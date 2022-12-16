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"Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії". ФОТОрепортаж Reuters 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

ЗМІ опублікували добірку фотографій, зроблених від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого. Увага! Новина містить фото, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання Reuters назвала добірку: "Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії"

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Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 01
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 02
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 03
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 04
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 05
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 06
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 07
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 08
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 09
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 10
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 11
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 12
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 13
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 14
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 15
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 16
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 17
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 18
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 19
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 20
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 21
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 22
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 23
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 24
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 25
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 26
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 27
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 28
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 29
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 30
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 31
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 32
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 33
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 34
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 35
Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії 36

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+77
Будь ти проклята, рашка!!!! огиднi , мерзеннi гниди!
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16.12.2022 13:40
+38
Потвори, дика орда, яка називала нас "братами", а сама готувалася щоб нас знищити. Заволоділа нашими літаками ТУ і ракетами ніби для нашого захисту, а використовує для нашого вбивства, як і погрожує світу нашими ядерними ракетами. Тільки знищення цієї потвори дасть нам можливість далі жити, а світу розвиватися. Вони ніколи не стануть людьми, вони ніколи не зміняться, можуть тільки прикидатися, коли будуть слабкі, а потім візьмуться за своє.
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16.12.2022 13:47
+27
Сподіваюсь, що після цієї війни більше ніхто і ніколи в Україні не вскудахтне про брацкіє народи.
А якщо спробує, то буде негайно відпижджений до кривавих сортів і кинутий у СІЗО
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16.12.2022 13:56
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Будь ти проклята, рашка!!!! огиднi , мерзеннi гниди!
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16.12.2022 13:40 Відповісти
прокляті - це трохи більше, чим нічого. Тільки помста до припинення їхньго дихання
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16.12.2022 13:58 Відповісти
Ця війна, як і сотні інших в яких рашисти окупували, довела, що прокляття не працюють - бо Бога немає! Або він сліпий. Тільки смерть рашистского окупанта - єдиний спосіб помститися за наші страждання.
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16.12.2022 15:28 Відповісти
До війни жартували, що треба відразу, не розбираючись бити кулаком в сторону «альтєрнатівнага мнєнія». Тепер треба стріляти.
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16.12.2022 13:47 Відповісти
Нема більше "альтернатівного мнєнія" - є українське і вороже.

Правда, дехто в ОПЗЄ вирішив, що, якшо вороги з ОПЗЖ покищо мовчать, то можна з ними співпрацювати.
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16.12.2022 13:54 Відповісти
Потвори, дика орда, яка називала нас "братами", а сама готувалася щоб нас знищити. Заволоділа нашими літаками ТУ і ракетами ніби для нашого захисту, а використовує для нашого вбивства, як і погрожує світу нашими ядерними ракетами. Тільки знищення цієї потвори дасть нам можливість далі жити, а світу розвиватися. Вони ніколи не стануть людьми, вони ніколи не зміняться, можуть тільки прикидатися, коли будуть слабкі, а потім візьмуться за своє.
показати весь коментар
16.12.2022 13:47 Відповісти
Сподіваюсь, що після цієї війни більше ніхто і ніколи в Україні не вскудахтне про брацкіє народи.
А якщо спробує, то буде негайно відпижджений до кривавих сортів і кинутий у СІЗО
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16.12.2022 13:56 Відповісти
Чомусь шлюхричі і бойко досі не в сізо. Можливо вони партнери таких самих виродків із клоунської команди
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16.12.2022 15:29 Відповісти
Подивіться на мера Харкова, на миколаївського Кіма, вони, будучи державними службовцями високого рівня, використовують виключно російську мову, мову вбивць і гвалтівників. А хто використовує цю мову, той сидить в їх контенті, той слухає їх пісні і їх пропаганду. А нарід дивиться на своїх керівників і виспівує, що Україна вільна і можна розмовляти різною мовою. Але різною не розмовляють, бо не знають і не вчать українську, а і далі несуть цю гадость - російську.
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16.12.2022 15:44 Відповісти
Я знаю обидві мови, не бачу з цим жодних проблем. Проблема в головах: в тылу полно украиноязычных чиновников, ворующих во время войны, а на фронті - россійськомовних побратимів, які життя поклали за вільну Україну.
Украинский язык - единственный государтсвенный, полная поддержка развитию украинской культуры и стимулирование моды на украинский - ОК, запрет использования любого языка в быту - не ОК, потому что так мы становимся похожи на мордор.
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17.12.2022 15:53 Відповісти
1 декабря погибли два моих русскоязычных побратима,что ты на это скажешь?
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17.12.2022 16:42 Відповісти
Всю кацапскую мразь надо уничтожить до последней свинособаки,не зависимо от пола и возраста.
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16.12.2022 13:57 Відповісти
Теперь многие понимают,почему чеченцы резали ванькам головы без жалости и сожаления
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16.12.2022 14:01 Відповісти
За всі часи історії українських національно-визвольних змагань полягло разом узятих патріотів України менше, ніж за один Голодомор!

