Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено десяток будинків, газопроводи та лінія електропередач, люди вціліли, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі випустили щонайменше 20 снарядів по двох громадах Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни не давали спокою Нікопольщині і цієї ночі… Тричі обстріляли з важкої артилерії дві громади - Мирівську та Покровську. Випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів. Люди вціліли.



Пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи і лінія електропередач. В інших районах ніч з тривогою, та без атак. І на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

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