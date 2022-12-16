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Воїни 15-ї окремої бригади артрозвідки отримали три DAFи, два причепи та спецобладнання. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Петро Порошенко на східному фронті передав бійцям 15-ї окремої бригади артрозвідки три DAFи та два причепи, а також спеціальне обладнання.

 Як розповів п’ятий Президент, це одна з бригад, в яку в рамках проекту "Очі Арти" постачають БПЛА Poseidon, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Ця бригада артилерійської розвідки працює на найгарячіших напрямках на Сході. За те, щоб їх екіпаж аеророзвідки політав на секторі — черга. Настільки вони майстерні у нищенні росіян", – розповідає Порошенко.

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"Нещодавно на нулі, на дуже гарячому напрямку, ворог почав інтенсивний обстріл екіпажу. Дві години їх поливали усім, градами, чим тільки можна. Команда була — на евакуацію. Але коли стрілянина стихла, перед відходом екіпаж вирішив знову піднятися в небо. Завдяки цьому рішенню вони помітили, що ворог намагається здійснити прорив на цьому напрямку. 6 трупів росіян, згорілий танк і БМП та ще інша знищена російська техніка — так завершився "прорив" для ворогів", – зазначає Петро Порошенко.

Воїни 15-ї окремої бригади артрозвідки отримали три DAFи, два причепи та спецобладнання 01

"Настільки круті ці хлопці та дівчата. І хочуть бути ще більш вбивчими для ворога. Тому саме 15-та бригада після двох розвідбатів оперативних командувань "Південь" і командування Десантно-штурмових військ отримала спеціальні безпілотні літальні апарати Poseidon. Зараз закінчується навчання", – розповів Порошенко.

"Ми дуже чекаємо вже екіпажі з бойовим застосуванням", – зазначив він.

Воїни 15-ї окремої бригади артрозвідки отримали три DAFи, два причепи та спецобладнання 02

"До нас звернулися із проханням, щоб ми забезпечили бригаду автомобільною технікою. Тож ми передаємо три DAFи і два причепи зі спеціальним обладнанням, яке підвищить ефективність дії бригади. Я з приємністю вручаю ключі", – говорить Порошенко.

Ракетні обстріли, якими сьогодні росіяни тероризують всю країну, тут, на Сході, майже щодня. "От можете собі уявити, що зараз при нас полетіла ракета. Ми її бачимо", – зауважив Порошенко.

Військові бригади подякували за надану допомогу, відзначивши, що вантажівки дуже необхідні для ефективного виконання завдань.

Воїни 15-ї окремої бригади артрозвідки отримали три DAFи, два причепи та спецобладнання 03

Як відомо, Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" законтрактували понад дві сотні вантажівок Leyland DAF. Автівки після техогляду перевозяться у Польщу, а звідти – в Україну.

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

Воїни 15-ї окремої бригади артрозвідки отримали три DAFи, два причепи та спецобладнання 04

У серпні Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" домовились з виробниками про унікальну програму із постачання в українську армію комплексів БПЛА оперативного рівня "Очі Арти" на базі безпілотників "Poseidon".

Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

Воїни 15-ї окремої бригади артрозвідки отримали три DAFи, два причепи та спецобладнання 05

Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Крейсерська швидкість 75 км/год. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів. Підготовка операторів БПЛА організована на базі одного з навчальних центрів ЗСУ.
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Топ коментарі
+16
Дякую, мій Президенте та ГО " Справа Громад"!Нехай оберігає ,Вас, Господь.
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16.12.2022 17:30
+15
Замість того, щоб запитати у Притули, де його Спартани, Чмут все шукає, до чого б доїбатися в Спартанах Порошенка
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16.12.2022 17:25
+14
Дякую сьмомому Президенту України
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16.12.2022 17:42
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Замість того, щоб запитати у Притули, де його Спартани, Чмут все шукає, до чого б доїбатися в Спартанах Порошенка
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16.12.2022 17:25 Відповісти
Притула засновник військово космічних сил України(ВКС) рогозін рядом нє стоял
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16.12.2022 17:45 Відповісти
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16.12.2022 17:54 Відповісти
Дякую, мій Президенте та ГО " Справа Громад"!Нехай оберігає ,Вас, Господь.
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16.12.2022 17:30 Відповісти
Куди пішли декілька десятків мільйонів грошей донаторів фонду Прітули? А от сюди. На Євєнт. Оренда концертного залу виготовлення печатної продукції реклама фуршет банкет й так далєє по списку. Й абсолютно все це за гроші, які мали б піти на ЗСУ, але підуть на попіздєть й побухать
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16.12.2022 17:41 Відповісти
Дякую сьмомому Президенту України
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16.12.2022 17:42 Відповісти
Шоо, знову "барига-крадій Порошенко" відмітився!
А як же самий "чесний і свій в доску"? Все відосики пиляє! Не соромно вам 73%? Хоча де їм буде соромно-вони "хоть паржом"!
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16.12.2022 17:48 Відповісти
А відоси пиляє за кошт платників податків і навіть не червоніє. Постійно реєструє нові телеканали за кошти платників податків, а армію забезпечують ось такі "бариги", а чесні Бені, яких приютив Вова, кожного місяця з бюджету отримують мільярди, то по рішенню суду, то по пробаченню боргів Вови і його молодої риго-слуго-команди.
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16.12.2022 17:57 Відповісти
Дякуємо, шановний Петре Олексійовичу і "Справі Громад". Ваша допомога захищає бійців і Україну!
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16.12.2022 17:48 Відповісти
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16.12.2022 17:50 Відповісти
Дякую Петру Олексiйовичу, до речi, а що там чутно про кучму с зятьком, на айситиви грошi просять на свiй контент, бэднягi.
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16.12.2022 18:13 Відповісти
А нарід 73% обливав брудом Петра Олексійовича, сміявся і біг, як ошпарений під дією нпаркоза російської і Беня-Вова пропаганди на виборчу ділянку віддати свій голос за Беню і його слуг. Можливо і правильно нарід поступив, воно і видно, що Беня не вилазиить з фронту, везе і везе техніку, зброю, сам не досипає не доїдає, так 73%? Чи Беня чернує, коли наповниться бюджет, щоб забрати собі ще щось, будучи в розшуку по всьому світу. Хто ж його тут прикриває?
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16.12.2022 18:26 Відповісти
7й Президент України Порошенко П.О. ніяк не не вгамується. Кожен раз передає усякі вподобайки для ЗСУ і це добре для України.
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16.12.2022 18:36 Відповісти
Мій гетьман!
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16.12.2022 22:42 Відповісти
 
 