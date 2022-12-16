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Пам’ятник Пушкіну демонтували в Дніпрі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

дніпро,пушкін

Сьогодні, 16 грудня, у Дніпрі демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook заступник мера Михайло Лисенко.

Пам'ятник Пушкіну у Дніпрі стояв на проспекті, який раніше мав його ім'я, а тепер називається "Лесі Українки".

Погруддя зняли співробітники комунальних служб міста.

За словами Лисенка, пам'ятник відвезли на територію одного з комунальних підприємств Дніпра, де його зберігатимуть під охороною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві приберуть погруддя Пушкіна та меморіальну дошку Ванді Василевській

Пам’ятник Пушкіну демонтували в Дніпрі 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Цікаво яке відношення мав той опушкін до Дніпра?
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16.12.2022 20:25
+15
кацапська **** !!!!

і нехай хтось спробує кинути в мене камінь, якщо це не так...
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16.12.2022 20:24
+11
сашуньку іради свалілі!
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16.12.2022 20:28
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кацапська **** !!!!

і нехай хтось спробує кинути в мене камінь, якщо це не так...
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16.12.2022 20:24 Відповісти
Суррогатний Байрон.
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16.12.2022 20:32 Відповісти
нєт, он нє Байрон,
он д р у г о й -
он просто шустрий
е п і г о н
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16.12.2022 20:49 Відповісти
Постамент гарний, але порожній 😢
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17.12.2022 02:51 Відповісти
Може погруддя Дантеса поставити? 😕

"Від вдячного українського народа" 😂
А що, замочив афро- кацапа...
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17.12.2022 02:54 Відповісти
Цікаво яке відношення мав той опушкін до Дніпра?
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16.12.2022 20:25 Відповісти
Таке ж, як гібрид ерзі з ханти, що живе у якійсь сизрані, до Київської Русі.
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16.12.2022 20:30 Відповісти
Andry Moon---перепливав... як чмобіки..які втікали з Херсону
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16.12.2022 20:33 Відповісти
яке -яке ? то він там народився , вчився .....дід його шахтарем був , він від того такий чЬОрнявий .

