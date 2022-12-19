Міністр оборони Болгарії Стоянов прибув з візитом до України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Війна в Україні
Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов прибув з візитом до України для обговорення подальшої оборонної співпраці.
Про це написав у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Маю честь вітати міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова в Україні. Вдячний за рішення Болгарії надати допомогу у гарантуванні безпеки України. З нетерпінням очікуємо подальшого розвитку оборонної співпраці між Україною та Болгарією", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, парламент Болгарії 16 грудня проголосував за схвалення у другому й остаточному читанні Угоди між Болгарією та Україною про постачання Україні озброєнь, техніки та боєприпасів.
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