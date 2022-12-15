Із колишнім речником "Правого сектору" Артемом Скоропадським попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Володимирському Соборі Києві попрощалися із журналістом та колишнім прессекретарем організації "Правий сектор" Артемом Скоропадським.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Упродовж багатьох років Артем займав посаду прессекретаря "Правого сектора", був активним учасником подій під час Революції Гідності. Він волів, щоб в останню путь його проводили саме з Майдану.
Скоропадський боровся з хворобою шлунку, проходив регулярну терапію. Але незважаючи на це продовжував брати участь у патріотичному русі - писав статті, книжки, організовував акції, був головним редактором журналу.
Дружина Скоропадського Олена Солодовнікова у Facebook повідомила, що Артем помер зранку 10 грудня в реанімації.
"Бажання допомогти друзям, справі, боротьбі, Україні рухало Артемом усе його життя. Під час великої війни він хотів мобілізуватися у ЗСУ", - розповіла вона.
Солодовнікова зазначила, що через хворобу Скоропадський не зміг долучитись до оборони України. Останнім часом він займався волонтерством.
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