В Управлінні Балтської єпархії УПЦ МП СБУ знайшла пропагандистські матеріали з РФ та портрет патріарха Кирила. ФОТОрепортаж

У Свято-Покровському Балтсько-Феодосійському чоловічому монастирі, управлінні Балтської єпархії УПЦ МП та резиденції митрополита Балтського та Ананьївського Олексія (Сергія Гроха) Служба безпеки України 9 грудня проводила контрдиверсійні заходи.

Про це Суспільному повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначили в СБУ, такі заходи провели, щоб виявити пропагандистські матеріали та проросійську літературу, в яких може йтися про виправдовування або заперечення збройної агресії РФ проти України.

В єпархіальному управлінні СБУ виявила портрет патріарха Кирила. Крім цього, в монастирі знайшли видану у РФ літературу з пропагандою "русского мира", за якою навчаються у семінаріях та парафіяльних школах. Виявили також і матеріали з інструкціями для запобігання зближенню УПЦ з ПЦУ та запереченнями канонічності ПЦУ.

За даними служби, Сергій Грох (митрополит Балтський та Ананьївський Олексій) підтримує контакт з місцевими представниками колишньої "Партії регіонів", а мешканець монастиря, архідиякон, зі слів родичів, має зв’язки у РФ та відвідував Москву після 2014 року. Частина монахів єпархії, за інформацією СБУ, продовжують підтримувати релігійний зв'язок із представниками РПЦ.

СБУ наразі вирішує, як кваліфікувати знайдені матеріали.

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