Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, тривають обстріли Вугледара та Бахмута, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни не припиняли обстрілів вздовж лінії фронту та по відносному тилу на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - на щастя, обійшлося без постраждалих, пошкоджене тільки дорожнє покриття.

"На Волноваському напрямку відбувалися періодичні артобстріли Вугледара та околиць міста - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на Донецькому напрямку пошкоджено 5 будинків у Курахівці та 1 будинок у Берестках Курахівської громади. Також під постійним вогнем - Мар'їнка. За попередньою інформацією, без жертв.

На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Бахмуті. В місті пошкоджено багатоповерхівку та адмінбудівлю. Крім того, впродовж доби обстріли зафіксовано на околицях Соледарської громади: біля Яковлівки, Бахмутського, Роздолівки та Парасковіївки.

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