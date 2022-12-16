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моряки (896) СБУ (10027) чоловіки (92)

Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Служба безпеки заблокувала в Одесі канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

Про це в телеграмі повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до організації нелегального трафіку причетна очільниця місцевого громадського об’єднання моряків. Вона пропонувала потенційним призовникам приховано виїхати за межі України, прикриваючись нібито роботою на іноземних торгових суднах.

Для цього зловмисниця забезпечувала своїх клієнтів підробленими документами про непридатність до військової служби.

Вартість "послуг" становила від 7 до 8 тис. дол. з людини. Сума залежала від обставин і терміновості "зарубіжного" рейсу.

Для реалізації оборудки зловмисниця створила організоване злочинне угруповання, до якого входив її батько. Саме він зустрічався з клієнтами, вів перемовини і отримував від них гроші за втечу за кордон.

Ще одним учасником групи є керівник місцевого навчального центру моряків, який використовував власні зв’язки в медзакладах для оформлення фальшивих довідок про "стан здоров’я".

Готовий пакет фейкових документів "замовники" отримували від кур’єра.

Для комунікації між собою зловмисники використовували анонімні месенджери і намагалися діяти максимально законспіровано.

Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили злочинний механізм і задокументували одержання фігурантами майже 8 тис. дол. за виготовлення "білого квитка".

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали організаторку угруповання, її близького родича і керівника морського навчального центру.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Дивіться: Схему незаконного переправлення осіб через держкордон викрито на Одещині. ФОТО

Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 01
Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 02
Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 03
Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 04

Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 05

Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 06
Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ 07

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Воєнкомати попрацювали три місяці і дрочать пів року, а урядовці і депутати на чолі з президентом за цим процесом спостерігают, як збоченці, в режимі онлайн. За пів року воєнкомати мали б сформувати необхідний резерв призовників, яким заборонений виїзд за кордон, всім іншим необхідно дозволити виїзджати, роботи немає, людям потрібно за щось жити. Відібраним в резерв необхідно проводити військове навчання по місцю проживання. Це можуть бути курси військової підготовки у вечірній час без відриву від основної роботи для працюючих, а також оплачувані, нехай і по мінімуму, денні форми навчання і тренувань по військових спеціальностях з виїздами на полігони для бойового вишколу, стрільб і т.д. Це прибере корупцію на кордоні і зніме напругу в суспільстві.
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16.12.2022 12:59
+14
А як "прошляпили" цілий "батальйон Манако"?
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16.12.2022 12:47
+13
А чому зразу ухилянти. Так не законно намагалися перетнути кордон, коли це заборонено в зв'язку з війною. Їм що видали повістки і в них була необхідність у ЗСУ і вони ховались? Чи в нас будь хто від 18 до 60 років чоловічої статі і не служе автоматично ухилянти?
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16.12.2022 12:50
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Сбушная крыша по "обилечиванию" моряков отрабатывает свои деньги!
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16.12.2022 12:31 Відповісти
Це бізнес на рабах.
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16.12.2022 12:37 Відповісти
А як "прошляпили" цілий "батальйон Манако"?
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16.12.2022 12:47 Відповісти
Ви нє панімаєтє....єтодругоє.
P. S. СБУ ловить тих хто не башляє.
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16.12.2022 13:27 Відповісти
А батальен Вена с крёстным папаней ФИРТАШЕМ ⁉️Там самые крупные рыбы ‼️Верхушка ОПЗЖопы и всей кошер -ностры‼️
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16.12.2022 16:15 Відповісти
Має бути все добровільно.Цікаво,а в Європі знають,що саме чоловіків не випускають?
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16.12.2022 12:48 Відповісти
От мені цікаво, якби таке сталося в Європі, скільки б чоловіків заявили про непереборне відчуття себе третьою статтю, чи якимось з надцяти гендерів. За це останні років 20 боролися у всіх парламентах.
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16.12.2022 12:58 Відповісти
Так там боролися за рівність.І в нас також кажуть за рівні права і свободи.Щось я рівних прав і свобод не бачу.І якщо ти чоловік.це не означає.що ти повинен одразу йти воювати.Це застаріла дурня.Я так вважаю,що має бути все виключно добровільно.
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16.12.2022 13:00 Відповісти
скоро операции по пересадке пола станут самыми популярными- женщин за границу выпускают
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16.12.2022 13:25 Відповісти
Що це за така вибіркова демократія,коли можуть виїжджати ті,хто лиже владу і наближений до неї?
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16.12.2022 12:50 Відповісти
А чому зразу ухилянти. Так не законно намагалися перетнути кордон, коли це заборонено в зв'язку з війною. Їм що видали повістки і в них була необхідність у ЗСУ і вони ховались? Чи в нас будь хто від 18 до 60 років чоловічої статі і не служе автоматично ухилянти?
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16.12.2022 12:50 Відповісти
Перекриття кордонів,так не має бути.Ніхто вам чітко не покаже,де прописана заборона на виїзд саме чоловіків.
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16.12.2022 13:02 Відповісти
Так, влада ухилянтів розглядає всіх українських чоловіків, як потенційних ухилянтів, тобто для них діють презумпція винуватості та превентивний домашній арешт.
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16.12.2022 13:35 Відповісти
Багато цікавого...
Для військової служби непридатний, а для моря - все гаразд? Що це за хвороби такі? І ще питання. Може, слід було з самого початку дозволити морякам (і студентам) доступний виїзд за кордон? Якщо немає повальної мобілізації, навіщо тримати людей вдома, без роботи та освіти? Тоді б і такі "громадські об'єднання" лишилися без лівого прибутку.
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16.12.2022 12:59 Відповісти
Воєнкомати попрацювали три місяці і дрочать пів року, а урядовці і депутати на чолі з президентом за цим процесом спостерігают, як збоченці, в режимі онлайн. За пів року воєнкомати мали б сформувати необхідний резерв призовників, яким заборонений виїзд за кордон, всім іншим необхідно дозволити виїзджати, роботи немає, людям потрібно за щось жити. Відібраним в резерв необхідно проводити військове навчання по місцю проживання. Це можуть бути курси військової підготовки у вечірній час без відриву від основної роботи для працюючих, а також оплачувані, нехай і по мінімуму, денні форми навчання і тренувань по військових спеціальностях з виїздами на полігони для бойового вишколу, стрільб і т.д. Це прибере корупцію на кордоні і зніме напругу в суспільстві.
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16.12.2022 12:59 Відповісти
так бизнес на границе развалится, сейчас 20тыс долларов нужно заплатить, чтоб вывезли
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16.12.2022 13:23 Відповісти
Ви прямо хочете залізти в кишеню до воєнкомів. Вони кожного ранку виходять на полювання не для того, щоб за три місяці сформувати резерв і сидіти без грошей (заробітну плату при таких заробітках можна і рахувати).
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16.12.2022 13:30 Відповісти
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16.12.2022 13:21 Відповісти
Чи СБУ буде викрита Схема за якою виїхав син мразоти Портнова?
Чи будуть викриті СБУ Схеми за якими виїхали ті що у фільмі "Батальйон Монако"? Чи там СБУ може на своїх вийти?!
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16.12.2022 13:30 Відповісти
Их там десятки тысяч с водителями , няньками , обслугой
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16.12.2022 16:18 Відповісти
не зрозуміло чим відрізняємось від загарбників, хоча зрозуміло, на расії тих хто не хоче воювати за кордон випускають, а в нас ні, і все це ще по гендерному принципу, хоча ж ми наче за рівність прав жінок та чоловіків, та і толку від тих хто не вмотивований в ЗСУ думаю ні якого, а всі ці затримання це бабло перемагає зло, треш якійсь
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16.12.2022 13:40 Відповісти
Мабуть так і Дейдей, як МАРЯКЧОК двинув з України???
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16.12.2022 13:48 Відповісти
Перечитав статтю і побачив, що текст від СБУ точно шахраї писали, бо все перекручено та подано явно з купою брехні!!!
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16.12.2022 15:32 Відповісти
"Квартал 95" также выезжал за границу - давать концерты.

