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Сили оборони готові до протидії противнику на північному державному кордоні, - Наєв. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів, які боронять Волинський напрямок, до відбиття нападу повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомляє Командування ОС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час заходу підрозділами Сил оборони було відпрацьовано елементи протидії висадці повітряного десанту противника в район об’єкта критичної інфраструктури, нанесення вогневого ураження силами мінометної батареї, взяття противника в кільце та повне його знищення всіма наявними засобами", - йдеться в повідомленні.

За словами Наєва, наразі ситуація у Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Державний кордон України пильно охороняється та підготовлений до ведення оборонних дій.

"Протягом певного періоду посилено бойову службу, ведення розвідки, зокрема здійснене її націлення на здобуття критичної важливої інформації, що необхідна для прийняття відповідних рішень у випадку збільшення військової загрози з боку республіки білорусь", – наголосив генерал-лейтенант.

Також читайте: Підрозділи підвищують свою готовність до дій, - Командування Об’єднаних Сил ЗСУ. ФОТОрепортаж

Також Наєв зазначив, що наразі співвідношення сил і засобів українських військ у порівнянні з ворожими силами гарантує повний спектр виконання бойових завдань.

"Станом на сьогодні підрозділи, які виконують завдання у Північній операційній зоні на державному кордоні, готові до протидії противнику, - додав він.

"Зазначимо, що дані заходи відбуваються на тлі раптової перевірки збройних сил противника на території республіки білорусь, що в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру. Зокрема, підняті за тривогою, швидке переміщені у визначені райони, а також форсування водних перешкод", - зазначили у Командуванні.

Наєв передав чотири потужні позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, що боронять небо над об’єктами критичної інфраструктури на Волинському напрямку. Транспортні засоби захисникам України надані небайдужими громадянами у співпраці з проєктом "ГЕРОЙCAR", що діє в рамках благодійної ініціативи за підтримки Збройних Сил "Вартові неба".

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Сили оборони готові до протидії противнику на північному державному кордоні, - Наєв 01
Сили оборони готові до протидії противнику на північному державному кордоні, - Наєв 02
Сили оборони готові до протидії противнику на північному державному кордоні, - Наєв 03
Сили оборони готові до протидії противнику на північному державному кордоні, - Наєв 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Генерал Наєв, Пан Наєв, бойовий офіцер. Віримо тільки ЗСУ і народу України.
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16.12.2022 08:58
+12
СЛАВА ЗСУ.
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16.12.2022 09:56
+12
ситуація стабільна та контрольована. Державний кордон України пильно охороняється та підготовлений до ведення оборонних дій.
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16.12.2022 10:30
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Генерал Наєв, Пан Наєв, бойовий офіцер. Віримо тільки ЗСУ і народу України.
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16.12.2022 08:58 Відповісти
Мало о нем знаю, но он кажется до большой войны и про юг так говорил
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16.12.2022 09:09 Відповісти
Сцыкливых белорусов, обстреливающих наши дома, ждет теплая встреча.
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16.12.2022 09:13 Відповісти
Тільки не кажіть про це гавнокомандувачу, він там велике крадівництво організує і дороги для зернового коридору розмінує.
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16.12.2022 09:42 Відповісти
СЛАВА ЗСУ.
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16.12.2022 09:56 Відповісти
ситуація стабільна та контрольована. Державний кордон України пильно охороняється та підготовлений до ведення оборонних дій.
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16.12.2022 10:30 Відповісти
Штабные игрища, инспекции, но по другому никак. Весь вопрос в Наеве, а он аппаратчик и приспособленец, полководческим талантом не блещет, а вот иными качествами отличен. Короче, слабак!
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16.12.2022 10:31 Відповісти
Віримо ЗСУ! Вони знають свою роботу і контролюють ситуацію.
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16.12.2022 10:45 Відповісти
З білораші русня вже не пройде, навіть якщо і посуне. ЗСУ є чим зустріти ворога. Не панікуємо.
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16.12.2022 10:51 Відповісти
Це так і те що Наєв там уже певний час, говорить,що ситуація контрольована.
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16.12.2022 12:52 Відповісти
https://youtube.com/shorts/HLEnSS8Pz2A?feature=share..

Немецкое оружие против Дронов и прочего Отребья путлера...✊👍
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16.12.2022 12:22 Відповісти
Тримаємо стрій!
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16.12.2022 12:52 Відповісти
 
 