Викрито прихильника "Новоросії", який у 2014 році піднімав російський прапор над Харківською мерією, - СБУ. ФОТОрепортаж

Харківська обласна прокуратура спільно з СБУ викрили харків’янина, який 8 років переховувався від українського правосуддя та активно підтримував "русский мир".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік у лютому 2014 року піднімав російський прапор разом з георгіївською стрічкою над будівлею Харківської міської ради під час прокремлівських мітингів.

Під час обшуку за місцем його тимчасового проживання у Харкові правоохоронці виявили набої калібру 7,62 мм.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну та недоторканність України, а також придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними СБУ, контррозвідка Служби безпеки викрила ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у Харкові.

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Зловмисник понад 8 років переховувався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті "новоросія" та спробах насильницького захоплення влади в регіоні. Крім цього, він виступав перед камерами московських пропагандистів, де агітував до зміни меж кордону України та захоплення державних органів.

"Найбільше таких "ефірів" за його участі було відзнято представниками кремлівського телеканалу "Россия 1". Коли спроби москви "провалилися", зловмисник вирішив "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів", - йдеться у повідомленні.

Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці виявили:

- прапори РФ та георгіївські стрічки;

- снайперську гвинтівку з оптикою;

- самозарядну гвинтівку Z-10;

- набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за:

- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.













