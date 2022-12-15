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Рашисти в Криму укріплюють берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Загарбники обладнують мережу мінних загороджень, окопів та траншей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.

"Рашисти в окупованому Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту. Зокрема, нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додатково встановлюються так звані "зуби дракона" - ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.

Також читайте: У Криму окупанти вирішили безкоштовно надавати землю учасникам війни проти України

Рашисти в Криму укріплюють берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту, - ГУР МО 01
Рашисти в Криму укріплюють берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту, - ГУР МО 02
Рашисти в Криму укріплюють берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту, - ГУР МО 03
Рашисти в Криму укріплюють берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту, - ГУР МО 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
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15.12.2022 11:39
+16
А шо случілась?А ета навєрна проста благаустройства пляжей...
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15.12.2022 11:30
+14
Чудовий курорт.
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15.12.2022 11:29
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Чудовий курорт.
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15.12.2022 11:29 Відповісти
Ублюдки и так засрали весь Крым -- теперь еще исгадят минами нам потом убирать
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15.12.2022 11:41 Відповісти
"Привет из Крыма" -

підготовка курортного сезону 2023 і далі ... до визволення

колись торгували рапанами та іншими сувенірами, а тепер "отдыхающие" на пам'ять про спекотний відпочинок можуть привезти з собою зуб дракона
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15.12.2022 13:27 Відповісти
до 2014-го аеропорт Сімферополь був міжнародним

у 2022 р. він недіючий, бо....

вокруг врахи!
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15.12.2022 13:39 Відповісти
А шо случілась?А ета навєрна проста благаустройства пляжей...
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15.12.2022 11:30 Відповісти
а пірамідкі для сідєнія лапатних скрєпних пєрдаков-ну всьо как ані і любят...
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15.12.2022 11:32 Відповісти
А як же десант на Одесу?
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15.12.2022 11:35 Відповісти
К чему бетонные "зубы" . Танков с моря боятся ?
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15.12.2022 11:31 Відповісти
бо ідіоти

блокада з Перекопа та руйнація керченського мосту перетворять півострів на острів з "котлом" в 4 млн. населення.
на сьогодні Крим не самодостатній навіть в продуктах харчування
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15.12.2022 13:35 Відповісти
окопи....? в піску....? Ага..ну-ну
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15.12.2022 11:35 Відповісти
єщьо нє вєчер!

далі будуть пиляти фортифікаційне бабло на неприступних піщаних замках 😂
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15.12.2022 13:30 Відповісти
"Атлантичний вал 2"
бункерного 2

смішно і скучно, кацапські дєвушкі!
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15.12.2022 13:40 Відповісти
Ну, що, крисчанє, другий Лас-Вегас? Друга Північна Корея, ніхто висаджуватися там не збирається, це щоб ви дибіли не розбіглися від щастя.
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15.12.2022 11:37 Відповісти
А що не так?
Кацапський Лас-Вегас - чмобіки будуть на пірамідках у підкидного дурня грати...
на щелбани 😂
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15.12.2022 13:43 Відповісти
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15.12.2022 11:39 Відповісти
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15.12.2022 11:45 Відповісти
Так С Р А Т Ь и Ж О П Ы не хватит.
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15.12.2022 11:46 Відповісти
Спокуха! Це вони до пляжного сезону готуються...
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15.12.2022 11:57 Відповісти
А шо такое, операция же идёт по плану 🙄
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15.12.2022 12:57 Відповісти
все по плану - перетворення рашки на Сев.Корею із "кругом врахі"

Кім Чен Пу може правити до смерті
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15.12.2022 13:46 Відповісти
А я так вижу, что лаптеногие строят укрытия для ВСУ что бы в первые минуты высадки было за чем прятаться и вести от-туда огонь.
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15.12.2022 13:54 Відповісти
Та хай хоч увесь Крим перекопають.
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16.12.2022 10:35 Відповісти
 
 