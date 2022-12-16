Пам’ятник Пушкіну демонтували в Дніпрі. ФОТО

Сьогодні, 16 грудня, у Дніпрі демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook заступник мера Михайло Лисенко.

Пам'ятник Пушкіну у Дніпрі стояв на проспекті, який раніше мав його ім'я, а тепер називається "Лесі Українки".

Погруддя зняли співробітники комунальних служб міста.

За словами Лисенка, пам'ятник відвезли на територію одного з комунальних підприємств Дніпра, де його зберігатимуть під охороною.

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