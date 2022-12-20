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16-річний хлопець, якого окупанти вивезли в Росію та віддали у прийомну сім’ю, повернувся до України, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Додому в Україну вдалося повернути 16-річного Сергія, якого окупанти вивезли з Донецької області в Росію.

Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"До Дня святого Миколая трапляються дива. От сьогодні таке диво трапилося і в 16-річного Сергія, який майже через 8 місяців повернувся в Україну після того, як його вивезли в Російську Федерацію. Хлопець жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків, однак має сестру, а нині ще й небайдужих співвітчизників, які готові йому допомагати. Після захоплення російськими окупантами рідного населеного пункту, його та багатьох інших дітей вивезли в Донецьк, а згодом до Росії", - розповів він.

За словами омбудсмена, родина, в якій довелося бути хлопцю, мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену. З новою "сім’єю" Сергій не розмовляв.

"На щастя, ставлення в тій родині до нього було не жорстоким, однак увесь час його не покидала думка про те, що він повинен повернутися на Батьківщину. Допомогу знайшов в інтернеті. "Я хочу повернутися з РФ в Україну", – повідомлення, яке відправив Сергій у одному з чат-ботів і отримав відповідь, що йому в цьому допоможуть. Вчора його зустріли на кордоні з Україною й він щасливий, що нарешті вдома. На запитання, що відчув, коли перетнув кордон з Україною, Сергій з найщирішою усмішкою відповів, що був дуже радий.

На вокзалі, де ми його очікували, поблизу Поїзда святого Миколая від "Укрзалізниці" хлопець отримав необхідний для навчання подарунок від Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурата Шахіна", - додав Лубінець.

Він зазначив, що Офіс Омбудсмана України, своєю чергою, подбає про те, аби наш патріот насамперед отримав належну психологічну допомогу та офіційного опікуна в особі сестри, за потреби – медичну допомогу, відновив навчання.

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16-річний хлопець, якого окупанти вивезли в Росію та віддали у прийомну сім’ю, повернувся до України, - Лубінець 01
16-річний хлопець, якого окупанти вивезли в Росію та віддали у прийомну сім’ю, повернувся до України, - Лубінець 02
16-річний хлопець, якого окупанти вивезли в Росію та віддали у прийомну сім’ю, повернувся до України, - Лубінець 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Вітаємо справжнього українця вдома на рідній українській вільній землі...
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20.12.2022 07:45
+9
Это он смог, потому что достаточно взрослый был. А дети возрастом 3 - 5 - 7 - 9 лет что смогут ? Забудут даже, где жили и как их звали, связаться не смогут . . . Сколько таких наших детей русские украли ! И так молодёжи не хватает, а так из-за постепенного обезлюдивания будет тупо мина замедленного действия под будущее страны. Как их потом искать и возвращать ? Добровольно русские не отдадут, а для принудительного возврата нужна оккупация нами всей российской территориии, что маловероятно.
Беда.
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20.12.2022 08:58
+4
"..будет тупо мина замедленного действия под будущее страны. "
А те що за 30-ть рокiв не навчилися спiлкуватися украiнською- то це цiлий фугас...I нинiшнiй ,i на майбутнє..
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20.12.2022 09:45
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Вітаємо справжнього українця вдома на рідній українській вільній землі...
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20.12.2022 07:45 Відповісти
я только не пойму, почему у него на руке обручальное кольцо.
у вас же его на правой руке носят ?
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20.12.2022 08:01 Відповісти
В разводе
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20.12.2022 08:21 Відповісти
учись читать, тормоз белл, "від Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурата Шахіна"

і його ще носять на лівій, коли воно мале стає для правої!
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20.12.2022 08:25 Відповісти
На заході України обручалку на лівій руці носять, якщо католики, греко-католики чи протестанти. На правій у нас носять лише православні.
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20.12.2022 09:02 Відповісти
Що за дурня?? всі носять на правій, не зважаючи на конфесію. Відкрию вам секрет - в Польщі римо-католики, і теж носять на правій. Багато німців також носять на правій, залежить яка земля. Це - звичай, до конфесійної приналежності не причетний
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06.03.2023 19:06 Відповісти
як приклад-я не одружений але ношу кільце в пам'ять про матусю якої вже немає в цьому світі...
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20.12.2022 08:27 Відповісти
Греко- католики носят на правой, потому, что они православные (Греко) и все церковные обряды православные, а по унии ( договору) они подчиняются Ватикану.
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20.12.2022 10:54 Відповісти
не забули втулити і про шахіна, що організував хлопцеві повернення
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20.12.2022 08:02 Відповісти
Подбежав к Незнайке, она сунула ему в руки плакат, на котором было написано:

Жалеть не будут коротышки

И не потратят деньги зря,

Коль будут все жевать коврижки

Конфетной фабрики «Заря».

Отскочив шага на два-три назад, она навела на Незнайку фотографический аппарат и сделала снимок.

(Н. Носов, "Незнайка на Луне")
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20.12.2022 08:17 Відповісти
Это он смог, потому что достаточно взрослый был. А дети возрастом 3 - 5 - 7 - 9 лет что смогут ? Забудут даже, где жили и как их звали, связаться не смогут . . . Сколько таких наших детей русские украли ! И так молодёжи не хватает, а так из-за постепенного обезлюдивания будет тупо мина замедленного действия под будущее страны. Как их потом искать и возвращать ? Добровольно русские не отдадут, а для принудительного возврата нужна оккупация нами всей российской территориии, что маловероятно.
Беда.
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20.12.2022 08:58 Відповісти
"..будет тупо мина замедленного действия под будущее страны. "
А те що за 30-ть рокiв не навчилися спiлкуватися украiнською- то це цiлий фугас...I нинiшнiй ,i на майбутнє..
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20.12.2022 09:45 Відповісти
перетнув кордон з Україною

Кордон з кацапами закритий. То, мабуть, хлопець їхав через країни Балтії та Польщу. Неблизький шлях додому.
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20.12.2022 10:28 Відповісти
 
 