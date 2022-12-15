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В Одесі припинено роботу провайдера, який надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Правоохоронці викрили одеського провайдера, який надавав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських телеканалів та інтернет-ресурсів РФ і так званих "ЛНР/ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора

"За даними слідства, попри заборону РНБО, підприємство не здійснило блокування контенту держави-агресора. Його співробітники налаштовували обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів РФ і тимчасово окупованих територій України. Послуга з підключення коштувала 3000 грн і 250 грн щомісячної абонплати", - йдеться в повідомленні. 

Компанія з 2016 року і до цього час брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ та військових частин Одещини. В межах розслідування в офісі підприємства та за місцями розташування обладнання правоохоронці провели обшуки. Вилучено телекомунікаційні прилади та проведено фіксування трафіку. Також під час обшуку виявлено пристрій, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними з "придністровською республікою".

Досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційної діяльності здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту кіберполіції Нацполіції України та СБУ (ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

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В Одесі припинено роботу провайдера, який надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ 01
В Одесі припинено роботу провайдера, який надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ 02
В Одесі припинено роботу провайдера, який надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ 03
В Одесі припинено роботу провайдера, який надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ 04
В Одесі припинено роботу провайдера, який надавав доступ до пропагандистських телеканалів РФ 05

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+22
Ну, не було б попиту - вони би і не працювали б.

Мабудь завдяки тим клієнтам в Одесі така бідова ситуація з електрикою.
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15.12.2022 16:03
+16
Не прошло и 9 месяцев страшнейшей кровавой войны
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15.12.2022 16:12
+15
Так мабуть ще й попит був на все оте лайно...
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15.12.2022 15:58
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Так мабуть ще й попит був на все оте лайно...
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15.12.2022 15:58 Відповісти
Ну, не було б попиту - вони би і не працювали б.

