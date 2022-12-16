Уламки збитої російської ракети на Київщині. ФОТО

На Київщині сили ППО знищили російську ракету.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Повітряна небезпека триває. Щойно уламки збитої ворожої ракети виявили поліцейські Київщини. Ракету знищили сили ППО. Постраждалих, на щастя, немає.Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки обстрілу агресором", - зазначив він.

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