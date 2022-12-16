У деокупованій Снігурівці діти знайшли міну в рюкзаку. ФОТО

У деокупованій Снігурівці Миколаївської області діти виявили в рюкзаку протипіхотну міну у бойовому положенні.

Про це повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.

"У рюкзаку виявлено протипіхотну міну ПМН-2 у бойовому положенні. Невідомо, скільки б горя вона принесла, якби не наші мужні вибухотехніки, які знищили її на місці", - йдеться в повідомленні.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, міну в рюкзаку знайшли діти. Вони ж і повідомили про небезпечну "знахідку" правоохоронців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські прикордонники знищили російський дрон, який намагався атакувати катер, - ОК "Південь"





