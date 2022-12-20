16-річний хлопець, якого окупанти вивезли в Росію та віддали у прийомну сім’ю, повернувся до України, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Додому в Україну вдалося повернути 16-річного Сергія, якого окупанти вивезли з Донецької області в Росію.

Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"До Дня святого Миколая трапляються дива. От сьогодні таке диво трапилося і в 16-річного Сергія, який майже через 8 місяців повернувся в Україну після того, як його вивезли в Російську Федерацію. Хлопець жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків, однак має сестру, а нині ще й небайдужих співвітчизників, які готові йому допомагати. Після захоплення російськими окупантами рідного населеного пункту, його та багатьох інших дітей вивезли в Донецьк, а згодом до Росії", - розповів він.

За словами омбудсмена, родина, в якій довелося бути хлопцю, мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену. З новою "сім’єю" Сергій не розмовляв.

"На щастя, ставлення в тій родині до нього було не жорстоким, однак увесь час його не покидала думка про те, що він повинен повернутися на Батьківщину. Допомогу знайшов в інтернеті. "Я хочу повернутися з РФ в Україну", – повідомлення, яке відправив Сергій у одному з чат-ботів і отримав відповідь, що йому в цьому допоможуть. Вчора його зустріли на кордоні з Україною й він щасливий, що нарешті вдома. На запитання, що відчув, коли перетнув кордон з Україною, Сергій з найщирішою усмішкою відповів, що був дуже радий.

На вокзалі, де ми його очікували, поблизу Поїзда святого Миколая від "Укрзалізниці" хлопець отримав необхідний для навчання подарунок від Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурата Шахіна", - додав Лубінець.

Він зазначив, що Офіс Омбудсмана України, своєю чергою, подбає про те, аби наш патріот насамперед отримав належну психологічну допомогу та офіційного опікуна в особі сестри, за потреби – медичну допомогу, відновив навчання.

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