар
15.12.2022 13:41 Відповісти
На фото нету молодых. Ато девушек изнасилуют, а парней либо убьют, либо заставят против своих воевать.
показати весь коментар
15.12.2022 13:52 Відповісти
Мариупольские пенсы ностальгически вспоминают "совковые" денечки и лихо приобщаются к очередям с похлебкой..ВСУ им все мешали?Теперь стало жить лучше,жить веселее..?
показати весь коментар
15.12.2022 16:33 Відповісти
 
 