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Наслідки обстрілу Кривого Рогу окупантами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники вдарили по житловому будинку у Кривому Розі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Рятувальники встановили, що 1 під’їзд триповерхового житлового будинку повність зруйновано. Попередньо, внаслідок події загинуло 2 людей, постраждало 6 чоловік, з них троє неповнолітні. Також врятовано та госпіталізовано три неповнолітні особи" ,- йдеться в повідомленні.

Під завалами ще можливо перебувають люди. Ліквідація наслідків триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти влучили у житловий будинок Кривого Рогу: Загинули двоє, поранено 6 осіб, зокрема трьох дітей (оновлено)

Наслідки обстрілу Кривого Рогу окупантами 01
Наслідки обстрілу Кривого Рогу окупантами 02
Наслідки обстрілу Кривого Рогу окупантами 03
Наслідки обстрілу Кривого Рогу окупантами 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Російські терористи з ракетами і ядерною зброєю, які їм відділи українці для свого захисту. Ну-ну, терористи вам захистять.
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16.12.2022 12:53
+4
Все ясно, головну базу націоналістів обстріляли. Ну-ну.
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16.12.2022 12:33
+3
головну і таємну
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16.12.2022 12:36
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Все ясно, головну базу націоналістів обстріляли. Ну-ну.
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16.12.2022 12:33 Відповісти
головну і таємну
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16.12.2022 12:36 Відповісти
С-300 напевне,в них того "добра" як в дурня махорки.
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16.12.2022 12:40 Відповісти
В них дальність до 100 км, звідки?
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16.12.2022 13:06 Відповісти
Хіба що з Енергодару, та й те вже на межі.
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16.12.2022 13:08 Відповісти
150 км, 200 км иногда даже 300 км, зависит от модификации(
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16.12.2022 14:04 Відповісти
6-7000 шт
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16.12.2022 14:48 Відповісти
Російські терористи з ракетами і ядерною зброєю, які їм відділи українці для свого захисту. Ну-ну, терористи вам захистять.
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16.12.2022 12:53 Відповісти
С300 на металлическую крышу навелся. "Выбрал" себе цель "поярче" и сагрился на нее. Это ИМХО.
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16.12.2022 12:53 Відповісти
Мабуть с-300 хтось запустив про місту і бажав, щоб ця ракета щось зруйнувала і когось вбила.
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16.12.2022 13:05 Відповісти
а у нас почему их терр.организацию кооператив озеро не признают террористами..я хз..
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16.12.2022 14:47 Відповісти
 
 