+
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16.12.2022 21:19 Відповісти
Він там хворів, коли їхав до Одеси. На головному проспекті Дніпра (колись Карла Маркса) є будинок, де Пушкін мешкав, коли лікувався.
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17.12.2022 05:07 Відповісти
І, до речі, в подяку за гостинність та допомогу подарував Дніпру (тоді Катеринославу) "Мідну бабусю" - скульптуру Катерини Другої, що була спадщиною Наталії Миколаївни від діда Гончарова. Статуя зникла в роки гитлеровської окупації.
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17.12.2022 05:12 Відповісти
сашуньку іради свалілі!
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16.12.2022 20:28 Відповісти
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16.12.2022 21:50 Відповісти
Питання, нафіга зберігати цю імперську особу, а точніше його пам'ятник? Щоб потім повернути на місце? Чи він представляю якусь ціннясть місту Дніпру, мабуть його відкрив, чи побудував тут якісь будинки, школи? Ні, пудрив мізки українцям нав'язаною пропагандою.
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16.12.2022 20:28 Відповісти
В зерновоз і ефіопським дітлахам..
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16.12.2022 20:29 Відповісти
Вiн ефiопським дiтлахам майже родич.
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16.12.2022 20:34 Відповісти
У лукаморья дуб спилили и сашку пушкина свалили.
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16.12.2022 20:32 Відповісти
у лукоморья, тобто на Кінбурні, зараз інших сашок валять ЗСУ
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16.12.2022 20:51 Відповісти
а шо там активістки роблять?
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16.12.2022 20:34 Відповісти
А що взагалі оПушкін робив у Дніпрі?
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16.12.2022 20:34 Відповісти
В служебной командировке был. По линии министерства иностранных дел (коллегии, по тогдашнему).
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16.12.2022 20:55 Відповісти
Вивчайте історію. Він там мешкав кілька місяців, коли захворів по дорозі на Одесу. А коли вилікувався, подарував місту статую Катерини Другої - "Мідну бабусю", що була пам'яткою міста (навіть після революції стояла, як подарунок Пушкіна) аж до німців, які ії вкрали.
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17.12.2022 05:17 Відповісти
Таку історію кацапи написали за кожне місто, що хтось їхав і зупинявся, чи попісяв десь за кутом. Можливо була зустріч з Дідом Морозом? Все це неправда і навішування своєї пропаганди. Місто Дніпро, краще б мав назву Січеслав, має свою славну історію, але в місті немає пам'ятника жодному Гетьману, жодному українському герою, які відкрили і побудували це місто. Тільки імперська сволота, яка знищувала все українське.
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17.12.2022 09:19 Відповісти
Ну, поцікавтеся:
https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/404490-dom-ynzova-zdes-zhyl-pushkyn-rabotal-podmohylnyi-y-uchylsia-svetlov
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17.12.2022 16:38 Відповісти
На черзі Одеса
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16.12.2022 20:35 Відповісти
так я ж написав...на історічєскую..
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16.12.2022 20:35 Відповісти
ефіоп його мать
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16.12.2022 20:42 Відповісти
Дійсно, пам'ятник африканцю в Україні -моветон.
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16.12.2022 20:46 Відповісти
В Дніпрі і області було багато козаків, організовувались і будувались Січі, але чомусь міські голови і депутати не винесли рішення і не встановили жодного пам'ятника реальним відкривачам міста під назвою Половиця, Кадаки, Мандриківка, Сухачівка та інші. А вони тут були, вони тут все будували і захищали, але про них ніхто не знає, зато понаставили пам'ятники кацапським зайдам, їх с лугам, зрадникам і окупантам, повідкривали розкішні храми їхній КДБешній секті-церкві УПЦ МП. Скільки будемо наступати на граблі?
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16.12.2022 20:48 Відповісти
Разве плохо? ХОРОШО!!!
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16.12.2022 20:53 Відповісти
Не прошло и года....сами руцкий мир содержим и сами удивляемся, почему кацапня прет "спасать" своих в Украину
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16.12.2022 20:55 Відповісти
Не велика потеря. Русня памятников Пушкина ставила как в совке ленинов - чтобы отметится как собаки, что это "наше место".
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16.12.2022 21:05 Відповісти
Да..я фуфлогон...я Мавзолейный Лохотрон а в дяревне Смоленск...вне Малоярославец...Наш Император Наполеон обосрал...он,,я Пушкин Лохотрон...в дяревне Бородино...мы обосрались по самое Дерьмо 🤣🤣🤣
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16.12.2022 21:06 Відповісти
москалі самі стверджують що мають "вєлікую русскую літературу"
яка душила літератури інших народів російської імперії/

а фізика чи хімія - вони ані русскіє ані німецькіє.
вони не затуляють своїми "законами правопісанія і правочітанія" рти іншим народам
німецька формула Шрьодінгера така сама як англійська формула Шрьодінгера
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16.12.2022 21:11 Відповісти
На Западе таблицу Менделеева просто называют "переодической системой элементов".Это только тупым совкам внушали что это таблица Менделева.На самом деле ее задолго до Менделеева описали в Германии и Англии.
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16.12.2022 21:14 Відповісти
Який в жопу курчатовій? - Резерфордій!

Происхождение названия

Советские учёные, первыми заявившие о синтезе нового элемента, предложили название курчатовий (Kurchatovium, Ku) в честь выдающегося советского учёного-физика И. В. Курчатова[9].

В 1992 году совместная рабочая группа Международного союза теоретической и прикладной химии и Международного союза теоретической и прикладной физики по трансфермиевым элементам (англ. Transfermium Working Group) оценила заявки об открытии элемента 104 и сделала вывод, что обе группы привели достаточные доказательства его синтеза и честь открытия должна быть разделена между ними[10].

