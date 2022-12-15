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Дніпропетровщина (2354) обстріл (21042) Резніченко (493) Нікополь (554)

Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Загарбники знову обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Обстріл вівся з території окупованого Енергодару.

Про це повідомив голова Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову накрили район вогнем з важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару, прикрившись атомною електростанцією. У Марганці вбили 65-річного чоловіка. Поранили щонайменше трьох: 16-річну дівчину, 38-річну жінку та 35-річного чоловіка. Вони у лікарні. У місті пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову обстріляли Нікопольщину: поранено двоє людей, пошкоджено будинки та лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА 01
Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА 02
Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА 03
Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА 04
Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА 05
Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА 06
Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА 07
Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА 08
Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА 09
Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА 10
Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА 11
Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА 12

Автор: Марина Макєєва
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15.12.2022 17:26 Відповісти
от суки казламордые...от твари..
не наказанное зло борзеет !!!
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15.12.2022 17:29 Відповісти
 
 