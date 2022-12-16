У деокупованій Снігурівці діти знайшли міну в рюкзаку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У деокупованій Снігурівці Миколаївської області діти виявили в рюкзаку протипіхотну міну у бойовому положенні.
Про це повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.
"У рюкзаку виявлено протипіхотну міну ПМН-2 у бойовому положенні. Невідомо, скільки б горя вона принесла, якби не наші мужні вибухотехніки, які знищили її на місці", - йдеться в повідомленні.
За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, міну в рюкзаку знайшли діти. Вони ж і повідомили про небезпечну "знахідку" правоохоронців.
Топ коментарі
+6 Зэлэный_Змий
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+5 Валерий К b16b1c08
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+3 Дмитро Карпенко
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1) Партия. Создать партию "Объединенная оппозиция" из всех оппозиционеров, которые выехали с россии. Они должны заявить, что в россии заниматься оппозиционной деятельностью невозможно, власть их преследует (убивают, садят, выгоняют из страны), поэтому они будут действовать из-за рубежа.
2) Телеканал. Создать оппозиционной партии свой телеканал. путин тратит на пропаганду в россии 2 млрд долларов в год. Западу тратить на этот канал столько же - на контент и на продвижение этого контента в интернете.
3) Санкции. Полное эмбарго на российский экспорт. Запрет ввозить любые российские товары в страны Запада.
4) Оружие. Поставить в Украину тяжелое оружие. Танки, самолеты, ракеты.
молодь не підтримує. 70% не підтримує.
і чим вища вікова категорія - тим більше стовпчик підтримки збільшується.
проглядаеється закономірність на діаграмі. Зліва направо стовпчики ростуть.
Про що це говорить?
Молодь не дивиться телевізор. Молодь отримує інформацію з телевізора. Вона дивиться і росіські джереал і українські і західні. Вона може дивиться і провладних спікерів і опозиційних блогерів.
А чим вища вікова категорія - тим більше людей з цієї групи отримують інформацію з телевізора.
Старе покоління майже повність підтримує війну.
Представне, що в голові в людини, яка 8 років дивилась інформацію тільки по телевізору, і на разу не бачила опозиційних блогерів, які всю ту інформацію спростовують.
Така людина вірить і що в україні нацизм і про зеленського наркомана і в біолабораторії в в усе.
Представте людину , якій 8 років малювали схиблену картинку світу і ні разу правди не показували.
Якби ми мали опозиційні російські канали - ми б мали 70/30 непідтримку війни.
і росія. і країни азії, і африка.
європа теж колись була дикунська і диктаторська.
просто потрібно попрацювати над встановленням демократії в росії.
з росії потрібно зробити національну державу. щоб всі колонії вийшли з складу росії.
і потрібно її демократизувати. насильно цивілізувати росіян! потім ввести до складу єс і нато.
щоб був великий союз європейських народів від лісабона до владивостока.
чи ти хочеш ці території китайцям віддати?