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У розграбованому росіянами Херсонському художньому музеї дивом збереглася одна з ікон Миколи Чудотворця. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час окупації росіяни пограбували декілька музеїв Херсонської області. В художньому музеї збереглася одна з ікон Миколи Чудотворця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Херсонського художнього музею

"Зараз ми не будемо розповідати про вивезені з музею твори мистецтва, а поширимо добру звістку: одна з ікон Миколи Чудотворця все ж залишилась у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що те, що мародери її не вкрали, можна назвати справжнім дивом.

Як зазначили у музеї, певний іконографічний канон зображення Миколи Чудотворця склався ще у середньовіччі, ікона з колекції Херсонського художнього музею не є винятком. Цей оплічний образ св. Миколая Чудотворця створений у ХІХ ст. за традиціями іконопису на дерев’яній дошці з паволокою та левкасом, з використанням позолоти.

Нагадаємо, з тимчасово захоплених, а нині визволених територій Херсонщини військові РФ вивезли близько 15 тисяч вкрадених ними музейних експонатів. Окупанти вивезли майно херсонських музеїв і мистецькі колекції навчальних закладів до окупованого Криму.

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У розграбованому росіянами Херсонському художньому музеї дивом збереглася одна з ікон Миколи Чудотворця 01
У розграбованому росіянами Херсонському художньому музеї дивом збереглася одна з ікон Миколи Чудотворця 02

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
А жене Зеленского Елене я би посоветовала организовать програму ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНСКИХ КУЛЬТУРНИХ ЦЕННОСТЕЙ из российских музеев
В частности все иконы Третьяковки были сворованы в Украине .
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20.12.2022 11:47
+4
Депутати мають вигнати ткаченко из минрстров , а прокуратура РОЗПОЧАТИ СПРАВУ ЗА РОЗКРАДАННЯ МУЗЕЙНИХ ФОНДОВ України при міністрові Ткаченко

но депутати цього не роблять , тому що вони не українці
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20.12.2022 11:42
+3
таки Чудотворна...
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20.12.2022 10:58
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таки Чудотворна...
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20.12.2022 10:58 Відповісти
А кто в раше Бог ?
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20.12.2022 10:59 Відповісти
Для них *****
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20.12.2022 11:03 Відповісти
«Собори душ своїх бережіть, друзі... Собори душ!..»
Олесь Гончар.
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20.12.2022 11:06 Відповісти
А в зруйнованому Маріуполі зберігся був х/ф За двома зайцями українською. Я його скачав і розмістив на еДиску поштової скриньки в Укрнеті. Він і зараз там.
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20.12.2022 11:07 Відповісти
Мабудь попекло іконою москалям х*йові руки, взяти не змогли...
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20.12.2022 11:17 Відповісти
Не хтіла йти. А ще вони повертаються
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20.12.2022 11:18 Відповісти
"Зараз ми не будемо розповідати про вивезені з музею твори мистецтва"

Якраз оце, саме головне. Також при чиїй халатній бездіяльності ворогу було віддано (у черговий раз) культурну спадщину держави.
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20.12.2022 11:26 Відповісти
Просто в руки не могли взять. Обжигались, черти кацапские.
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20.12.2022 11:30 Відповісти
У них в машины только стиралки влезли
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20.12.2022 11:48 Відповісти
Депутати мають вигнати ткаченко из минрстров , а прокуратура РОЗПОЧАТИ СПРАВУ ЗА РОЗКРАДАННЯ МУЗЕЙНИХ ФОНДОВ України при міністрові Ткаченко

но депутати цього не роблять , тому що вони не українці
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20.12.2022 11:42 Відповісти
А жене Зеленского Елене я би посоветовала организовать програму ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНСКИХ КУЛЬТУРНИХ ЦЕННОСТЕЙ из российских музеев
В частности все иконы Третьяковки были сворованы в Украине .
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20.12.2022 11:47 Відповісти
А министру Федорову треба поставити задачу отцифровать все культурное наследие Украины и хранить документы в сейфах швейцарских банков
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20.12.2022 11:50 Відповісти
Всі цінності українських монастирів, музеїв, всі козацькі клейноди, всі літописи ... - все в рашке! Навіть фрагменти автентичних мозаїк знищеного Михайлівського монастиря - у москві!
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20.12.2022 12:46 Відповісти
Так пора все повертати А Ткаченко у відставку ‼️‼️
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20.12.2022 13:24 Відповісти
в майбутньому нам все рівно доведеться межувати з драконом, тому владу на національну чим раніше заведем, тім скоріше все сподівання справдяться... Будьмо!
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20.12.2022 22:38 Відповісти
Дракона потрібно розрубати на частини .
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20.12.2022 22:57 Відповісти
Нажаль не все так поверхнево... Корпорації незпроста накачували технологіями та грошима... Якщо пам'ятаєте, брата авіаносця Кузі - "списали" до Китаю... Зараз там вже 3 чи 4 модифікація нашого виробу КБ, це як маленький приклад: нас роззброїти - а Китай до зубів одягнути...

Для вас США/Китай не ********* на прямі паралелі з "1984"? Окрім того що вони поки що не воюють... Це почнеться після того як москалі згинуть чи під дракона впадуть... до речі це одна з стратагем: чекати коли ворог сам мертвим стане... Пуйло все для цього зробив... А золото китайське знаєте де зберігається? А чому там компартія? все воно одним миром мазане...
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20.12.2022 23:41 Відповісти
Меня навчили рішати питання по мірі їх поступлення .
Зараз питання- розвалити рашу і вбити ****. Тоді війна закінчиться.
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21.12.2022 00:27 Відповісти
Дякую. Ви це мабуть знаєте, але навряд чи нація наша зможе вижити від НКВС *********... Тому про це зараз немає причин розмовляти, краще наших манкуртів до нації розвивати щоб збільшити ймовірність самоуправління, розвиток та посилення захисту...
Ви одна з найкращих на цьому сайті. Ще раз дякую та бажаю Вам та Вашій сім'ї здоров'я та щастя повні обійми! Нехай все Зло навколо вас гине!!!
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21.12.2022 00:47 Відповісти
Щіро дякую
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21.12.2022 00:59 Відповісти
Божа сила береже Україну!!!
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20.12.2022 12:44 Відповісти
 
 