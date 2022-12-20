У розграбованому росіянами Херсонському художньому музеї дивом збереглася одна з ікон Миколи Чудотворця. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час окупації росіяни пограбували декілька музеїв Херсонської області. В художньому музеї збереглася одна з ікон Миколи Чудотворця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Херсонського художнього музею.
"Зараз ми не будемо розповідати про вивезені з музею твори мистецтва, а поширимо добру звістку: одна з ікон Миколи Чудотворця все ж залишилась у Херсоні", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що те, що мародери її не вкрали, можна назвати справжнім дивом.
Як зазначили у музеї, певний іконографічний канон зображення Миколи Чудотворця склався ще у середньовіччі, ікона з колекції Херсонського художнього музею не є винятком. Цей оплічний образ св. Миколая Чудотворця створений у ХІХ ст. за традиціями іконопису на дерев’яній дошці з паволокою та левкасом, з використанням позолоти.
Нагадаємо, з тимчасово захоплених, а нині визволених територій Херсонщини військові РФ вивезли близько 15 тисяч вкрадених ними музейних експонатів. Окупанти вивезли майно херсонських музеїв і мистецькі колекції навчальних закладів до окупованого Криму.
Будь ласка, зачекайте...
Олесь Гончар.
Якраз оце, саме головне. Також при чиїй халатній бездіяльності ворогу було віддано (у черговий раз) культурну спадщину держави.
но депутати цього не роблять , тому що вони не українці
В частности все иконы Третьяковки были сворованы в Украине .
Для вас США/Китай не ********* на прямі паралелі з "1984"? Окрім того що вони поки що не воюють... Це почнеться після того як москалі згинуть чи під дракона впадуть... до речі це одна з стратагем: чекати коли ворог сам мертвим стане... Пуйло все для цього зробив... А золото китайське знаєте де зберігається? А чому там компартія? все воно одним миром мазане...
Зараз питання- розвалити рашу і вбити ****. Тоді війна закінчиться.
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