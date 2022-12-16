Рашисти впродовж доби обстрілювали Бахмутський, Краматорський та Покровський райони, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстрілювали територію Донеччини.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку цілий день тривали обстріли Курахового - пошкоджено 7 будинків та інфраструктурний об'єкт. Також пошкоджено будинки та електромережі у Курахівці. В Авдіївці протягом ночі та ранку відбувся 1 артобстріл та 2 обстріли з Градів - за попередньою інформацією, жертв немає.



На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Білій Горі Костянтинівської громади, також пошкоджено приміщення підприємства в Іванопіллі. У Бахмуті за ніч 3 людини дістали поранення.



На Лисичанському напрямку вранці росіяни завдали удару по Лиману. За попередньою інформацією, застосували системи С-300. Наразі інформація про постраждалих не надходила, однак точно відомо про руйнування: зайнялися пожежі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: За минулу добу росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини, ще 7 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА









