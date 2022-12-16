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"Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії". ФОТОрепортаж Reuters 18+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
ЗМІ опублікували добірку фотографій, зроблених від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого. Увага! Новина містить фото, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання Reuters назвала добірку: "Картини року: Як Україна протистояла штурму Росії"
Топ коментарі
+77 Galyna Tesla
показати весь коментар16.12.2022 13:40
+38 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар16.12.2022 13:47
+27 Radchenko86
показати весь коментар16.12.2022 13:56
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Правда, дехто в ОПЗЄ вирішив, що, якшо вороги з ОПЗЖ покищо мовчать, то можна з ними співпрацювати.
А якщо спробує, то буде негайно відпижджений до кривавих сортів і кинутий у СІЗО
Украинский язык - единственный государтсвенный, полная поддержка развитию украинской культуры и стимулирование моды на украинский - ОК, запрет использования любого языка в быту - не ОК, потому что так мы становимся похожи на мордор.
Боротьба, отже, вигідніша, аніж покора і рабство"
Д. Корчинський
Перемога України -- це повне і безповоротне знищення рашастану і біологічна фізична зачистка усіх тих особин, що відкриють брудну смердючу пащеку і прогарчать я уzzкій.
Слава ЗСУ!!!!