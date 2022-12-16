Сили оборони готові до протидії противнику на північному державному кордоні, - Наєв. ФОТОрепортаж

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів, які боронять Волинський напрямок, до відбиття нападу повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомляє Командування ОС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час заходу підрозділами Сил оборони було відпрацьовано елементи протидії висадці повітряного десанту противника в район об’єкта критичної інфраструктури, нанесення вогневого ураження силами мінометної батареї, взяття противника в кільце та повне його знищення всіма наявними засобами", - йдеться в повідомленні.

За словами Наєва, наразі ситуація у Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Державний кордон України пильно охороняється та підготовлений до ведення оборонних дій.

"Протягом певного періоду посилено бойову службу, ведення розвідки, зокрема здійснене її націлення на здобуття критичної важливої інформації, що необхідна для прийняття відповідних рішень у випадку збільшення військової загрози з боку республіки білорусь", – наголосив генерал-лейтенант.

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Також Наєв зазначив, що наразі співвідношення сил і засобів українських військ у порівнянні з ворожими силами гарантує повний спектр виконання бойових завдань.

"Станом на сьогодні підрозділи, які виконують завдання у Північній операційній зоні на державному кордоні, готові до протидії противнику, - додав він.

"Зазначимо, що дані заходи відбуваються на тлі раптової перевірки збройних сил противника на території республіки білорусь, що в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру. Зокрема, підняті за тривогою, швидке переміщені у визначені райони, а також форсування водних перешкод", - зазначили у Командуванні.

Наєв передав чотири потужні позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, що боронять небо над об’єктами критичної інфраструктури на Волинському напрямку. Транспортні засоби захисникам України надані небайдужими громадянами у співпраці з проєктом "ГЕРОЙCAR", що діє в рамках благодійної ініціативи за підтримки Збройних Сил "Вартові неба".

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