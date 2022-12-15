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Наслідки обстрілу Харьквіської області 14 грудня ракетами типу С-300. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти вдарили по Куп’янщині ракетами типу "С-300" ввечері 14 грудня. Крім того, окупанти обстріляли дитячий садок у селі Великі Хутори.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 23:45 російські військові завдали ракетний удар по м. Куп‘янськ. Попередньо, із ЗРК С-300. Під час огляду правоохоронці виявили вирву розміром 8 на 8 метрів та глибиною 4 метри. Внаслідок вибуху пошкоджено газову трубу, водопровід, гаражі та нежитлове приміщення", — йдеться у повідомленні.

На території дитсадка у Великих Хуторах слідчі знайшли вирву глибиною 4,5 м та діаметром близько 7 м.

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Наслідки обстрілу Харьквіської області 14 грудня ракетами типу С-300 01
Наслідки обстрілу Харьквіської області 14 грудня ракетами типу С-300 02
Наслідки обстрілу Харьквіської області 14 грудня ракетами типу С-300 03
Наслідки обстрілу Харьквіської області 14 грудня ракетами типу С-300 04
Наслідки обстрілу Харьквіської області 14 грудня ракетами типу С-300 05
Наслідки обстрілу Харьквіської області 14 грудня ракетами типу С-300 06

Автор: Марина Макєєва
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Правильно сказал херсонский мальчишка про рашистов обстреливающих украинские города - ********!!!
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15.12.2022 14:32 Відповісти
Им бы всё сломать. Найти бы тех м*даков и заставить сломанное ими построить заново.
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15.12.2022 15:52 Відповісти
Краще не треба. В них руки не з того місця.
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16.12.2022 13:14 Відповісти
 
 