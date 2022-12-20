У розграбованому росіянами Херсонському художньому музеї дивом збереглася одна з ікон Миколи Чудотворця. ФОТО

Під час окупації росіяни пограбували декілька музеїв Херсонської області. В художньому музеї збереглася одна з ікон Миколи Чудотворця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Херсонського художнього музею.

"Зараз ми не будемо розповідати про вивезені з музею твори мистецтва, а поширимо добру звістку: одна з ікон Миколи Чудотворця все ж залишилась у Херсоні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що те, що мародери її не вкрали, можна назвати справжнім дивом.

Як зазначили у музеї, певний іконографічний канон зображення Миколи Чудотворця склався ще у середньовіччі, ікона з колекції Херсонського художнього музею не є винятком. Цей оплічний образ св. Миколая Чудотворця створений у ХІХ ст. за традиціями іконопису на дерев’яній дошці з паволокою та левкасом, з використанням позолоти.

Нагадаємо, з тимчасово захоплених, а нині визволених територій Херсонщини військові РФ вивезли близько 15 тисяч вкрадених ними музейних експонатів. Окупанти вивезли майно херсонських музеїв і мистецькі колекції навчальних закладів до окупованого Криму.

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