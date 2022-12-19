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Міністр оборони Болгарії Стоянов прибув з візитом до України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Війна в Україні

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов прибув з візитом до України для обговорення подальшої оборонної співпраці.

Про це написав у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Маю честь вітати міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова в Україні. Вдячний за рішення Болгарії надати допомогу у гарантуванні безпеки України. З нетерпінням очікуємо подальшого розвитку оборонної співпраці між Україною та Болгарією", - йдеться у повідомленні.

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Міністр оборони Болгарії Стоянов прибув з візитом до України 01

Як повідомлялося, парламент Болгарії 16 грудня проголосував за схвалення у другому й остаточному читанні Угоди між Болгарією та Україною про постачання Україні озброєнь, техніки та боєприпасів.
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19.12.2022 23:00 Відповісти
та обов'язково переможемо кацапську орду...
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19.12.2022 23:06 Відповісти
Оце бридко дивитись на наших посадовців в военній формі загранічни гражданськи міністри і зами оборони носять гражданський одяг - приклад на фото до цього повідомлення. В нас же все ОП всі посадовці вдягнули военну форму і кожен чим круче тим краще. Вони шо по кабінетах ползають на животі чи окопи риють в столовках чи нема у бідолашних грошей на цивільний одяг чи на халяву жити привикли собі жінки та дітям теж мабуь стир или форму. Цікаво а уборщіци в ОП теж в формі ? Депутати в цій справі молодці заствили зняту форму своїх з слуг і ОПЗЖ яки її напялили з преших днів війни. Не позорте своїми опухшими рожами солдатьски мундири ! Як вам не соромно Дермак,Резніков.Кирила Тимошенко, Маляр і т.д. та і зеленський теж !
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20.12.2022 03:02 Відповісти
 
 