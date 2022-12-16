Без світла, без води, зате без Росії: посол Німеччини Фельдгузен передала головування в G7 японському колезі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У зв’язку з завершенням головування Німеччини в "Групі семи" посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен передала символічну булаву послу Японії, яка очолить групу наступного року.
Про це Фельдгузен розповіла у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Без світла, без води, зате без Росії: мені було приємно передати сьогодні головування в групі послів G7 на підтримку реформ в Україні японському колезі", - зазначила Фельдгузен.
Посол додала, що для неї було честю очолювати групу цього року.
Фельдгузен опублікувала фото з послом Японії Мацудою Кунінорі, який від імені Японії головуватиме в групі послів G7 на підтримку реформ в Україні наступного року.
Зустріч дипломатів відбулась 16 грудня, у день нової масованої ракетної атаки РФ, яка призвела до перебоїв з подачею електроенергії та води у столиці.
Мацуда Кунінорі розпочне головувати в групі послів G7 у Києві з 1 січня 2023 року.
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один бовдур ляпнув хєрню не подумавши, тепер інші цю дурню розносять
После Холодной Войны это первый раз.
Параше конец- весь мир против.
Во всем виновата Анналена Бербок...выполнила свои обещания ..предвыборные..😝🤣