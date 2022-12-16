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G-7 (706) Німеччина (4527) Японія (593) Фельдгузен (108)

Без світла, без води, зате без Росії: посол Німеччини Фельдгузен передала головування в G7 японському колезі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У зв’язку з завершенням головування Німеччини в "Групі семи" посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен передала символічну булаву послу Японії, яка очолить групу наступного року.

Про це Фельдгузен розповіла у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Без світла, без води, зате без Росії: мені було приємно передати сьогодні головування в групі послів G7 на підтримку реформ в Україні японському колезі", - зазначила Фельдгузен.

Посол додала, що для неї було честю очолювати групу цього року.

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Фельдгузен опублікувала фото з послом Японії Мацудою Кунінорі, який від імені Японії головуватиме в групі послів G7 на підтримку реформ в Україні наступного року.

Без світла, без води, зате без Росії: посол Німеччини Фельдгузен передала головування в G7 японському колезі 01

Зустріч дипломатів відбулась 16 грудня, у день нової масованої ракетної атаки РФ, яка призвела до перебоїв з подачею електроенергії та води у столиці.

Мацуда Кунінорі розпочне головувати в групі послів G7 у Києві з 1 січня 2023 року.
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Топ коментарі
+7
«Без России»- вот основная позиция Запада!

После Холодной Войны это первый раз.

Параше конец- весь мир против.
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17.12.2022 05:29
+7
Представникам народу, який обрав себе боневтіка президентом, не слід взагалі щось теревенити про меседжі від дипломатів. Не доросли ще.
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17.12.2022 07:23
+5
без **********! ось головний меседж!
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17.12.2022 06:15
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що за дебільний месідж? у кацапів що, у властності вся вода і світло?
один бовдур ляпнув хєрню не подумавши, тепер інші цю дурню розносять
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17.12.2022 04:36 Відповісти
Представникам народу, який обрав себе боневтіка президентом, не слід взагалі щось теревенити про меседжі від дипломатів. Не доросли ще.
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17.12.2022 07:23 Відповісти
звісно не доросли ще, но поумнішали так, що "сивочолий" пролетів, як фанера над Парижем, апріорі 73% розумніші за 27%, як би прихильникам Петра Олексійовича цього не хотілося/ Vox populi vox dei
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17.12.2022 10:28 Відповісти
Ішов, тепер вам краще жити? Кожен день *********?
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17.12.2022 11:12 Відповісти
по-перше 73% виявилися несправжніми, і фактично одразу по виборах розсіялися як туман над полями, по-друге розумнішими вони теж не виявилися, на привеликий жаль, навіть навпаки.
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17.12.2022 23:22 Відповісти
«Без России»- вот основная позиция Запада!

После Холодной Войны это первый раз.

Параше конец- весь мир против.
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17.12.2022 05:29 Відповісти
без **********! ось головний меседж!
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17.12.2022 06:15 Відповісти
сепуку не зробить
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17.12.2022 07:19 Відповісти
Дякуємо "мудрому наріду". Вже священну Гетьманську булаву іноземці передають одне одному, як іграшку. Цікаво, ЗЕ! свою булаву ще не загубив? Чи може подарував G7?
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17.12.2022 07:42 Відповісти
А оце вже "антіресна" ... І булаву ... І Японії... " Кака бы чаво ня вышла ?"
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17.12.2022 08:19 Відповісти
Япония вооружается до зубов...утроила свои вооруженные силы...,а это значит Курилы и Сахалин станут Японией ✌️✊💪
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17.12.2022 09:03 Відповісти
Япония не подписала Итоговый документ об окончании 2 Мировой войны..а это значит юридически Япония и рабZeя как правопреемник дохлого Сссра в состоянии войны...😝
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17.12.2022 09:06 Відповісти
Германия без Северных потопов путлера...
Во всем виновата Анналена Бербок...выполнила свои обещания ..предвыборные..😝🤣
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17.12.2022 09:12 Відповісти
Позавчера с братом были в загнивающей Германии..газа нет..воды нет отопления нет... даже в Ганновере...бедная Европа...😝🤣
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17.12.2022 09:15 Відповісти
 
 