В законе нет исключения, что артистам можно выезжать.

Но выпустили именно "Квартал 95", потом сказали что артистам можно выезжать, если они часть гонорара пожертвуют на ЗСУ.

Размер пожертвования не определен, т.е. может быть 1 гривна и все будет на словах законно.
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16.12.2022 14:14 Відповісти
Порошенко границ не закрывал..генерал Франко в Испании в 1936 году тоже не закрывал...
Вывод делайте сами....
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16.12.2022 14:52 Відповісти
А що продають шахраї у вашому місті, чи ви всі там дуже "чесні" та не підкупні і ніхто, ніколи закон не порушував? Може тоді вам не потрібна ані поліція, ані СБУ, ані прокуратура, ані судді?!
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16.12.2022 15:30 Відповісти
якщо на районі з'являється новий барига наркоти з цікавою ціною і без даху над головою, то до нього одразу приходять мусора і дають мінімум 5 років посидіти і подумати. Так само як мусора колись, зараз поступає СБУ, коли пресує всіх, хто працює по схемам з яких не годуються можновладні гниди. Тобто хочеш виїхати - плати у касу слуги народу.
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16.12.2022 15:19 Відповісти
У цій статті мене збентежила інформація про залежність вартості цих "послуг" в залежності від терміновості рейсу. З цього роблю висновок, що фраза "під виглядом моряків іноземного судна" є БРЕХЛИВОЮ, бо до послуг цих злодіїв звертались дійсно люди які мали виклик на іноземне судно, але не могли поїхати на заробітки через заборону виїзду громадянам України призивного віку, у зв'язку з чим мали потребу отримати документи про "непридатність до служби", і саме ця "непридатність" була прикриттям для реальних моряків, що давала можливість виїхати для праці і заробітку на іноземному судні, а не навпаки. Я вважаю що це викривлення інформації і вільне трактування!!! І, до речі, що робити морякам, якщо в Україні роботи їм не має, до армії не призивають, а їсти хочеться?!
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16.12.2022 15:27 Відповісти
а як в країні із льотним і диспетчерським складом цивільної авіації? Де вони працевлаштувалися, коли закордон не випускають?
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16.12.2022 16:34 Відповісти
Это чистой воды подстава! Я больше не верю в сбу. И то , что в Украине что-то поменяется в лучшю сторону с продажными судами.
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16.12.2022 22:33 Відповісти
Подстава и далеко не первая!
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17.12.2022 16:54 Відповісти
 
 