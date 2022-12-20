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Викрито прихильника "Новоросії", який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською мерією, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Харківська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили харків’янина, який 8 років переховувався від українського правосуддя та активно підтримував "русский мир".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік у лютому 2014 року піднімав російський прапор разом з георгіївською стрічкою над будівлею Харківської міської ради під час прокремлівських мітингів.

Під час обшуку за місцем його тимчасового проживання у Харкові правоохоронці виявили набої калібру 7,62 мм.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну та недоторканність України, а також придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними СБУ, контррозвідка Служби безпеки викрила ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у Харкові.

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Зловмисник понад 8 років переховувався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті "новоросія" та спробах насильницького захоплення влади в регіоні. Крім цього, він виступав перед камерами московських пропагандистів, де агітував до зміни меж кордону України та захоплення державних органів.

"Найбільше таких "ефірів" за його участі було відзнято представниками кремлівського телеканалу "Россия 1". Коли спроби москви "провалилися", зловмисник вирішив "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів", - йдеться у повідомленні.

Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці виявили:

- прапори РФ та георгіївські стрічки;

- снайперську гвинтівку з оптикою;

- самозарядну гвинтівку Z-10;

- набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за:

- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Викрито прихильника Новоросії, який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською мерією, - СБУ 01
Викрито прихильника Новоросії, який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською мерією, - СБУ 02
Викрито прихильника Новоросії, який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською мерією, - СБУ 03
Викрито прихильника Новоросії, який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською мерією, - СБУ 04
Викрито прихильника Новоросії, який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською мерією, - СБУ 05
Викрито прихильника Новоросії, який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською мерією, - СБУ 06
Викрито прихильника Новоросії, який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською мерією, - СБУ 07

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Вчора до Києва долетіло всього п'ять іранських мопедів, але наслідки як тоді, коли їх долетіло в декілька разів більше. Таке враження, що координати їм дає сам Ахметов, що зменшити збитки за постачання енергії і провести модернізацію за рахунок західних коштів
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20.12.2022 10:50
+11
Отпустите его в рашу . По украинскому заминированному полю .
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20.12.2022 10:58
+11
А шож он ***** не в народой армии Лугандона , а у Бендеровцев ховається
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20.12.2022 11:06
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Вчора до Києва долетіло всього п'ять іранських мопедів, але наслідки як тоді, коли їх долетіло в декілька разів більше. Таке враження, що координати їм дає сам Ахметов, що зменшити збитки за постачання енергії і провести модернізацію за рахунок західних коштів
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20.12.2022 10:50 Відповісти
Ахметов з Зе в долі - рашка розбомбить все а потім за рахунок отриманих грантових коштів відновити інфраструктуру. Плюс, ніхто не заважає продовжувати продавати електрику до Європи. Хапайте Арахамію та трусіть з нього правду
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20.12.2022 10:52 Відповісти
А где ДОБКИН , организовывавший тогда шабаш с колорадской ленточкой ⁉️8/лет безнаказанно угрожал патриотам и подпевал ФАШИСТАМ РАШИСТСКИМ Украл военную форму у ЗСУ и залёг на дно
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20.12.2022 12:20 Відповісти
трава зелена, снігу на фото не має, коли відбулося це затримання?
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20.12.2022 10:50 Відповісти
На дерева подивись..., Зеленотравень.
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20.12.2022 11:02 Відповісти
Судячи по зеленій листві на деревах, не пізніше вересня.

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20.12.2022 11:03 Відповісти
Отпустите его в рашу . По украинскому заминированному полю .
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20.12.2022 10:58 Відповісти
Не, на том же столбе его надо и повесить..
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20.12.2022 12:32 Відповісти
А шож он ***** не в народой армии Лугандона , а у Бендеровцев ховається
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20.12.2022 11:06 Відповісти
Він тут міг більше шкоди завдати. Особливо орієнтуючись в реаліях і місцевості.
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20.12.2022 11:24 Відповісти
5-а колона в дії.....це Найстрашніша зброя руSSкіх терористів...а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.12.2022 11:06 Відповісти
Стесняюсь, спросить ,а где ***** ,героя
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20.12.2022 11:11 Відповісти
У Херсонському зоопарку пуста клітка є - посадіть це гівно туди, хай сидить допоки москалі єнота не повернуть!
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20.12.2022 11:23 Відповісти
прокуроро-судейские коллаборанты нашли видбувайло
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20.12.2022 11:47 Відповісти
На разбор завалов этого гандона.
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20.12.2022 12:34 Відповісти
Стоїть собі весь такий припідарьоний, ви йому хоть насяру розбийте. Через таких падл зараз в нас ріки крові.
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20.12.2022 12:46 Відповісти
идейный кацап, валить его надо было!
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20.12.2022 12:55 Відповісти
Є відчуття, що його давно вже знали, але ось "нарешті" спіймали, бо вони щось *******, ******* щось дуже важливе.
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20.12.2022 13:20 Відповісти
Чмирю прокацапському на зоні мізки вправлять.
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20.12.2022 13:36 Відповісти
Боюсь щоб його наш самий гуманний суд не відпустив під невеличку заставу, ну а через деякий час він просто зчезне і появиться в рашці...
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20.12.2022 14:08 Відповісти
 
 