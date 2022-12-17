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Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, тривають обстріли Вугледара та Бахмута, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі росіяни не припиняли обстрілів вздовж лінії фронту та по відносному тилу на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - на щастя, обійшлося без постраждалих, пошкоджене тільки дорожнє покриття.

"На Волноваському напрямку відбувалися періодичні артобстріли Вугледара та околиць міста - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на Донецькому напрямку пошкоджено 5 будинків у Курахівці та 1 будинок у Берестках Курахівської громади. Також під постійним вогнем - Мар'їнка. За попередньою інформацією, без жертв.

На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Бахмуті. В місті пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю. Крім того, впродовж доби обстріли зафіксовано на околицях Соледарської громади: біля Яковлівки, Бахмутського, Роздолівки та Парасковіївки.

Також читайте: За минулу добу росіяни поранили трьох мирних жителів Донеччини, - ОВА

Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, тривають обстріли Вугледара та Бахмута, - ОВА 01
Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, тривають обстріли Вугледара та Бахмута, - ОВА 02
Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, тривають обстріли Вугледара та Бахмута, - ОВА 03
Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, тривають обстріли Вугледара та Бахмута, - ОВА 04
Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, тривають обстріли Вугледара та Бахмута, - ОВА 05
Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, тривають обстріли Вугледара та Бахмута, - ОВА 06
Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, тривають обстріли Вугледара та Бахмута, - ОВА 07

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.12.2022 09:39
+4
Саме про це ***** і мріє.
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17.12.2022 09:38
+2
Здоровий глузд підказав.
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17.12.2022 09:47
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Саме про це ***** і мріє.
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17.12.2022 09:38 Відповісти
Здоровий глузд підказав.
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17.12.2022 09:47 Відповісти
Тому що при владі асфальтовкладальник "какаяразніца" яким керує д'єрмак. І ота "парочка" замість будувати потрібні нам ракети всі гроші спускала на "великекрадівництво"!
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17.12.2022 09:47 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.12.2022 09:39 Відповісти
под Бахмутом таки закидали орки мясом
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17.12.2022 09:55 Відповісти
 
 