Мабудь завдяки тим клієнтам в Одесі така бідова ситуація з електрикою.
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15.12.2022 16:03 Відповісти
Не прошло и 9 месяцев страшнейшей кровавой войны
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15.12.2022 16:12 Відповісти
И как на это безобразие столько лет смотрел знаменииый правдоруб А. Гончаренко? У него в Одессе тоже вроде свой медиа канал есть. Или свой своих не тронет?
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15.12.2022 16:19 Відповісти
Хлопче, а ти не надто поспішаєш з висновками?! Й питання: У ЯКУ ЦЕРКВУ ХОДИЛИ У ВАС ПАСКИ ТА ЯЙЦЯ КУРЯЧІ СВІТИТИ???!!! Чи не до УПЦ Московського патріархату? То вони усі колаборанти?!
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15.12.2022 16:22 Відповісти
Незрозуміла претензія, різницю між власником каналу і провайдером розумієте?
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15.12.2022 16:23 Відповісти
Какая претензия, вы о чем? Это о том, что столько лет Гончаренко делал вид, что не замечал что у него под носом в родном городе делается. Зато свое личико на всех ток-шоу светил.
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15.12.2022 16:38 Відповісти
гончаренко - павлик морозов, гострий угол його дій - Стіна ФРГ та відстоювання підвищення ціни на газ. На питання - на основі чого - його ввідповідь "ми не купуємо газ в РФ"... Секрет в тому що добуток україни на рівні 50+млрд кубів газу, але олігархи то в таємниці тримають... Українці їм заважають (не особисто ім, вони лишень замовлення виконують) так само як москалі ротенбергам... Хто читав Герцена той знає що ці олігархи в СНГ правлять ще до петра 1... А 73% - також можуть намальовані бути... адже наш держапарат не має якісних відмінностей від москальського "озера", а отже - Ермак та всі інші з москальськими паспортами - не просто агенти - а робітники...
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15.12.2022 16:55 Відповісти
🤢🤖 Больной , тебе до Гончаренко , как до Луны !
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15.12.2022 18:07 Відповісти
Як шо то і Гончаренко. А Труханов з 2 паспортами і катьою знову ні при чом
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15.12.2022 17:14 Відповісти
А при чем А. Гончаренко ? Это мера ответственности СБУ , тем более , что действует ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ‼️
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15.12.2022 18:04 Відповісти
Це точно не мій провайдер, та й серед знайомих ніхто не сповіщав, що в них є така можливість на кабельному ТБ або в інтернеті, тому дуже кортить дізнатися назву цієї компанії!!!
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15.12.2022 16:20 Відповісти
в інтернеті є можливість усім дивитися усе що завгодно, від кацапського окупаційного маразму до жорсткого г*й-п*рно, зоофілії, тощо, був би як кажуть час і бажання ...
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15.12.2022 16:23 Відповісти
Але це не обирається натиском однієї кнопки на пульті на кухні під час звичайних справ...
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15.12.2022 16:29 Відповісти
хто зна, хто зна ... по різному буває ...
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15.12.2022 16:32 Відповісти
Без додаткового клопоту не буває.
Не треба дурня вмикати.
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15.12.2022 16:35 Відповісти
Пане , здесь речь идет не о тех, кто имеет смарт чи комп. Здесь о возможности это выцепить телеком.
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15.12.2022 16:31 Відповісти
не розумію чим принципово звичайний тв зі смарт-приставкою типу Х96 на Андроїд 7-10, чи смарт типу LG, Samsung , відрізняється від ПК чи смартфона ???
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15.12.2022 16:37 Відповісти
А тем , шо вы не имея смарта, в тролейбусе поймаете облызня. Тока дома насладитесь...
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15.12.2022 16:43 Відповісти
я УЖ НЕ ГОВОРЮ о том, ШО НЕ КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СМАРТ-тv
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15.12.2022 16:45 Відповісти
не понятно в чем они виноваты. как не посмотришь наши каналы, так там только и "перепечатка" скабеевой, попова, соловьева, шейнина и прочих гандонов. типа для смеха. и обсасывают и цитируют, разбирают на цитаты и смеются, смеются, смеются. и это безконечно. такое очЮчение, что я на раиси живу. так кого больше кошмарить нужно. так людей без интернета оставили. работнички хреновы.
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15.12.2022 16:21 Відповісти
Вы користувач? Это суживает круг поиска любителей сруцкава мига.
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15.12.2022 16:24 Відповісти
включите один канал ictv и всего 2 их передачи: антизомби или граж.оборона. там контент с москальского ТВ. а ну да-да, тож для смеха, а вот и нехера не для смеха. это как информация по телеку, что мусора изъяли крупную партию наркотиков, даже тоннаж говорят, а говорят они барыгам, что новых поставок не будет и, что нужно поднимать цены.
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15.12.2022 16:32 Відповісти
Справа в тому, що ти спокійно можеш побачити все перелічене на YouTube за бажанням, а от можливість прямого ефіру, коли окрім того, що викладають на YouTube бачиш массу випусків новин, що також впливають на людину, то це вже зовсім інша справа. Та й у інеті ти можеш промотувати щоб повторити той чи інший момент і перевірити відповідність висловлювань пропагандонів реаліям та пересвідчитись у їх брехливості, то у прямому потоці все сприймається з меншою критичністю мислення, відносишся до інформації з більшою довірою на емоційному рівні, а потім ти вже можеш і не згадати що саме казали, а емоції по відношенню до чогось та когось залишаться. На цьому і тримається пропаганда, на емоціях!!!
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15.12.2022 16:30 Відповісти
А ті в кого супутникове телебачення дивляться безкоштовне кремльТВ, бо за українське телебачення потрібно платити. Це ж чиста диверсія проти України.
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15.12.2022 16:23 Відповісти
Згоден, і пам'ятаю що з цього питання була заборона на "тарілки", але щось, як завжди, пішло не так, і це НЕ ТАК, то є влада яка відмовилась від цього і ніякої заборони не було. То питання до тих, хто керує країною!!!
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15.12.2022 16:35 Відповісти
олігархи, типу вушивої бородатої бабусі, у лютому 2020 року закрили проктично усі українські тв канали на супутнику бо хотіли багато заробити !!! зараз ті канали відкриті, але воно вже нікому не цікаво - сат тв, як бізнес, дякуючи олігархам, за рік блокади померло !!! у кого є доступ до інтернет перейли на ІРТВ (легальнге і нелегальне), у кого немає доступу до мережі і є покриття до кривого Т2 - дивляться Т2, решта те що залишилось на супутнику, антени практично ніхто не обслуговоє і не ремонтує ...
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15.12.2022 16:43 Відповісти
Мавзолейное пропагандонское дерьмо начало вешать в декабре 2013 года,кажись 17 декабря знаменитый дебил типа Радиоактивный пепел..,Дима Сикелев был назначен в ВГТРК главным дебилом Дохлятины РабZeи... почти за 10 лет Мавзолейные Обезьяны стали ещё тупее....🦍🦍🦍
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15.12.2022 16:26 Відповісти
Та мать его так, главное, шо пыня на рождество нам сюрпрайз преподнесет, склеит ласты, бо его до сих пор не могут вывести из комы(вангую)
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15.12.2022 16:29 Відповісти
Відкритим залишаються такі питання: Скільки "Путіних" є в наявності, бо вже і по вухах, і по очах, і по поведінці аналізували і наполягають на тому, що їх не менше 4-х?! та - Чи є серед них справжнє )(уйло, за народженням?! До того ж навіть смерть "вождя" не спричиняє загибель ідеї, що він пропагував. Наприклад зі смертю Сталіна ані Союз не розвалився, ані комуністи влади не лишились!
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15.12.2022 16:39 Відповісти
Отвечаю: судя по всему, это последний - в коме. настоящий пыня - в морозилке уже около 4-х лет, с того времени. когда над кремлем, в начале марта, отлетались боевые вертушки.
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15.12.2022 16:49 Відповісти
Я зміну вектору геноцидної машини московії спостерігав в 2009-2010. Вже тоді бум "м'який" перехід на "что там у хохлов"... Розумні у всі дзвони били - що потрібно до війни готуватись... але віддались олігарзам... тепер бідкаються "Як так".... а що відповісти - не перший раз на граблі нація наступає, хто винуватий що ви минуле забуваєте залюбки... в цьому аспекті від москалів ніякої відмінності... раболепіє совка в повній мірі...

Во любітель кави регоче...
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15.12.2022 17:02 Відповісти
...смерть "вождя" не спричиняє загибель ідеї ... та главное, шобы процесс пошел, сначала - хрущевская оттепель, затем. брежневский застой , ну, а в итоге, полный развал.
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15.12.2022 16:52 Відповісти
 
 