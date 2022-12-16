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У полон ЗСУ здалися восьмеро окупантів з Луганщини, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

СБУ допитує ще 8 учасників незаконних збройних формувань, які здалися в полон.

Про це повідомляє управління СБУ в Луганській і Донецькій областях, передає Цензор.НЕТ.

"Успіхи Збройних сил України на фронті змушують учасників російсько-гібридних військ панікувати. Примусово мобілізовані бойовики незаконних збройних формувань "Л\ДНР" масово кидають зброю та здаються в полон.

Служба безпеки України допитує цей контингент "вояків" та збирає доказову базу злочинів росіян проти України для міжнародних судів.

Так ще 8 учасників терористичних угруповань днями здалися в полон українським військовим. Усі вони мешканці окупованих Ровеньок, Стаханова, Алчевська та селища Хороше на Луганщині. Декілька з них вже мали бойовий досвід у 2014 році. Але більшість із них були "мобілізовані" російськими військовими та представниками окупаційних правоохоронних органів посеред вулиці.

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За їх словами, до путінського війська забирали навіть бомжів, яких змушувати ночувати на вулиці через захворювання та вошей. Їх насильно привозили до військоматів, вимагали документи та вже не випускали.

Командування розподілило їх до 6-го козачого полку на різні посади й відправило до селища Володимирівка, а звідти – у лісосмугу неподалік Ягідного та Бахмутського.

Під час контрнаступу ЗСУ бойовики були захоплені в полон.

Наразі із полоненими проводяться відповідні слідчі дії для документування їх злочинів проти України. Вони співпрацюють зі слідством та закликають співслужбовців скласти зброю.

Операція з викриття бойовиків проводилась співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з військовослужбовцями Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

У полон ЗСУ здалися восьмеро окупантів з Луганщини, - СБУ 01
У полон ЗСУ здалися восьмеро окупантів з Луганщини, - СБУ 02
У полон ЗСУ здалися восьмеро окупантів з Луганщини, - СБУ 03
У полон ЗСУ здалися восьмеро окупантів з Луганщини, - СБУ 04
У полон ЗСУ здалися восьмеро окупантів з Луганщини, - СБУ 05
У полон ЗСУ здалися восьмеро окупантів з Луганщини, - СБУ 06
У полон ЗСУ здалися восьмеро окупантів з Луганщини, - СБУ 07
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Топ коментарі
+48
Плохо. Приходилось кормить всю Украину и Евросоюз.
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16.12.2022 19:37
+34
а, теперь кормят вшей...
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16.12.2022 19:40
+13
везунчики
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16.12.2022 19:27
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везунчики
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16.12.2022 19:27 Відповісти
Їм що, до 2014 року погано жилося
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16.12.2022 19:31 Відповісти
Плохо. Приходилось кормить всю Украину и Евросоюз.
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16.12.2022 19:37 Відповісти
а, теперь кормят вшей...
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16.12.2022 19:40 Відповісти
вони здались...воші у відчаї..голодують
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16.12.2022 20:28 Відповісти
та вони в основному тільки ахметова годували, а ахметов годував "сук православних" і ригів.
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16.12.2022 21:30 Відповісти
На жаль, не росіяни. Тому, їхня цінність нульова.
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16.12.2022 19:43 Відповісти
Цеж чому ? Солдата якого прозвали Чмонею був із Горлівки і він був не військовим, а вчителем
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16.12.2022 20:46 Відповісти
Не сосем конченные , правильно сделали , что сдались
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16.12.2022 20:06 Відповісти
На разбор завалов.
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16.12.2022 20:10 Відповісти
кому вони нах..потрібні...це не кадирівці ,ні вагнеревці..таке собі--істоти
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16.12.2022 20:25 Відповісти
Зрадники Україні, ті хто кликав сюди війну і відкрив двері терористам, щоб вони вбивали українців. А сьогодні і самі пішли в окопи захищати свою недореспубліку, недообласть.
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16.12.2022 20:33 Відповісти
Здались, щоб сидіти в теплі і жерти. Хай завали розбирають.
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16.12.2022 20:36 Відповісти
Фото лугандійців не обов'язково було викладати ,, їхніх рил там однаково не видно .!
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16.12.2022 21:01 Відповісти
Так я не зрозумів - в заголовку йдеться про те, що "здались", а в тексті - що "Під час контрнаступу ЗСУ бойовики були захоплені в полон."

Так здались, чи таки були захоплені?
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16.12.2022 21:11 Відповісти
А какая разніца? Редактори Цензору заразились зєльоной болєзню невігластва.
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16.12.2022 21:49 Відповісти
Вижили під час контрнаступу ЗСУ і не встигли втекти.
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17.12.2022 06:04 Відповісти
 
 