Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено десяток будинків, газопроводи та лінія електропередач, люди вціліли, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники вночі випустили щонайменше 20 снарядів по двох громадах Нікопольського району Дніпропетровщини.
Про це повідомив голова Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни не давали спокою Нікопольщині і цієї ночі… Тричі обстріляли з важкої артилерії дві громади - Мирівську та Покровську. Випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів. Люди вціліли.
Пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи і лінія електропередач. В інших районах ніч з тривогою, та без атак. І на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.
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