Боротьба, отже, вигідніша, аніж покора і рабство"

Д. Корчинський

Перемога України -- це повне і безповоротне знищення рашастану і біологічна фізична зачистка усіх тих особин, що відкриють брудну смердючу пащеку і прогарчать я уzzкій.
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16.12.2022 14:13 Відповісти
Кацапи смердючі,будьте ви прокляті на віки вічні,тварі.
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16.12.2022 15:11 Відповісти
І от вони пропонують нам для закінчення війни, навіть з поверненням Криму, визнати, що глибинний український народ насправді то росіяни, яких охмурили нацики, повністю примиритись в усіх сферах і далі жити разом, ніби нічого і не було. А? Як вам таке? Це як згвалтувати, а потім сказати, ну, ми ж любимо один одного, люби мене, чого ти? Агов, глибинний народе, ти справді такий?
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16.12.2022 16:09 Відповісти
ми віддали найбільший арсеал зброї в світі за мир,зброї на трильйони долларів.а нам тепер війну й розруху.а допомогу тюбиком видавлюють.кожен день гинуть люди від нехватки зброї,і всі спокійно спостерігають що відбувається.
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16.12.2022 16:10 Відповісти
Розвели,як папуасів за скляні буси.Можливо, декілька причетних забезпечили своїм нащадкам безбідне існування на декілька поколінь.
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16.12.2022 16:23 Відповісти
я вважаю що ми правильно тоді зробили,але грьобаний хворий світ не для блаженних миротворців.
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16.12.2022 16:25 Відповісти
Тому завжди треба готуватися до війни. Он родичи угро-фінів мадяри на Закарпаття зазіхають, румуни шельф на свою користь поділили....
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16.12.2022 17:21 Відповісти
Події сьогодення-це результат "миролюбної" політики тих років.Так що,важко називати зроблені тоді кроки "правильними".Тепер буде наука,у багатьох томах,написана кров'ю.
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16.12.2022 17:23 Відповісти
А чи будє?...
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16.12.2022 19:04 Відповісти
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16.12.2022 20:51 Відповісти
Щоб кожна наша сльоза була каменюкою на голови московитів... Та буде так!!!
Слава ЗСУ!!!!
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16.12.2022 20:31 Відповісти
нема ніякого руського народу. є стадо баранів яке буде виконувать те що йому дозволять
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16.12.2022 20:59 Відповісти
От всего того, что русские сделали в Украине, они не отмоются лет 100 как минимум. Они переняли эту эстафету у немцев, которые получили моральное право называть русских фашистами.
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17.12.2022 15:43 Відповісти
Проклинаю всех рашистов, их самок, матерей , стариков, детей рожденных и не рожденных! эта мразь не должна жить!
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17.12.2022 16:06 Відповісти
Все кто так или иначе помогает бункерному черту от орбанов до всяких там индусов трампов и тд являются тактми же проклятыми мразями как бункерный *****.
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17.12.2022 17:00 Відповісти
Слезы наворачиваются...
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17.12.2022 23:21 Відповісти
 
 