Протягом дня ворог не припиняв обстрілювати Нікопольщину. Одна людина загинула, троє зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Загарбники знову обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Обстріл вівся з території окупованого Енергодару.

Про це повідомив голова Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову накрили район вогнем з важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару, прикрившись атомною електростанцією. У Марганці вбили 65-річного чоловіка. Поранили щонайменше трьох: 16-річну дівчину, 38-річну жінку та 35-річного чоловіка. Вони у лікарні. У місті пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж", - йдеться в повідомленні.

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