Американцы ответили на выводы комиссии, заявив, что она придаёт слишком большое значение результатам группы Объединённого института ядерных исследований. В частности, они указали, что за 20 лет советские учёные несколько раз изменяли детали своих заявлений о свойствах нового элемента, что советские учёные и не отрицали. Они также обвинили TWG в том, что та чересчур доверяет химическим опытам, проведённым советскими учёными, и что в комиссии нет квалифицированных специалистов. TWG ответила, что это не имеет значения и что они учли все возражения, приведённые американской группой, и заявили, что не находят причин для пересмотра их заключения о приоритете открытия[11]. В конце концов, ИЮПАК использовал название, предложенное американцами[12], что может некоторым образом указывать на то, что они изменили своё решение.

В 1994 году Международный союз теоретической и прикладной химии предложила название «дубний», поскольку название «резерфордий» было предложено для 106-го элемента, и Международный союз теоретической и прикладной химии считал, что группа Объединённый институт ядерных исследований должна быть достойно почтена за их вклад. Однако на этом спор по поводу названий для элементов 104-107 не закончился. Только в 1997 году дискуссия была завершена, и для 104-го элемента было принято текущее название «резерфордий», а для элемента 105 - название «дубний».

Название «резерфордий» в честь выдающегося английского физика Эрнеста Резерфорда было принято Международным союзом теоретической и прикладной химии в 1997 году (одно время «резерфордием» назывался 106-й элемент - сиборгий). До принятия этого названия элемент назывался «уннильквадием», обозначение Unq (в соответствии с общим соглашением о наименовании элементов, названия которых пока не утверждены, от латинских названий цифр 1, 0 и 4).
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16.12.2022 22:43 Відповісти
Гаразд помилився, давно просто туди не заглядав, а коли таке було років багато тому, ну лоханувся можна подумати, що ви не помиляєтеся десь і що треба по хамськи як ворогові відповідати
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16.12.2022 23:08 Відповісти
Так я ж нєжно, по-дружеськи, - ще й зі смайликом. )))
Не беріть близько до серця, - в інторнетах всьо буває.
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16.12.2022 23:18 Відповісти
Який в жопу курчатовій?
затер свої пости після вашого комента "Ізобар", стало не зручно, помітив тут багато грубих людей, за рік спілкування в такому середовищі, можна втратити все людське
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16.12.2022 23:17 Відповісти
Ну, і нахвіга витерли свій пост? Нормальний пост був...
Він сподвиг мене дізнатися про курчатовій (резерфордій).
Я ж не хвізік, - я лірік.
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16.12.2022 23:21 Відповісти
Я бачу що Ви науку поважаєте "Ізобар" нік, що має фізичний актуальний сенс, якого не розшифрує простий невчений дядько, тому образ немає, але тут багато важких людей і вони один одному грубять через дивана ,зрозуміло війна, але навпаки потрібно згуртовуватися, а не розділятися згодні
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16.12.2022 23:27 Відповісти
Єс, іт із.
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16.12.2022 23:31 Відповісти
Музику в стилі hard, heavy слухаєте якщо та то що то запропоную цікаве живе, хай не нове але захопить, все ж таки п'ятниця
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16.12.2022 23:41 Відповісти
Захоплююся українським антикацапським народним фольклором

Пропоную послухати мощну вещ, - "Ой, чий то танк стоїть?"

https://soundcloud.com/nikitamoiseyev/oy-chi-to-tank-stot-narodna?in=nikitamoiseyev/sets/pisni-sprotivu

