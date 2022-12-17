Швидко він зреагував, молодець, - боєць тероборони 16 грудня з кулемету збив ракету під Києвом. ВIДЕО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час масованого ракетного обстрілу території України російськими ракетами боєць тероборони під Києвом збив російську ракету з кулемета.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Обозреватель.
На Київщині боєць територіальної оборони вчасно відкрив вогонь по російській крилатій ракеті та збив її. Уламки впали в поле неподалік армійських позицій.
Топ коментарі
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А скільки їхнім бійцям треба вчитись їх збивати кулеметом?
Молодчинка! Дякую за службу, Воїне!
"- Там якесь надскладне і довге навчання людей, які повинні цим керувати.
- Дев'ять місяців."
Цели скорее всего летят на высоте около <50 метров. Что для Pаtriot не достижимо. min 60m
Ну и 2я, если разместить такие расчеты через 100 метров, можно вполне сбивать ракеты.
по многих видео около 50, поэтому я и написал.
сняты местным населением.
почему около 50, ну судя по размерам пролетающего калибра.
в других случаях по высоте зданий. 2 по 5 этажей. это 30 метров максимум.
50 метров это 16-18 этажей. грубо но примерно понятно.
Слава ЗСУ !