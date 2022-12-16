"Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії". ФОТОрепортаж Reuters 18+

ЗМІ опублікували добірку фотографій, зроблених від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого. Увага! Новина містить фото, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання Reuters назвала добірку: "Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії"

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