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16.12.2022 23:54 Відповісти
Хорошо ! Вам всего лучшего добра и счастья вашей семье , пойду отдыхать, если что на связи Украина победит и мы с Вами возможно познакомимся выпьем за победу , мне почему то верится в такое, так просто должно быть дружище ,ну а это бонус для хорошего человека
https://www.youtube.com/watch?v=DklKuioUuLw&list=RDDklKuioUuLw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=8zOl3kg2lAE
https://www.youtube.com/watch?v=kN-uqb6MsaI
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17.12.2022 00:55 Відповісти
Rammstein - Deutschland _ Адаптація українською (cover by Grandma's Smuzi)

https://www.youtube.com/watch?v=s8hWzyHmxgQ

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17.12.2022 01:22 Відповісти
Відновлюю один із поваги до Вас
Цікаво ,а яка доля чекає хіміків ,фізиків, математиків Менделєєва, Ейлера ,Чебишева,Кюрі ,Лобачевського, Сахарова, Попова, Курчатова та інших адже таблицю Менделєєва або її елемент курчатовий не перейменуєш , зрозуміло, що в точних науках змін не буде ,адже з роботами німецьких вчених Гауссом, Вебером, Герцем, Лауе, нічого не сталося, після падіння третього рейху
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16.12.2022 23:55 Відповісти
знав одного ефіопа тут в США.
за його словами, більшість ефіопів досі поважають росію.
пропоную всі бюсти пушкіна відправити в ефіопію.
бартером за каву.

до речі, саме ефіопи відкрили світу каву.
вони називають її "бунну" і п'ють з сіллю
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16.12.2022 21:06 Відповісти
Пушкин по моему в Украине имеет отношение только к Одессе и Каменка. Весьма условно Корец. Поэтому в Украине надо оставить только три памятника, а остальные установить по назначению в качестве рекламы в местных секс шопах.
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16.12.2022 21:08 Відповісти
Давно пора. І не тільки в Дніпрі. За його поему "Полтава". І вивезти краще на смітник. Там йому саме місце. Так буде справедливо. Ім'ям Мазепи називають в Україні вулиці, а тому, хто його ганьбив місце на смітнику.
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16.12.2022 21:09 Відповісти
Сашко Гарматний
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16.12.2022 21:12 Відповісти
господи,сколько же этого дерьма по всей Украине понаставили то?!
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16.12.2022 21:25 Відповісти
А нащо його зберігатимуть під охороною? Під охороною, Карл! Чекатимуть коли "наши придут"? Якщо так, то вони прийдуть, поза сумніву.
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16.12.2022 21:26 Відповісти
"Пушкен наша фсё!!!!11"


Семён Скрепецкий. Живопись, масло, холст, 60/40см.
Россияне любят делать отсылки к своей великой русской культуре, но единственное "величие" и отличие этой культуры, это акцентированная имперскость. Вся русская культура вторична, чаще всего она - русифицированный плагиат. Именно русская культура взрастила этот народ, что мы наблюдаем сей час. Пушкин вскармливает путина.
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16.12.2022 21:27 Відповісти
Пушкін, окрім ефіопського коріння, мав також і угро-фінське походження. Про це свідчить, зокрема, і його прізвище, - "пушка" ерзянською мовою означає "липа".

Еще со школы мы хорошо помним об африканских корнях Александра Пушкина. Но,
оказывается, известный поэт может иметь финно-угорские корни. Так же, как и его
няня-сказочница Арина Родионовна. Такую версию высказал историк и филолог из
Киева Ростислав Мартынюк.

"По национальности няня Пушкина была ижоркой
- представительницей небольшого финно-угорского племени, входившего во времена
князя Олега в состав Чуди, - рассказывает он. - Происходила из крепостных села Лампи,
расположенного на берегу одноименного озера. Это довольно известный факт,
установленный пушкинистами. Долгое время Пушкин жил в Болдино Нижегородской
области. Ныне это село стоит в восьми километрах от границы Республики
Мордовия. Поэтому в своих сказках Александр Сергеевич соединил ижорские
предания, рассказанные ему Ариной Родионовной, и мордовские, услышанные им от
местных крестьян".

