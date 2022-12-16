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Сарана-трансформер, кінець "русского мира", інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Сарана-трансформер, кінець русского мира, інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

...та дуже швидко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про виведення військ з України до кінця року не може бути й мови, - Пєсков

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди з оточення Зеленського хочуть замінити Залужного на Сирського, - The Economist

Сарана-трансформер, кінець русского мира, інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Усе за планом

Сарана-трансформер, кінець русского мира, інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Варто було б дочитати

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний - Міллі: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця

Сарана-трансформер, кінець русского мира, інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Інструкція для росіян

Сарана-трансформер, кінець русского мира, інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Слава ЗСУ!

Сарана-трансформер, кінець русского мира, інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Заслужил...

Сарана-трансформер, кінець русского мира, інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

У Гаагу, так у Гаагу

Сарана-трансформер, кінець русского мира, інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Сарана-трансформер

Сарана-трансформер, кінець русского мира, інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Страшне...

Сарана-трансформер, кінець русского мира, інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

...нарешті

Сарана-трансформер, кінець русского мира, інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Кінець "русского мира"

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16.12.2022 18:30 Відповісти
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16.12.2022 18:31 Відповісти
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16.12.2022 18:44 Відповісти
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16.12.2022 18:52 Відповісти
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16.12.2022 22:22 Відповісти
 
 