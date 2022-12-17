Швидко він зреагував, молодець, - боєць тероборони 16 грудня з кулемету збив ракету під Києвом. ВIДЕО

Під час масованого ракетного обстрілу території України російськими ракетами боєць тероборони під Києвом збив російську ракету з кулемета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Обозреватель.

На Київщині боєць територіальної оборони вчасно відкрив вогонь по російській крилатій ракеті та збив її. Уламки впали в поле неподалік армійських позицій.

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