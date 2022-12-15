Рашисти в Криму укріплюють берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту, - ГУР МО. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Загарбники обладнують мережу мінних загороджень, окопів та траншей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.
"Рашисти в окупованому Криму намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту. Зокрема, нещодавно вздовж берега поблизу села Молочне (Сакський район) обладнується мережа мінних загороджень, окопів та траншей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що додатково встановлюються так звані "зуби дракона" - ряди бетонних пірамідок, які мають зупинити просування важкої техніки.
Топ коментарі
+18 Олександр Дніпро
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+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+14 MausMike
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підготовка курортного сезону 2023 і далі ... до визволення
колись торгували рапанами та іншими сувенірами, а тепер "отдыхающие" на пам'ять про спекотний відпочинок можуть привезти з собою зуб дракона
у 2022 р. він недіючий, бо....
вокруг врахи!
блокада з Перекопа та руйнація керченського мосту перетворять півострів на острів з "котлом" в 4 млн. населення.
на сьогодні Крим не самодостатній навіть в продуктах харчування
далі будуть пиляти фортифікаційне бабло на неприступних піщаних замках 😂
бункерного 2
смішно і скучно, кацапські дєвушкі!
Кацапський Лас-Вегас - чмобіки будуть на пірамідках у підкидного дурня грати...
на щелбани 😂
Кім Чен Пу може правити до смерті