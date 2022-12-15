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Із колишнім речником "Правого сектору" Артемом Скоропадським попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Володимирському Соборі Києві попрощалися із журналістом та колишнім прессекретарем організації "Правий сектор" Артемом Скоропадським.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Упродовж багатьох років Артем займав посаду прессекретаря "Правого сектора", був активним учасником подій під час Революції Гідності. Він волів, щоб в останню путь його проводили саме з Майдану.

Скоропадський боровся з хворобою шлунку, проходив регулярну терапію. Але незважаючи на це продовжував брати участь у патріотичному русі - писав статті, книжки, організовував акції, був головним редактором журналу.

Дружина Скоропадського Олена Солодовнікова у Facebook повідомила, що Артем помер зранку 10 грудня в реанімації.

"Бажання допомогти друзям, справі, боротьбі, Україні рухало Артемом усе його життя. Під час великої війни він хотів мобілізуватися у ЗСУ", - розповіла вона.

Солодовнікова зазначила, що через хворобу Скоропадський не зміг долучитись до оборони України. Останнім часом він займався волонтерством.

Також дивіться: У Києві попрощалися з добровольцем "Госпітальєрів" Ніко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 01
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 02
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 03
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 04
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 05
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 06
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 07
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 08
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 09
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 10
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 11
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 12
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 13
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 14
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 15
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 16
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 17
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 18
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 19
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 20
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 21
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 22
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 23
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 24
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 25
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 26
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 27
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 28
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 29
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 30
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 31
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 32
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 33
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 34
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 35
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 36
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 37
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 38
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 39
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 40
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 41
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 42
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 43
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 44
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 45
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 46
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 47
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 48
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 49
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 50
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 51
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 52
Із колишнім речником Правого сектору Артемом Скоропадським попрощалися у Києві 53

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Царство небесне, вічна пам'ять...
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15.12.2022 16:11
+14
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15.12.2022 16:13
+9
Артем... Сумно дуже. Добра людина, майстер своєї справи. Світла пам'ять.
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15.12.2022 16:36
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Царство небесне, вічна пам'ять...
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15.12.2022 16:11 Відповісти
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15.12.2022 16:13 Відповісти
Артем... Сумно дуже. Добра людина, майстер своєї справи. Світла пам'ять.
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15.12.2022 16:36 Відповісти
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15.12.2022 17:06 Відповісти
..ну от до кінця, не дуже довіряв московському засланцю... але смерть вирівняла усе....(((
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15.12.2022 17:35 Відповісти
С.У.М.
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15.12.2022 18:49 Відповісти
А як могло так статися, що речником Правого Сектора став росіянин?
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15.12.2022 19:39 Відповісти
Як на мене, Скоропадський більш українське прізвище ніж Москаленко. Коли ви помрете, ніхто навіть не помітить
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15.12.2022 20:10 Відповісти
Но, а Бичков то е докус "українська", так е?
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15.12.2022 22:41 Відповісти
Не нокай, не запряг. І навчись думки формувати, якщо вони є
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17.12.2022 16:22 Відповісти
А по суті?
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17.12.2022 20:57 Відповісти
До речі, ачинь ти з москальщини, кіть не знаеш як формують думки на заході.
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17.12.2022 20:59 Відповісти
Сам ти ачинь кіть, що б це не означало
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18.12.2022 12:24 Відповісти
Так москальня палиться. Кіть не розуміе мову.
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19.12.2022 10:12 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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15.12.2022 20:15 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ! Друже ти застанешься в наших серцах. А ворога ми здолаємо, щоб твоя праца була не марна.
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15.12.2022 22:08 Відповісти
Дожилися. З кацапом БЫЧКОВИМ прощаються в Києві. Дійсно що в наріда пам'ять як у рибки гуппі.
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16.12.2022 03:52 Відповісти
 
 