Одним из аргументов для Мартынюка стало то, что у
Александра Сергеевича кот ученый ходит вокруг дуба по цепи кругом. Известно,
что в некоторых финно-угорских племенах хоронили покойников в кронах дуба.
Когда останки истлевали, кости сыпались на землю. По финским поверьям, именно в
котов после смерти превращались колдуны. Они сторожили дубы. С цепью тоже все
очень просто: на дубы, предназначенные для захоронений, всегда что-то вешали,
например ленточки, лоскутки материи, в поздние же времена - цепи. Таким
образом, пушкинский кот-ученый - мифический финно-угорский шаман,приходящий из
загробного мира. Во многих регионах России хоронили на дубах вплоть до середины
XVIII века. К слову, выражение "ты что, с дуба упал?" означает не что
иное, как возвращение с того света.

Отсюда же происходят и упоминаемые в былинах
священные дубравы - страна мертвых, через которую обязательно должен проехать
герой сказки или предания. И Соловей-разбойник обязательно сидит в кроне дуба,
вокруг которого валяются человеческие кости и черепа.

"Чтобы закончить о Пушкине, скажу, что
фамилия-то у Александра Сергеевича - финно-угорская! - отметил украинский
историк. - Все уцепились в его негритянского прадедушку. А "пушка"
по-мордовски, а если еще более точно, то по-эрзянски - "липа".
Кстати, практически все современные русские фамилии, оканчивающиеся на
"ин" (в том числе, наверное, и Путин), - финно-угорские по
происхождению. Все это можно прочитать в сборнике эрзянского эпоса, вышедшем в
1995 году в Москве под редакцией профессора Александра Шарова. Не верите -
ищите книгу, проверяйте сами. Кстати, до Петра I на территории современной
России славянским языком пользовались исключительно для общения с другими
племенами. В крепостных деревнях между собой говорили на мокшанском, мерянском,
марийском и других финно-угорских языках. А на русском - только с помещиком да
приставом. Кстати, знаете, что такое "ботать по фене"? Это особый
финно-славянский сленг, который использовали русские купцы, объезжая русские
деревни".

Из другого источника мы узнали, что такой знаток
великорусского наречия, как Даль, не понимал языка населения уже в 100 верстах
от Москвы! А костромской крестьянин Иван Сусанин, отдавший жизнь за царя, был
мордвином. Его родня, подавая челобитную царице, платила толмачу за перевод на
русский язык. Мордвином был и другой герой истории - Василий Чапаев.

http://uralistica.com/forum/topics/rol-erzyan-i-moksha-v-1
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16.12.2022 21:35 Відповісти
Це тому,що ти малорос та на розум слабий. Повісь у себе вдома фото ґвалтівника своєї мами.
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17.12.2022 19:22 Відповісти
Треба ще демонтувати пам'ятник Ахматовій у Маріїнському парку в Києві. Те одоробало навмисно поставили лакеї кремля рядом з пам'ятником Лесі Українці, який у 1965 році створили скульптор В.З.Бородай, архітектор А.Ф.Ігнащенко.
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17.12.2022 01:29 Відповісти
А це та російська поетеса, яка ненавиділа Україну і завжди тільки й називала її Малоросія. І яку овоч називав Ахметова.
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17.12.2022 01:32 Відповісти
Ніколи вона не була українкою. А щоб пересвідчитись як спаскудили вид навколо пам'ятника Лесі Українки зайдіть в Маріїнський парк. Анну Ахматову аж ніяк не можна ставити в один ряд з Лесею Українкою, а ідея поставити рядом пам'ятник - це намагання опустити Лесю Українку до рівня Ахматової. Зрештою, який слід залишила Анна Ахматова в українській літературі і культурі крім того, що народилась в Одесі?
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23.12.2022 15:05 Відповісти
символично,- з мотузкою на шії
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30.12.2022 19:08 Відповісти
 
 