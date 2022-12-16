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Сарана-трансформер, кінець "русского мира", інструкція для росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
...та дуже швидко
Читайте на "Цензор.НЕТ": Про виведення військ з України до кінця року не може бути й мови, - Пєсков
Читайте на "Цензор.НЕТ": Люди з оточення Зеленського хочуть замінити Залужного на Сирського, - The Economist
Усе за планом
Варто було б дочитати
Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний - Міллі: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця
Інструкція для росіян
Слава ЗСУ!
Заслужил...
У Гаагу, так у Гаагу
Сарана-трансформер
Страшне...
...нарешті
Кінець "русского мира"
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Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.12.2022 18:30 Відповісти Мені подобається 27
Владислав Васильченко
показати весь коментар16.12.2022 18:31 Відповісти Мені подобається 19
Алекс Скела
показати весь коментар16.12.2022 18:44 Відповісти Мені подобається 4
саша паламарчук
показати весь коментар16.12.2022 18:52 Відповісти Мені подобається 11
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Saskia Jansen
показати весь коментар16.12.2022 22:22 Відповісти Мені подобається 2
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