Ліквідовано схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки заблокувала в Одесі канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

Про це в телеграмі повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, до організації нелегального трафіку причетна очільниця місцевого громадського об’єднання моряків. Вона пропонувала потенційним призовникам приховано виїхати за межі України, прикриваючись нібито роботою на іноземних торгових суднах.



Для цього зловмисниця забезпечувала своїх клієнтів підробленими документами про непридатність до військової служби.



Вартість "послуг" становила від 7 до 8 тис. дол. з людини. Сума залежала від обставин і терміновості "зарубіжного" рейсу.



Для реалізації оборудки зловмисниця створила організоване злочинне угруповання, до якого входив її батько. Саме він зустрічався з клієнтами, вів перемовини і отримував від них гроші за втечу за кордон.



Ще одним учасником групи є керівник місцевого навчального центру моряків, який використовував власні зв’язки в медзакладах для оформлення фальшивих довідок про "стан здоров’я".



Готовий пакет фейкових документів "замовники" отримували від кур’єра.



Для комунікації між собою зловмисники використовували анонімні месенджери і намагалися діяти максимально законспіровано.



Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили злочинний механізм і задокументували одержання фігурантами майже 8 тис. дол. за виготовлення "білого квитка".



У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали організаторку угруповання, її близького родича і керівника морського навчального центру.



У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

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