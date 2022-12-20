Впродовж ночі російські загарбники обстріляли громади Донеччини на різних ділянках лінії фронту, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські військові не припиняють обстріли Донецької області. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти на різних ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Волноваському напрямку під вогнем — Вугледар та околиці. Пошкоджено 1 будинок, інформація про постраждалих не надходила.

На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць Очеретинської й Курахівської громад — без жертв.

На Горлівському напрямку 2 людини загинули та 1 людина дістала поранення у Бахмуті. Поодинокі прильоти були у Дальній Диліївці та Костянтинівці Костянтинівської громади, а також Парасковіївці і Яковлівці Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку гучно було у Сіверську та на території громади — на щастя, без жертв", - йдеться в повідомленні.

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