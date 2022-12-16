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Уламки збитої російської ракети на Київщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Київщині сили ППО знищили російську ракету.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Повітряна небезпека триває. Щойно уламки збитої ворожої ракети виявили поліцейські Київщини.  Ракету знищили сили ППО. Постраждалих, на щастя, немає.Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки обстрілу агресором", - зазначив він.

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Уламки збитої російської ракети на Київщині 01

Автор: Богдан Гуньковський
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На раше на аеродромі в улан-уде впав черговий рашистський військовий гелікоптер
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16.12.2022 11:21 Відповісти
В Уланской муде
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16.12.2022 16:22 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.12.2022 11:29 Відповісти
 
 