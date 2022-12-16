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Наслідки обстрілу Кривого Рогу окупантами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники вдарили по житловому будинку у Кривому Розі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Рятувальники встановили, що 1 під’їзд триповерхового житлового будинку повність зруйновано. Попередньо, внаслідок події загинуло 2 людей, постраждало 6 чоловік, з них троє неповнолітні. Також врятовано та госпіталізовано три неповнолітні особи" ,- йдеться в повідомленні.
Під завалами ще можливо перебувають люди. Ліквідація наслідків триває.
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