В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Свято-Покровському Балтсько-Феодосійському чоловічому монастирі, управлінні Балтської єпархії УПЦ МП та резиденції митрополита Балтського та Ананьївського Олексія (Сергія Гроха) Служба безпеки України 9 грудня проводила контрдиверсійні заходи.
Про це Суспільному повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначили в СБУ, такі заходи провели, щоб виявити пропагандистські матеріали та проросійську літературу, в яких може йтися про виправдовування або заперечення збройної агресії РФ проти України.
В єпархіальному управлінні СБУ виявила портрет патріарха Кирила. Крім цього, в монастирі знайшли видану у РФ літературу з пропагандою "русского мира", за якою навчаються у семінаріях та парафіяльних школах. Виявили також і матеріали з інструкціями для запобігання зближенню УПЦ з ПЦУ та запереченнями канонічності ПЦУ.
За даними служби, Сергій Грох (митрополит Балтський та Ананьївський Олексій) підтримує контакт з місцевими представниками колишньої "Партії регіонів", а мешканець монастиря, архідиякон, зі слів родичів, має зв’язки у РФ та відвідував Москву після 2014 року. Частина монахів єпархії, за інформацією СБУ, продовжують підтримувати релігійний зв'язок із представниками РПЦ.
СБУ наразі вирішує, як кваліфікувати знайдені матеріали.
Будь ласка, зачекайте...
Вам не здається, якоюсь дивною ця новина, кеп?
https://facebook.com/nikita.poturaev/posts/pfbid0nzJWBkaMqLRGmeezSHxUxg37J1v2FVdvHLSa6XAMfCFjQG9dxNwsVFLhg8wJMPV5l
"На глибоке переконання більшості членів комітету, сьогодні в Україні і немає Церкви або релігійної організації, яка була б частиною релігійних інституцій держави-окупанта і вбивці, або керувалася б звідти - тобто таких просто не існує."
"ми радимо тим громадянам і народним депутатам України, які вважають - разом з воєнними злочинцями і терористами путіним, гундяєвим та пєсковим, УПЦ невід'ємною частиною рпц, а отже вважають заборону рпц одночасною забороною УПЦ, добровільно оформити у СБУ явку з повинною."
чи може ви там бачите якійсь інший, недоступний мені зміст?
"Діяльність Російської православної церкви, релігійних організацій (об'єднання), які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації (об'єднання) входять до структури (є частиною) Російської православної церкви, а також релігійних центрів (управління), які входять до складу чи визнають (декларують) у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях Російській православній церкві на території України заборонена."
Крім того
"Діяльність іноземних релігійних організацій, які прямо або опосередковано, в тому числі через публічні виступи керівників, підтримують збройну агресію проти України, заборонена на території України."
і навіть назва "УПЦ" яку використовує кацапська секта - незаконна
"Релігійна організація, в тому числі релігійна громада, використовує в своїй назві (як повній так і скороченій), найменуванні слово "православний" або "православна" у відповідних відмінках виключно у випадку, якщо ця релігійна організація у канонічних та організаційних питаннях підлегла Православній Церкві України.
детальніше тут
Ци треба не тільки насцяти на голови, щоби зрозуміли, що це не св'ята вода?
Цікаво, а портрет якого "поцреарха" сподівалися там знайти?
І, О! Як дивно! У гнізді московитського сатанату знайшли брошурки про "вєлічіє расіси", і "о чьом гаварілі старци двадцатаго века относітєльно так називаємога томоса"?
Я розумію, що це чисто процесуальні дії, мета яких узаконити все те що давно треба було зробити з цими московськими лярвами, але читаючи подібне трохи сміюсь.
Схоже вони впевнені в своїй безкарності....
Що тут дивного, це ж їхній начальник-предстоятель.
Згадайте, що казав намісник Святогірської лаври в наступну неділю після перших кацапо-ракетних прильотів по лаврі. Він казав, що патріарх куріл - ето наше всьо!