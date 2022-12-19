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На Харківщині поки не ідентифікували понад 200 тіл загиблих. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Харківщині поки не ідентифіковані більше 200 загиблих, тіла яких виявили на визволених територіях.

Про це повідомив у телеграмі відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"На деокупованих територіях понад 200 вилучених тіл не ідентифіковані", - зазначили в поліції.

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Зазначається, що 19 грудня харківська поліція отримала три найсучасніші ДНК-лабораторії від американських благодійників, ці комплекси дозволяють проводити експрес-тести ДНК, що значно скоротить процес ідентифікації тіл. Незабаром правоохоронці отримають четверту таку лабораторію.

Вартість цих чотирьох комплексів становить $1,7 млн.

"У вівторок одна з лабораторій відправиться в Ізюм, інші комплекси працюватимуть у Харкові", - зазначили в обласній поліції.

На Харківщині поки не ідентифікували понад 200 тіл загиблих 01
На Харківщині поки не ідентифікували понад 200 тіл загиблих 02
На Харківщині поки не ідентифікували понад 200 тіл загиблих 03
На Харківщині поки не ідентифікували понад 200 тіл загиблих 04
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Очікувано.

Там ще мінімум десятки тисяч замурдованих про яких ніхто не знає і яких знають лише через десятиліття...
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19.12.2022 23:30 Відповісти
Ужас сколько погибших невинных людей. А сколько в киевских лесах ,а с времён майдана ещё СБУшниками замученных, тоже достаточно погибших.
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20.12.2022 00:40 Відповісти
 
 