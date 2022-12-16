У Маріуполі спостерігають посилене переміщення російської техніки у напрямок Запоріжжя, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Маріуполі посилилось переміщення військової техніки РФ - БТРів, гаубиць, гармат та живої сили у напрямок Запоріжжя.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Військова ситуація в Маріуполі та навколо: знову посилилось переміщення в напрямку Бердянськ - Мелітополь. Вийшло в пріоритет. БТРи, гаубиці, артилерія, вантажівки з військовими, з причепом гармат. Все рухається в Запорізьку область. Сьогодні знов помічено позначки "Z". До того V та V у квадраті", - написав Андрющенко.
Також в окупований Маріуполь прибули підрозділи ОМОН з Пітеру та від сьогодні розпочали патрулювання вулиць. Основне завдання, яке звучить зсередини окупаційної адміністрації - на випадок масових протестів через соціальне незадоволення.
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Но запад пока его не решается давать. Или боятся ответа россии, или боятся неопределенности "что будет когда россия проиграет? что она может на это сделать? как может ответить путин?"
Или дают путину пока шанс самому выйти из Украины, чтобы не позорить его военным поражением.